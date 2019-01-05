Власти в Крыму признают свою беспомощность и тотальную коррумпированность

Коррупция, плохое планирование, подбор нечистоплотных подрядчиков и беззаконие в контрактной системе стали главными проблемами при осуществлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года, сообщила председатель контрольно-счётной палаты Севастополя Юлия Кокарева.

С ней согласился руководитель контрольно-счётной палаты Республики Крым Алексей Заиченко, который подтвердил, что аналогичные проблемы есть в РК.

Без малого 40 проектов федеральной целевой программы в Крыму полностью сорваны и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры, сообщил замглавы Минэконоразвития России Сергей Назаров.

Вице-премьер Крыма Олег Казурин осуждён за взяточничество в особо крупном размере и другие преступления.

Арестован в рамках уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере действующий вице-премьер Республики Крым Виталий Нахлупин, при котором провалено 25 проектов ФЦП в 2017 году.

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Я думал, что это я оппозиционер, а, оказывается, уже сама власть признает себя виновной в таких преступлениях и в таких масштабах, что оппозиции как бы и делать нечего.

Вот только странно как-то - власть признает себя виновной в колоссальной коррупции, при этом констатирует полную беспомощность в конкретном управлении народным хозяйством - и при этом она по-прежнему власть! Может уже начать арестовывать и осуждать чиновников без оставления должности? Отсидел - и снова приступил к исполнению обязанностей, профессионал же, чего такими кадрами разбрасываться?

А.Б.