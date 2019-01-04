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Московский листок

Германия охлаждает отношения с РФ, но Газпрому нечего опасаться

Опубликовано 04.01.2019 в разделе комментариев 0

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Германия охлаждает отношения с РФ, но Газпрому нечего опасаться

Отношения между Россией и Германией в 2019 году ждет резкое ухудшение. Такое мнение в интервью Pfälzische Merkur высказал уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе. Он заявил, что в прошлом году Россия вела себя непредсказуемо на политической арене, и выразил беспокойство в связи с рядом инцидентов.

Он заявил, что в прошлом году Россия вела себя непредсказуемо на политической арене, и выразил беспокойство в связи с рядом инцидентов. «Мы имели дело с отравлением бывшего шпиона Скрипаля. Затем Москва закрутила спираль гонки вооружений — Договор РСМД может быть расторгнут. И по этому вопросу нам придется интенсивно заниматься и в новом году. И, конечно же, я помню об опасной демонстрации силы в Азовском море. Поэтому заявляю: отношения с Россией ухудшатся и в этом году», — заявил Визе.

От редакции: А куда это "Северный поток 2" строится, позвольте спросить? И как это всё влияет на "отношения"? Болтовня политиков, что нашего силовигарха номер один, что немецких "коллег" - давно мало кого интересует. Сырьевая империя нужна Евросоюзу именно как сырьевая империя - как стабильный поставщик дешёвого газа, и травит ли она при этом, сырьевая империя, каких-то своих экс-шпионов или не травит - вопрос двадцатый. Да, отношения с момента горбачёвского отступления СССР из ГДР - именно такие, не менялись с ельцинских времён, когда он там с Гельмутом Колем бухал и дирижировал.

А вот в стране-поставщице газа Газпром подумывает подсократить снабжение населения газом - зачем? Вон же - дома взрываются порой (хотя не доказано, что в Магнитогорске это был взрыв бытового газа, основная версия "охранки" - арсенал исламиста на третьем этаже), это ж какие риски имеет государство-Труба с таким разгильдяйским населением! А вот отключим ему газ - причём если газ перестанут давать в многоквартирные дома, то его незачем будет давать и в сёла (Труба-то одна, газонасосные станции не будут запускать ради малого количества потребителей), в том же Подмосковье газ больше не для плит нужен, а для АГВ, греются люди газом, дома прогревают, причём всю зиму напролёт. Вот и останутся в Путинской России одни с вершками, а другие с корешками - население, которому по конституции газ принадлежит, без газа, а газпромовские миллиардеры вроде Миллера - продолжат успешно поставялть газ Германии и другим западным "коллегам", а ещё в США в сжиженном виде.

Д.Ч.

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