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Московский листок

С Новым годом, Севастополь! С новыми тарифами и старыми дураками

Опубликовано 04.01.2019 в разделе комментариев 1

крым севастополь
С Новым годом, Севастополь! С новыми тарифами и старыми дураками

Поэтапный рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг пройдёт в два этапа: с 1 января и с 1 июля. В целом плата граждан за жилищные и коммунальные услуги вырастет на 7,6%.

В июле увеличится тариф на электроэнергию и природный газ, а также  сферу обращения с ТКО.

С 1 января вырастет тариф на тепловую энергию: он составит 2137,69 руб./Гкал.

Тариф на водоснабжение составит 39,28 руб./куб. м, за водоотведение — 29,27 руб./куб. м.

С 1 июля вырастут на 7,7% тарифы в сфере электроснабжения. В целом за год рост тарифов на электроэнергию составит 9,5%.

Тариф на газоснабжение также будет изменяться поэтапно. Так, с 1 января тариф поднимется до 4,27 руб./куб. м, а с июля — до 4,65 руб./куб м. Применяться этот тариф будет для потребителей с объёмом потребления газа до 3500 куб. м/год. Для потребителей, которые превышают эту норму, тарифы также изменятся дважды: с 1 января до 8,07 руб./куб м, с 1 июля — до 8,12 руб./куб. м.

Вырастет с 1 января и тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов, он составит 377,05 руб./куб. м. С 1 июля запланирован рост до 382,64 руб./куб. м. В среднем за год тариф увеличится на 3,2%. Нормативы накопления ТКО не изменятся. Плата в многоквартирных домах с 1 января составит  91,43 руб., с 1 июля — 92,79 руб.

***

Не был я в Севастополе почти год, кому надо, знают, по какой причине, а так - неважно.

Скажу честно, не удивлен, но разочарован. Не удивлен, потому что прекрасно знал, что иначе и быть не может. Разочарован, что не ошибся - иногда лучше бы ошибиться.

Конечно, ничего похожего на московское новогоднее безумство с голым задом - денег нет, но вы держитесь там... За что ухватитесь, за то и держитесь. В основном ухватываются сами знаете, за что...

Знакомая в торговой точке (не скажу какой, сейчас люди здесь уже боятся распускать язык) при первой же встрече так и сказала: "Как же вы тогда были правы!" Я, говорит, даже обиделась поначалу на фоне патриотизма, а теперь, когда все ровно так и вышло, много раз вспоминала.

Это был удачный пример - бизнес ее хоть и штормило, но не утопило. Другим меньше повезло - это видно по объявлениям "Продается" и "Аренда" на витринах когда-то процветавших, а то и культовых заведений - например, на джазовом кафе "Мадам Шоко" на Большой Морской. А вместо столь же популярного кафе "1820" теперь вывеска "Вафли"... Ну что ж, символично.

Вареничная "Победа" из стильного заведения в ностальгическом стиле превратилась в обычную дешевую едальню, где, вдобавок, все время кто-то у стойки закатывает скандал - то сырое подали, то недоваренное, то вовсе не подали...

Можно не продолжать.

Впервые за много-много лет в русском Севастополе ощутил на себе неприязнь к "понаехавшим". Явную и неприкрытую. В кафе, в магазине, в лавке сотовой связи. Просто на улице.

А что удивительного, если в том же супермаркете цены явно выше московских, а зарплаты, подозреваю, существенно ниже. Да, им объясняют, что цены выше из-за доставки, но ведь вранье же! Мост давно функционирует, но снижения цен не случилось. И есть подозрение, что местный бизнес вместе с "понаехавшим" умело наживается на "продуктовом трафике".

Да что там, если все дело в перевозке, то почему джанкойское молоко и кефир дороже кубанских? И, кстати, заметно хуже. И крымские вина дороже привозных с той же Кубани и Дона. Это как? Это почему? Или вы скажете, что в среднем слабенькое крымское "сухое" лучше цимлянского или фанагорийского? Так ведь нет...

Ну и рост тарифов, ползучий, как и по всей России, но особенно чувствительный при тутошной бедности.

Вчера, 3 января, когда законопослушный гражданин должен еще только отходить от новогоднего похмелья, у приемной президента на площади Нахимова стоял человек с плакатом против пенсионной реформы. Мол, пенсионная реформа - это угроза целостности России. Намек более, чем прозрачный...

Но нынешним крымским властителям из неудачливых российских бюрократов это, понятное дело, похрен. А президент в своей севастопольской приемной никогда не появляется. И навряд ли ему доложат, что в Севастополе его совсем не так любят, как ему бы того хотелось. Ну а его "команду", так просто уже с трудом переносят.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ощутил неприязнь? Чем ощутил красноПопый?
Георгий Победоносец , ну а можно Антон? написал 04.01.2019 11:08
Возможно, повторяю возможно Путин жил не очень праведно, но он же осознал. И потом обстоятельства вынуждали бороться, возможно не всегда честно. Так вот, человек осознал и кардинально сменил вектор своей жизни, стал служить русским людям, русской вере и Русскому Миру.
А вы?
Отвратительно.
Человек начал захватническую войну рискуя своей жизнью, ради возрождения нормального государства. Это ведь очевидно, импортозамещение ввести - нужен повод, а какой повод кроме войны?
Путин принес России Крым и импортозамещение, как маневр для рывка, ну и куда вы рванули???
Вам русским дана полная свобода, раскрыт зонтик от конкурентов, ценой неимоверных усилий и рискуя самым дорогим.
С 2014 года по 2019 год полностью провалено импортозамещение, потому как неполноценные, если даже в тепличных условиях!! Толко это - дай, дай, дай, дай, дай. Еще и бесплатно.
Но Владимир Владимирович Путин крепкий орешек, не с вами, так с вашими детьми. С настоящими православными патриотами Великая Россия импорт заместит, каждый уголок России будет сад, и никто нас не обидит - армия, флот, ФСБ, ГРУ, РПЦ монолит на милли
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