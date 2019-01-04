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Московский листок

В Новочеркасске случилось то, чего ДГИ так долго ждёт на Каретном Ряду

Опубликовано 04.01.2019 в разделе комментариев 0

москва капитализм разруха дги новочеркасск
В Новочеркасске случилось то, чего ДГИ так долго ждёт на Каретном Ряду

Спасатели с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" в пятницу приступили к обследованию частично обрушившегося здания в Новочеркасске и разбору конструкций. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. 

"С 11:00 мск мобильный диагностический комплекс "Стрела- П" приступил к работе", - говорится в сообщении регионального главка. 

Также запланированы работы по разбору строительных конструкций и вывозу строительного мусора. Отмечается, что на месте обрушения была задействована группировка сил и средств в количестве 25 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и пять единиц техники. 

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске частично обрушилась стена четырехэтажного здания. Эта часть здания не эксплуатировалась. В здании также находились действующие развлекательный и офисный центры, откуда успели эвакуировать посетителей. На первом этаже находилось отделение Сбербанка, которое не работает более 1,5 лет.

От редакции: Хотите верьте, хотите - нет, но и в самом центре Москвы есть минимум два таких здания-доходяги, обрушения которых с нетерпением ждёт ДГИ. Однако ускорить это обрушение никак не в силах. На Каретном Ряду дом восемь наполовину покрыли новой, но временной крышей, однако осадки попадают внутрь здания по-прежнему, и создают угрозу обрушения. Кстати, на первом этаже дома восемь (он находится на той же стороне, что и здание Москомимущества - нынешнего ДГИ) тоже был некогда Сбербанк, довольно долго, все 90-е и нулевые он там прожил.

Но сейчас здание стоит, плохо прикрытое "вуалью", а точнее "саваном", и ждёт дозревания до инвестиционной привлекательности - обрушения. Зима как раз благодатный в этом плане сезон, но наибольшие надежды ДГИ возлагает на весну - предыдущее обруение всех этажей в правой части здания было как раз весной... Ну, и ещё имеется дом Кекушева на 2-й Брестской, памятник московского модерна - ожидающий аналогичной участи. Снести его Собянин и Ко не смеют, но и реставрировать не пытаеются - просто ждут "естественной смерти" после пожара (пожар был ещё при Лужкове).

Д.Ч.

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