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Московский листок

Сирийский цугцванг: США выводят войска чтобы отравить Минобороны "свободой выбора"

Опубликовано 04.01.2019 в разделе комментариев 2

иран сша турция сирия курды асад
Сирийский цугцванг: США выводят войска чтобы отравить Минобороны "свободой выбора"

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия рассорится со своим союзниками в этом регионе. 

По мнению Макгрегора, Россия долгое время налаживала отношения с Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами, а вывод американских войск вынудит ее делать выбор между этими политическими силами. 

"Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов-террористов, которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", - считает отставной военный, слова которого приводит РИА "Новости". 

Макгрегор также добавил, что выводя войска из Сирии, США "ликвидировали спаивающий различных партнеров фактор". "Для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе - и это хорошо", - считает он. 

Ранее в середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. 

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке страны. 

Добавим, что для России военное присутствие в Сирии было попыткой укрепить свой международный статус и обрести союзников в условиях углубляющейся изоляции. Прежний президент США Барак Обама не хотел разговаривать с Путиным, когда тот прибыл осенью 2015-го на сессию Генассамблеи ООН. Но Москва развернула авиагруппу в Сирии, возник риск инцидентов, так как американцы уже летали в воздушном пространстве этой страны. И Обама был вынужден пойти на контакт с руководством РФ.

Напомним, что было чуть менее года назад на этом же направлении. 19 января турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в городе Африн на севере сирийской провинции Алеппо. Через неделю город был взят. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в интервью телеканалу A Haber заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды Курдской Рабочей партии изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких отрядов на границе и представляют реальную угрозу. 

Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и техника. 

15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.

19 же января за несколько часов до начала артобстрела закончилась встреча Сергея Шойгу с главой генштаба Турции и директором национальной разведорганизации. Речь шла о согласовании турецкого вторжения в Африн. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1450 написал 04.01.2019 17:45
в России все проще - сортирный Карлик ввел новый пенсионный возраст - обрек миллионы людей на преждевременную смерть?
.
сортирный Карлик послал в Сирию пушечным мясом русских - обрек тысячи русских детей стать сиротами, а сотни тысяч сирийцев - трупами, калеками и беженцами?
.
сортирный Карлик - преступник?
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(без названия)
Демократия это колбаса из отходов написал 04.01.2019 17:24
А может пиндостан получил малую толику звиздюлей за поддержку курдов
и чтобы гробов не было больше решил на время отойти в сторонку.
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