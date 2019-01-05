Новогоднее обращение товарища Ким Чен Ына к нации

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын 1 января выступил с новогодней речью, встречая Новый, 2019 год. Ниже следует полный текст его речи.

Дорогие граждане страны, народноармейцы!

Соотечественники, братья и сёстры!

Товарищи и друзья!

Проводив 2018 год, оставивший неизгладимый, глубокий след в истории и ознаменованный важными событиями в летописи нашей Родины, революции и нации, мы встретили новый, 2019 год с новыми мечтами и надеждами.

По случаю Нового года позвольте мне послать сердечный привет всему народу, всем народноармейцам, которые в волнующие дни минувшего года самоотверженно трудились во имя великого дела строительства социализма, дыша с родной партией одним воздухом и продвигаясь вместе с ней единой поступью. Желаю каждой семье в стране любви, надежды и счастья.

Шлю теплый новогодний привет нашим соотечественникам на Юге, всем соотечественникам за рубежом, разделяющим с нами планы и мечты написания новых страниц в истории прогрессивного человечества – истории национального примирения и сплочения, мира и процветания.

Разрешите мне пожелать лидерам и друзьям дружественных стран успехов в деле достижения социального прогресса и развития, мира и справедливости на Земле.

Товарищи!

2018 год был годом историческим: непоколебимая линия нашей партии и принятые ею стратегические решения привели к большим переменам во внутренней и внешней политике, к вступлению строительства социализма в новую стадию своего развития.

III Пленум ЦК партии седьмого созыва в апреле прошлого года ознаменовал собой важнейший виток в деле восходящего развития нашей революции и непрерывного наращивания темпов продвижения социализма на основе великих побед ее линии в двух сферах строительства. Наш народ, с незыблемой верой в социализм прошедший суровый путь борьбы, сумел своими руками создать необходимые гарантии защиты своего суверенитета, мира и процветания, встал на путь грандиозного революционного шествия к более высоким рубежам построения богатой и могучей Родины.

Наши инициативные, активные усилия привели к созданию на Корейском полуострове климата доверия, к непрерывному росту международного престижа нашей Республики, и в этой обстановке наш народ, полный достоинства и законной гордости за это, торжественно отметил 70-летний юбилей славной Корейской Народно-Демократической Республики.

Сентябрьские торжества убедительно продемонстрировали всему миру великую силу нашей Республики, осуществившей безраздельное господство единой идеологии во всем обществе, утверждающей единодушие и сплоченность партии и народа, имеющей прочную самостоятельную экономику и оборонное могущество, показали страстную волю героического корейского народа довести дело строительства социализма до победного конца.

В минувшем году весь народ, в едином порыве поднявшись на реализацию новой стратегической линии партии на сосредоточение всех векторов сил на экономическом строительстве, упрочил базу самостоятельной экономики страны.

В деле осуществления линии на подведение под народное хозяйство новейшей материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны, сделаны значимые и бесценные сдвиги. Речь идет о заметном наращивании мощностей по выработке электроэнергии в Пукчханском теплоэлектрообъединении, об умножении достижений в улучшении материально-технической базы с учетом реальных условий в Металлургическом объединении имени Ким Чака, в Хванхэском металлургическом объединении и других предприятиях металлургии, и о мощной динамике в деле укрепления самостоятельной основы «большой химии». Радуют наших людей подвижной состав разного назначения, продукты нашей легкой индустрии, качественный уровень которых поднят на одну ступень выше, массовый выпуск которых освоен, – и при одном виде новых изделий чувствуешь удовольствие и гордость за изготовление их нашими силами, нашими технологиями, за счет отечественных ресурсов.

Рабочие отрасли угольной промышленности, несмотря на всевозможные трудности, несли самоотверженную трудовую вахту на участке производства, который жизненно важной артерией нашей самостоятельной экономики. В области сельского хозяйства шла упорная борьба за увеличение производства зерна, и, несмотря на неблагоприятные климатические условия, многочисленные хозяйства и крестьяне-кооператоры собрали богатые урожаи.

Работники оборонной промышленности, всем сердцем восприняв боевой призыв родной партии сконцентрировать все силы на хозяйственном строительстве, дали стране необходимые разнообразные сельскохозяйственные, строительные машины, продукцию кооперативного производства и товары народного потребления, что способствовало процессу экономического развития страны и повышения благосостояния населения.

В минувшем году в соответствии с грандиозными планами партии большой размах приобрели гигантские строительные работы в целях прославления эпохи Трудовой партии, ярко продемонстрирован стоический, высокий дух социалистической Кореи, непоколебимо, безостановочно, с нарастающей энергией торжественно шагающей сквозь дебри любых трудностей, показан огромный потенциал отечественной самостоятельной экономики.

