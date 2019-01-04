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Московский листок

В Грузии свирепствует эпидемия свиного гриппа

Опубликовано 04.01.2019 в разделе комментариев 4

грузия медицина эпидемия свинойгрипп
В Грузии свирепствует эпидемия свиного гриппа

В Грузии число смертельных случаев заболевания вирусом гриппа H1N1 (подтип вируса гриппа А, известный, как свиной грипп) достигло восьми. 

Из восьми случаев четыре зафиксированы в Аджарии, передает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ 4 января. В Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии подтвердили эту информацию, отметив, что скончавшиеся пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, а также поздно обратились за медицинской помощью. 

В Аджарии лечение в госпиталях проходят 130 человек, из которых 18 находятся в реанимации. В центре скорой помощи Батуми отмечают, что в течение суток в службу поступает до 400 вызовов. Накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что "в нынешнем году в Грузии циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью". При этом он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке. 

Накануне ИА "Новости-Грузия" сообщало о шести погибших от гриппа. По информации на 3 января, на сто тысяч человек насчитывается 277 заболевший вирусом гриппа. Эпидемией считается, когда количество заболевших достигает 450-500 заболевших на сто тысяч человек. 

В настоящее время Грузия, по оценке специалистов, находится на пике распространения гриппа. Интенсивность распространения вируса начнет сокращаться в течение первой недели января. Однако в феврале, возможно, будет зафиксирована вторая волна увеличения случаев гриппа.

Напомним, последняя вспышка свиного риппа была на постсоветском пространстве в 2016-м году. На Украине тогда от вируса А(H1N1) гриппа скончались 22 человека. Также стало известно о вспышке свиного гриппа в другой бывшей советской республике - Армении, где от него умерли 11 человек. 

Штамм А(H1N1), более известный как свиной грипп, был открыт в 1930-х годах. Последняя крупная вспышка этого заболевания была зафиксирована в Мексике в 2014 году. Именно в этой стране в 2009 году началась пандемия свиного гриппа, охватившая еще несколько стран. Тогда погибли 280 тысяч человек по всему миру, в том числе в России.

Британские исследователи, с 2009-го года изучающие штамм свиного гриппа, ответственный за вспышку респираторных заболеваний на Украине, подозревают, что в нем произошла мутация. Некоторые симптомы, по словам врачей, напоминают печально известную "испанку", вспыхнувшую в Европе после окончания Первой мировой войны и унесшую по самым скромным подсчетам более 20 миллионов жизней. В частности, легкие жертв вируса становятся черными, как уголь, рассказал один из врачей, описывая страшные проявления вируса. 

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Демокраития это колбаса из отходов написал 04.01.2019 17:20
А американские "лаборатории" нешто не помогают мутации гриппа?
А проверить на грузина, армянах, хохлах как на наименее ценных членах демократии.
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Re: стоик
125 написал 04.01.2019 17:19
люди сами за бабками поехали. причем тут путин
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=))
Арт написал 04.01.2019 17:05
Стоик, ты eбaнат? Какие десятки тысяч трупов сирийцев?
Твои провокационные вопросики, обычно в тему, но иногда тебя реально заносит.
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(без названия)
стоик1549 написал 04.01.2019 16:37
в России все проще - сортирный Карлик ввел новый пенсионный возраст - обрек миллионы людей на преждевременную смерть?
сортирный Карлик послал в Сирию пушечным мясом русских - обрек тысячи русских детей стать сиротами, а десятки тысяч сирийцев - трупами?
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