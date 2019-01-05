Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Власти в Крыму признают свою беспомощность и тотальную коррумпированность

Опубликовано 05.01.2019 в разделе комментариев 0

путин крым россия
Власти в Крыму признают свою беспомощность и тотальную коррумпированность

Коррупция, плохое планирование, подбор нечистоплотных подрядчиков и беззаконие в контрактной системе стали главными проблемами при осуществлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года, сообщила председатель контрольно-счётной палаты Севастополя Юлия Кокарева.

С ней согласился руководитель контрольно-счётной палаты Республики Крым Алексей Заиченко, который подтвердил, что аналогичные проблемы есть в РК.

Без малого 40 проектов федеральной целевой программы в Крыму полностью сорваны и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры, сообщил замглавы Минэконоразвития России Сергей Назаров.

Вице-премьер Крыма Олег Казурин осуждён за взяточничество в особо крупном размере и другие преступления. 

Арестован в рамках уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере действующий вице-премьер Республики Крым Виталий Нахлупин, при котором провалено 25 проектов ФЦП в 2017 году.

***

Я думал, что это я оппозиционер, а, оказывается, уже сама власть признает себя виновной в таких преступлениях и в таких масштабах, что оппозиции как бы и делать нечего.

Вот только странно как-то - власть признает себя виновной в колоссальной коррупции, при этом констатирует полную беспомощность в конкретном управлении народным хозяйством - и при этом она по-прежнему власть! Может уже начать арестовывать и осуждать чиновников без оставления должности? Отсидел - и снова приступил к исполнению обязанностей, профессионал же, чего такими кадрами разбрасываться?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можете ли вы прожить на 11 тысяч в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека...
02.01.2019
Максим Калашников сердечно поздравляет зрителей и говорит о 2019-м
Максим Калашников сердечно поздравляет зрителей и ...
31.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Власти в Крыму признают свою беспомощность и тотальную коррумпированность (0)
Курильский стриптиз кремля (2)
Новогодние пожары в Новгородской области "убавили" целую семью, включая малолетних детей (2)
Сирийский цугцванг: США выводят войска чтобы отравить Минобороны "свободой выбора" (4)
В Грузии свирепствует эпидемия свиного гриппа (8)
В Новочеркасске случилось то, чего ДГИ так долго ждёт на Каретном Ряду (3)
Почти десять тысяч крымчан остались без света (0)
Заснеженную трассу "Дон" расчистили, но не до конца (0)
С Новым годом, Севастополь! С новыми тарифами и старыми дураками (4)
Германия охлаждает отношения с РФ, но Газпрому нечего опасаться (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Еврoпейский Вoин Света
Дарья Митина Дарья Митина: Всё правильнo сделал
Максим Калашников Максим Калашников: КУРИЛЬСКИЙ СТРИПТИЗ КРЕМЛЯ
Максим Калашников Максим Калашников: От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад: Курилы и прочая
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "От себя,сынок, не убежишь!"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss