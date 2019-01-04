Почти десять тысяч крымчан остались без света

В Крыму из-за ветра и снега произошли аварийные отключения в распределительных сетях, без электричества остались 9,7 тыс. человек. Об этом информирует ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители 27 населенных пунктов четырех районов республики», — указывается в сообщении. Ведутся восстановительные работы.

По информации «Крымэнерго», из-за сильного ветра, дождя, переходящего в снег и гололедицы были повреждены воздушные линии электропередачи в нескольких районах полуострова. В основном были повреждены сети Сакского, Ленинского и Черноморского районов, а также Евпатории. «Без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, из них 8 – частично (свыше шести тысяч абонентов)», — указывает «Крымэнерго».

30 декабря в Чечне из-за нарушения энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек. В частности, пострадали потребители Ачхой-Мартановского и Сунженского района республики.

А в Ростовской области только сегодня сняли ограничение движения пассажирского транспорта с 1026 километра и до границы с Воронежской областью, сообщили в региональной госавтоинспекции. Сильный снегопад остановил трассу "Дон".

Ночью ограничение было снято лишь частично, и транспорт смог проехать до Каменска-Шахтинска, а к утру М4 «Дон» полностью расчистили от снега.

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