Горячо поддерживая решения апрельского Пленума ЦК партии о свершении радикального перелома в области науки и образования, работники в научно-технической сфере подарили обществу ценные исследовательские достижения, которые стимулируют развитие сверхсовременной индустрии и переоснащение народного хозяйства. Всемерно ускорен процесс инновации и повышения наукоемкости образования, улучшены педагогические условия и обстановка во многих высших, средних, начальных школах страны.

Созданные в сфере культуры и искусства и широко продемонстрированные массовые гимнастические и художественные выступления вызвали огромные волны откликов в стране и за ее пределами, четко показали черты развития чучхейского искусства, его специфический характер и преимущества.

Товарищи!

Прошлогодняя борьба, вписавшая страницу славных побед в летопись революции, еще раз убедила нас в правоте своего дела и нерушимости могущества нашего государства. Несгибаемая борьба нашего народа, продвигающегося наперекор вызовам несправедливости, непрерывно наращивает собственные крепкие силы нашего государства, ускоряет его поступь к могучему социалистическому государству.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы еще раз выразить горячую благодарность всем людям, всем народноармейцам – тем, которые безостановочно шли по победному пути за партией и совершили яркие подвиги в истории Родины.

Товарищи!

Наша партия, наш народ, закаленные в борьбе за прославление новой эпохи чучхейской революции, с твердой уверенностью в себе, с большими надеждами встали на путь поступательного движения вперед в новом году.

В этом году перед нами ставится боевая задача – расширять и умножать способности к самостоятельному развитию страны, открывать яркую перспективу для дальнейшего продвижения вперед строительства социализма.

У нас имеются силы и основы, боевая установка и творческий метод нашего собственного образца, которые позволяют нам своими силами открыть путь к более светлому будущему социализма. Новая стратегическая линия партии, опора на собственные силы и несгибаемость в борьбе умножат государственную мощь страны, сделают мечту и идеал народа ближайшим будущим.

«С высоко поднятым знаменем опоры на собственные силы откроем путь к новому наступлению в строительстве социализма!» – вот наш лозунг. Мы должны добиться революционного подъема на всех фронтах социалистического строительства, считая при этом гарантом процветания наш неизменный чучхейский метод опоры на собственные силы, который был и остается во всем ходе корейской революции знаменем борьбы, движущей вперед силой.

Следует еще больше укреплять мощь самостоятельной социалистической экономики.

Наш долг – опираясь на собственный технологический потенциал, отечественные ресурсы, высокий созидательный дух и революционный энтузиазм всего народа, успешно достигать стратегических рубежей экономического развития государства и перейти к новой стадии роста.

Надлежит продуманно разработать и упорно реализовать государственные мероприятия по приведению в порядок, дополнительному усовершенствованию и динамическому развитию всего народнохозяйственного комплекса.

Нужно принять стратегические меры для проявления всего потенциала самостоятельной экономики и пуска в ход новых компонентов и движущей силы в хозяйственном развитии, практически результативно направить людские и материальные ресурсы страны на экономическое строительство. Предлагается придерживаться приоритетов в хозяйственной работе государства, подтягивать звенья ее цепи и, способствуя процессу перспективного развития экономики, придавать ей динамику.

Необходимо слаженно осуществлять единое руководство государства хозяйственными звеньями в целом и обновлять методы хозяйствования для максимального выявления сознательного энтузиазма и созидательных сил трудящихся. Кабинет Министров и другие руководящие государственно-хозяйственные учреждения обязаны согласно экономическому закону социализма улучшить планирование, ценообразование, денежно-финансовое хозяйство и поставить экономические рычаги на активную службу ускорению производства на предприятиях и их расширенному воспроизводству. Требуется привести в порядок как систему производящих механизмов, так и социальную систему работы в целях повышения эффективности экономической работы и налаживания хозяйственной деятельности предприятий.

Кадры, наука и технология – главные для нас стратегические ресурсы и оружие для свершения большого скачка вперед в строительстве социализма.

В государственном масштабе нужно целеустремленно вести дело подготовки кадров и поддержки научно-технического прогресса, увеличивать инвестиции в этом направлении.

Следует в соответствии с мировой тенденцией развития образования и педагогическими запросами обновлять содержание и методы преподавания для качественной подготовки кадров, призванных взять на себя дело социально-экономического прогресса. Нужно определить высокие рубежи разработки новых технологий, сосредоточить силы на исследованиях ключевых технологий огромного практического и хозяйственного значения для обеспечения притягательной силы экономического роста. Следует разработать системные мероприятия с таким расчетом, чтобы тесное сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями стимулировало развитие производства и технологий и обеспечивало рост интеллектуальной творческой силы.

