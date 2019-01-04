Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Новогодние пожары в Новгородской области "убавили" целую семью, включая малолетних детей

Опубликовано 04.01.2019 в разделе комментариев 1

пожары новыйгод новгород
Новогодние пожары в Новгородской области "убавили" целую семью, включая малолетних детей

В ночь с 3 на 4 января в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли шесть человек. В числе погибших двое малолетних детей. 

В региональном Следственном управлении СК сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, в результате пожара в доме погибла семья из пяти человек и их сосед. "По предварительным данным, в доме находились мать, отец, их взрослая дочь, двое ее детей и сосед. <...> Дети, предположительно, мальчик и девочка девяти и десяти лет", - сказала представитель ведомства. 

"Интерфакс" со ссылкой на СКР сообщает, что все погибшие были членами одной семьи - двое детей, их мать, бабушка и дедушка, а также еще один родственник. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщается на сайте регионального управления ведомства. Сейчас следователи осматривают помещение и восстанавливают картину произошедшего. Причины пожара устанавливаются. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем со стороны кого-то из погибших. 

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило 3 января в 22:31. На момент прибытия пожарных к месту происшествия дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля. Пожар был ликвидирован в 03:40 по московскому времени 4 января. Дом оказался уничтожен полностью. В тушении участвовали шесть единиц техники и боевые расчеты пожарных. 

Как отмечает "Комсомольская правда" Большое Боротно - это почти заброшенное место, по состоянию на 2010 год здесь постоянно проживали всего 11 человек. До ближайшего крупного населенного пункта - деревни Боровенка, откуда и были направлены пожарные бригады, - десять километров. 

Еще четыре человека погибли в пожаре в Башкирии 

В ночь на 4 января сгорел жилой дом в городе Баймаке Башкирии, четыре человека погибли. Сигнал о возгорании в доме по улице Фрунзе поступил в МЧС в 00:48, сообщается на сайте ведомства. Когда пожарные прибыли на место вызова, они обнаружили открытое горение жилого бревенчатого дома. На тушение было подано три ствола РСК-50. В 01:06 местного времени открытое горение ликвидировано на площади 25 квадратных метров. В 02:16 пожар потушен полностью. Разбирая завалы на месте пожара, спасатели нашли тела четырех погибших, из них три женщины и один мужчина. 

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 26 человек, от МЧС России пять единиц техники и 13 человек личного состава, также на место выехали сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи, администрация района. 

Следователи вместе с полицейскими проводят доследственную проверку, сообщается на сайте регионального управления СКР. 

На сайте Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям указано, что пожар в бревенчатом доме в Баймаке начался из-за неосторожного курения.

А ещё в Оренбургской области

В одном из жилых домов Орска Оренбургской области утром 1 января произошел пожар. Погибли семь человек, среди них двое маленьких детей и один младенец. Прокуратура ведет проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

Все погибшие, предположительно, отравились угарным газом, сообщается на сайте областной прокуратуры. Прокуроры в ходе проверки оценят, как исполняли свои обязанности сотрудники служб, ответственных за проведение профилактической работы с населением. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится на сайте регионального управления СК РФ. По данным следователей, возгорание произошло около восьми часов утра по местному времени (5:57 по Москве) в доме по улице Салтыкова-Щедрина. Обнаружены тела хозяина дома, его супруги, и их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев. Кроме того, погибли двое гостей - мужчина и женщина, которые пришли отмечать Новый год.  

Новость по теме:

Новогодние пожары начали свою регулярную жатву: в Орске сгорела многодетная семья



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1551 написал 04.01.2019 18:25
в России все проще - сортирный Карлик ввел новый пенсионный возраст - обрек миллионы людей на преждевременную смерть?
.
сортирный Карлик послал в Сирию пушечным мясом русских - обрек тысячи русских детей стать сиротами, а сотни тысяч сирийцев - трупами, калеками и беженцами?
.
сортирный Карлик - преступник?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можете ли вы прожить на 11 тысяч в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека...
02.01.2019
Максим Калашников сердечно поздравляет зрителей и говорит о 2019-м
Максим Калашников сердечно поздравляет зрителей и ...
31.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Новогодние пожары в Новгородской области "убавили" целую семью, включая малолетних детей (1)
Сирийский цугцванг: США выводят войска чтобы отравить Минобороны "свободой выбора" (2)
В Грузии свирепствует эпидемия свиного гриппа (8)
В Новочеркасске случилось то, чего ДГИ так долго ждёт на Каретном Ряду (3)
Почти десять тысяч крымчан остались без света (0)
Заснеженную трассу "Дон" расчистили, но не до конца (0)
С Новым годом, Севастополь! С новыми тарифами и старыми дураками (4)
Германия охлаждает отношения с РФ, но Газпрому нечего опасаться (4)
"Национальное достояние" взрывает Россию (8)
Новогоднее наступление (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: КУРИЛЬСКИЙ СТРИПТИЗ КРЕМЛЯ
Максим Калашников Максим Калашников: От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад: Курилы и прочая
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "От себя,сынок, не убежишь!"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Коллапс системы
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Обменяем морпеха на Юлю Скрипаль
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss