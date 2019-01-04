В Грузии свирепствует эпидемия свиного гриппа

В Грузии число смертельных случаев заболевания вирусом гриппа H1N1 (подтип вируса гриппа А, известный, как свиной грипп) достигло восьми.

Из восьми случаев четыре зафиксированы в Аджарии, передает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ 4 января. В Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии подтвердили эту информацию, отметив, что скончавшиеся пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, а также поздно обратились за медицинской помощью.

В Аджарии лечение в госпиталях проходят 130 человек, из которых 18 находятся в реанимации. В центре скорой помощи Батуми отмечают, что в течение суток в службу поступает до 400 вызовов. Накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что "в нынешнем году в Грузии циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью". При этом он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке.

Накануне ИА "Новости-Грузия" сообщало о шести погибших от гриппа. По информации на 3 января, на сто тысяч человек насчитывается 277 заболевший вирусом гриппа. Эпидемией считается, когда количество заболевших достигает 450-500 заболевших на сто тысяч человек.

В настоящее время Грузия, по оценке специалистов, находится на пике распространения гриппа. Интенсивность распространения вируса начнет сокращаться в течение первой недели января. Однако в феврале, возможно, будет зафиксирована вторая волна увеличения случаев гриппа.

Напомним, последняя вспышка свиного риппа была на постсоветском пространстве в 2016-м году. На Украине тогда от вируса А(H1N1) гриппа скончались 22 человека. Также стало известно о вспышке свиного гриппа в другой бывшей советской республике - Армении, где от него умерли 11 человек.

Штамм А(H1N1), более известный как свиной грипп, был открыт в 1930-х годах. Последняя крупная вспышка этого заболевания была зафиксирована в Мексике в 2014 году. Именно в этой стране в 2009 году началась пандемия свиного гриппа, охватившая еще несколько стран. Тогда погибли 280 тысяч человек по всему миру, в том числе в России.

Британские исследователи, с 2009-го года изучающие штамм свиного гриппа, ответственный за вспышку респираторных заболеваний на Украине, подозревают, что в нем произошла мутация. Некоторые симптомы, по словам врачей, напоминают печально известную "испанку", вспыхнувшую в Европе после окончания Первой мировой войны и унесшую по самым скромным подсчетам более 20 миллионов жизней. В частности, легкие жертв вируса становятся черными, как уголь, рассказал один из врачей, описывая страшные проявления вируса.

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