Всем отраслям народного хозяйства необходимо придать мощный импульс процессу выполнения задач пятилетней стратегии экономического развития государства.

Первоочередное внимание должно быть уделено решению вопроса выработки электроэнергии для открытия прорыва в деле ускорения развития народного хозяйства.

Одна из самых важных и в то же время актуальных задач социалистического хозяйственного строительства в этом году – значительное увеличение выработки электроэнергии.

Речь идет о том, чтобы сосредоточивать госинвестиции на электроэнергетике. Таким образом, нужно привести в порядок, дополнительно усовершенствовать и максимально эффективно использовать имеющиеся базы электроэнергетики и вместе с тем реконструировать, модернизировать поочередно все насущно необходимые подразделения и объекты с тем, чтобы на данном этапе поднять выработку электроэнергии до рекордного уровня.

Следует вести дело решения проблемы выработки электроэнергии в стране как общегосударственное. Ставятся задачи: ускорить процесс строительства Оранчхонской, Танчхонской и других гидроэлектростанций, освоить в перспективе мощности по выработке электроэнергии на приливных, ветровых и атомных электростанциях, эффективно освоить, использовать разнообразные энергоресурсы в провинциях, городах, уездах с учетом местных условий.

Угольная промышленность – как говорится, наш авангард на фронте развития самостоятельной экономики.

Массовая добыча угля приведет к решению проблемы нехватки электроэнергии, удовлетворению спроса металлургии и ряда других отраслей народного хозяйства на топливо, электроэнергию.

Задача угольщиков – уделять приоритетное внимание обеспечению ТЭС углем с тем, чтобы ТЭС постоянно, без перебоя обеспечивали ритмичность выработки электроэнергии.

Пусть вся страна активно помогает угольным предприятиям как в идейно-духовном, так и в материально-техническом отношении. Нужны действенные государственные меры по обеспечению производства угля необходимыми материалами и оборудованием, по ответственному созданию шахтерам надлежащих условий жизни и быта.

Должен быть достигнут существенный прогресс в деле подведения под металлургическую и химическую промышленность, эти две опоры экономического строительства, материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны.

Перед металлургической промышленностью ставится задача – обеспечить научно-техническое усовершенствование и нормальный ритм работы чучхейских технологий выплавки чугуна и стали и максимально снизить себестоимость продукции, а также с учетом роста мощностей производства железа разработать и реализовать меры для обеспечения страны достаточным количеством железной руды, огнеупоров и ферросплава.

Дело химиков – ускорить процесс строительства завода фосфорных удобрений и создания одноуглеродной химической промышленности, развивать глауберитную промышленность и производство искусственных волокон, реконструировать имеющиеся ныне химические агрегаты и технологические процессы на основе энерго- и трудосберегающих методов. В этом году следует направить государственные усилия на обеспечение полной нагрузки предприятий по производству тука и на подъем уровня производства продукции в Виналоновом объединении «8 февраля».

В звеньях транспорта, и прежде всего железнодорожного, надлежит укреплять строгую дисциплину и повышать перевозочную, пропускную способность для смягчения напряженности с перевозками. Задача машиностроителей – обновить проектирование машин и технологию их обработки с тем, чтобы обеспечить разработку и выпуск современных машин и оборудования разных профилей по-нашему, с учетом наших реальных условий.

Значительное повышение благосостояния населения – дело важнейшего значения для нашей партии и государства.

На сельскохозяйственном фронте, что является передовым участком для приложения главных усилий на фронте хозяйственного строительства социализма, следует динамично вести работу по увеличению производства продукции.

Кабмин и другие соответствующие подразделения обязаны действенно осуществлять научно-техническое руководство сельскохозяйственными работами по их циклам и в достаточной мере обеспечивать земледелие нынешнего года нужными материалами для значительного увеличения сбора зерновых. Надлежит с уважением относиться к мнениям и интересам крестьян-кооператоров, хозяев земледелия, и точно претворять в жизнь требования социалистического принципа распределения.

Нужно реализовать намеченные партией четыре составляющих в развитии животноводства, обеспечивать модернизацию и ускорение работы птицефабрик и других комплексов животноводства, поощрять совместное и индивидуальное животноводство в сельхозкооперативах, чтобы население больше получало мяса и яиц.

Надлежит укреплять материально-техническую базу рыбного промысла, ставить рыболовство, разведение рыб и морепродуктов на научные рельсы, принимать меры для охраны и умножения рыбопромысловых ресурсов и открывать новый путь к развитию рыбпрома.

