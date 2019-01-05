Курильский стриптиз кремля

Абэ «опускает» Москву, Трамп оставляет ее с носом в Сирии

На момент написания этого материала нет никакой реакции Путина на заявление японского премьера Абэ о перспективе передачи его стране Малой Курильской гряды вместе с ее русскими жителями. И о том, что Япония не собирается отказываться от американских военных баз даже после того, как получит «немного Курил». Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3715383.html

Гробовое молчание президента РФ по сему поводу в течение уже трех суток говорит лишь об одном: Абэ вынес на публику то, о чем они с Путиным говорят с глазу на глаз. Не считать же официальной реакцией слова таких «великих фигур», как член СФ Клинцевич (ельцинский каратель осени 1993 г.) и как записной «запутинец» Матвейчев.

С чем мы имеем дело?

***

С точки зрения Максима Калашникова, наступил момент истины. Еще один, со времени публичного выступления Путина в защиту пенсионной «реформы», когда он начал рушить свой рейтинг буквально в прямом эфире. Ну, сколько веревочке ни виться… Сперва обрушилась куча нерешенных при Ельцине и Путине экономических проблем, порвав красивые драпировки-декорации на тему «вставания с колен». Теперь вот рушится куча мала внешнеполитических провалов Кремля.

Разгадка состоит в том, что внешняя политика РФ определяется не национальными русскими интересами, а побуждениями насквозь антинациональной правящей «илитки» сырьевиков, казнокрадов и ростовщиков. «Илитки», для коих РФ – не родная страна, а всего лишь территория для вахтового освоения. Ибо дети и богатства мародерской стаи – на Западе. Главной обязанностью ВВП с 2000 года было кормить «илитку» и обеспечивать безопасность ее личных состояний. С 2014 года Путин стал нарушать негласный контракт: экономический кризис в РФ и санкции Запада поставили богатства «илитки» под угрозу, нарушилась ее сладкая и удобная жизнь. С Западом поссорились прочно и безнадежно.

Чтобы найти выход из положения, Кремль вытащил из пыли хрущевскую декларацию 1956 года и побежал задабривать Японию. Ища в ней убежища для личных богатств «илитки», выгодные для нее кредиты и «совместные проекты» (типа моста между Сахалином и Хоккайдо, вроде газопровода с Сахалина в Японию). Плевать на то, что возможная передача части Курил вызовет катастрофический для РФ пересмотр территориальных итогов Второй мировой! Шкурные интересы ближе.

***

Но должен предупредить Кремль: слабых презирают и бьют нещадно. Абэ уже вас «опустил». Он явно чувствует, что вы – в отчаянном положении и готов вам выкручивать руки. И если осенью 2018-го Путин одним махом расплескал свой авторитет «отца народа», поддержав повышение пенсионного возраста, то передача Курил возымеет не менее катастрофический эффект для его внутриполитического положения. Разом погаснет ореол «великодержавника» и «собирателя земель русских». От Путина отшатнется даже часть силовиков. Уж о массах и не говорю. Дескать, нас истязают повышением цен и налогов, мучат беснадежностью жизни и безработицей ради возрождения державного величия. А тут – острова отдают! Режим ожидает серьезнейший внутренний кризис. Особенно если учесть то, что Кудрина почти в открытую двигают на замену Путину. Как того, кто сможет договориться с Западом. Если японцы начнут открыто вить веревки из ВВП и требовать все больше, то сами понимаете, к чему может привести оный процесс.

Системный кризис в РФ выходит на опасный виток.

***

Одновременно Трамп выводит войска США из Сирии, оставляя Кремль с большим носом. Что, дурашка, получил тяжелый чемодан без ручки? Мы-то, американцы, Сирию подожгли и уже раскололи – и делаем ручкой. А ты можешь, выбиваясь из сил из-за экономического кризиса, бесконечно тратить деньги на бессмысленную войну в этих засушливых и бесплодных землях. Получив сомнительное «счастье» - разгребать дрязги между турками, иранцами и арабами, при этом содержа за свой счет обанкротившийся режим Асада и тратя сумасшедшие деньги на попытки ликвидации разрухи. Вместо того, чтобы у себя дома тратить те же деньги на строительство множества мостов (хоть через Лену, хоть через Волгу), автострад, новых заводов и т.д. Сирия повисает на шее РФ, как камень на шее утопленника-самоубийцы. Она напрочь парализует РФ на жизненно важном направлении – Новороссии и Украины. А вместо того, чтобы заниматься решением внутренних проблем и подъемом производительной экономики, Путин занят Сирией, Сирией, исключительно Сирией…

А Трамп займется подъемом американской индустрии. Как видите, он Путина просто околпачил. И поделом: нечего было забывать печальный опыт СССР, выбросившего огромные деньги на Ближнем Востоке – и не получившего ничего. Золотое правило для русского должно быть одно: держись подальше от Ближнего Востока, занимайся Сибирью, Приморьем и Сахалином, Азово-Черноморским побережьем и т.д. Поднимай собственную страну, а не суйся в эту вонючую клоаку.

***

Таким образом, сегодня мы имеем дело с неким кремлевским стриптизом. Отброшен прочь фиговый листочек «патриотизма». Правящая камарилья готова поступаться нашими землями, чтобы спасать свои задницы. Камарилья больше не стесняется своего истинного лица. Ну, и тает в воздухе пропагандистский мираж на тему: «Внешняя политика Кремля прекрасна – это дома правительство Медведева все проваливает». Оказывается, и внешняя политика (внешний периметр) – барахло и тупик воплощенный. Сколько ни шпандорь на старые баллистические ракеты гиперзвуковых «авангардов» и ни пали ими по полигонам – все тщетно.

Мы готовы выходить на акции протеста против возможной передачи Курил. И призываю выходить всех. Хватит протестовать поврозь: отдельно – возмущенным «пенсреформой» и ростом налогов, отдельно – недовольным лохотроном «выборов» и т.д. Нужен общегражданский протест. Заодно проверим, кто чего стоит. Делиться по узким интересам уже нельзя! Февраль – время совместных действий…