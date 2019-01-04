Заснеженную трассу "Дон" расчистили, но не до конца

В Ростовской области сняли ограничение движения пассажирского транспорта с 1026 километра и до границы с Воронежской областью, сообщили в региональной госавтоинспекции.

Ночью ограничение было снято лишь частично, и транспорт смог проехать до Каменска-Шахтинска, а к утру М4 «Дон» полностью расчистили от снега.

В пресс-службе ГУ МВД по региону журналистам пояснили, что ограничения движения по трассе сняты полностью. "Госавтоинспекция Ростовской области обращает внимание на снятие ограничения движения в связи с неблагоприятными условиями на автодороге М-4 "Дон" (с 777 по 1026 км)", - сообщили в пресс-службе главка.

Сейчас в большинстве районов Ростовской области облачно, ожидается дождь, температура воздуха составляет от нуля до плюс одного градуса.

Напомним, что ограничение было введено накануне, 3 января в 20:40. Движению мешал сильный снегопад. О каких либо серьёзных происшествиях, произошедших на этих дорогах из-за непогоды, не сообщается.

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