Задача легкой промышленности – неизменно высоко нести знамя инноваций, отечественного производства и повышения качества продукции, обеспечивать выпуск ширпотреба для насыщения спроса населения, обновлять на современный лад базовые пищевые и другие фабрики местной промышленности в провинциях, городах и уездах, обеспечивать ритмичность производства изделий на основе собственного сырья и ресурсов.

В нынешнем году нам следует с широком размахом вести гигантские строительные работы большого масштаба во имя роста богатства и могущества Родины, во имя счастья народа.

Вся партия, вся страна, весь народ должны превратить уезд Самчжиён в великолепный, образцовый культурный городок в горной местности, идеальный уголок социализма, закончить на высшем уровне строительство Вонсан-Кальмаского приморского туррайона и новой туристической зоны и других объектов, которые достойно представляли бы нашу эпоху и страну туристам. Нужно непрерывно обновлять архитектурное проектирование и технологические методы строительства, наладить отечественное производство отделочных стройматериалов и добиться качественного прогресса с тем, чтобы великолепные архитектурные памятники нашей эпохи и нашего стиля воздвиглись повсюду, чтобы люди наслаждались в них благами цивилизации. С учетом широкого размаха строительства, в государственном масштабе нужно наращивать мощности по производству цемента и других стройматериалов, как это у нас планировалось.

Требуется всемерно ускорять процесс выполнения задач второй очереди лесовосстановительных работ, улучшать дело облесения, озеленения, коммунальное и дорожное хозяйство, а также радикально предотвращать загрязнение окружающей среды.

Во всех отраслях, во всех подразделениях необходимо максимально изыскивать, пускать в ход имеющиеся резервы, возможности и потенциал, увеличивать производство продукции и экономить для выполнения задания народнохозяйственного плана по намеченным показателям.

Нужно всемерно укреплять идейно-политическую силу нашего социалистического государства.

Речь идет о том, чтобы последовательно воплощать чучхейский взгляд на народ, народную философию в партийной и государственной деятельности - для тесного сплочения широких масс вокруг партии.

При планировании и развертывании любого дела партийные органы, органы власти, общественные организации трудящихся обязаны считать интересы народа наиболее приоритетными, абсолютными, прислушиваться к голосу народа, исходящему из его сердца, упорно, безусловно, отложив на задний план всякие другие дела, справляться с делом, если того желает народ и если оно ему на пользу. В любое время, на любом месте, в любых условиях, в любой обстановке следует самоотверженно служить интересам народа, первоочередное внимание уделять жизни и быту народа. Надо добиться, чтобы человеческая теплота нашей политики, проникнутой чувством любви и доверия к людям, заботой обо всех, доходила до жизни народа. Следует усиливать накал борьбы за полную ликвидацию явлений злоупотребления служебным положением, бюрократизма, коррупции и афер, будь они большими или малыми, которые подрывают единое целое партии и масс, разъедают социалистический строй.

Как бы быстро ни менялись благодаря нашим усилиям внешнеполитическая ситуация, международная обстановка, всем партийным и беспартийным трудящимся следует сохранять в душе идею самостоятельности нашего государства как свое убеждение, по-нашему наращивать темпы социалистического экономического строительства. Их долг – с горячим желанием патриота своими руками прекрасно, всем на зависть, великолепно благоустраивать близкий сердцу наш дом – социализм, защищаемый уже несколькими поколениями, создать великую историю Отчизны ценой крови и пота честного гражданина.

Необходимо ускоренными темпами вести строительство социалистической цивилизации.

Во всем обществе следует установить революционную атмосферу постоянной учебы, атмосферу интеллектуально насыщенной эмоционально-культурной жизни - с тем, чтобы каждый обладал многопрофильными знаниями и высокой культурой на уровне велений бурно развивающегося человечества. Перед литературой и искусством ставится задача – создавать замечательные кинематографические, песенные и другие литературно-художественные произведения, которые бы отражали пульс времени и его реалии, овладевали сердцами масс, чтобы обогащалась сокровищница духовно-культурных ценностей нации, и нынешнее великое революционное поступательное движение получало новое мощное вдохновение.

Нужно, чтобы люди всеми фибрами души ощущали превосходства социалистической системы здравоохранения. Для этого необходимы: обновления фармацевтических заводов и предприятий медицинского приборостроения, заметное обновление медицинских учреждений и повышение уровня медицинского обслуживания. Следует широко вести массовую физкультурную работу и развивать спортивную технику профессионалов с тем, чтобы вся страна бурлила нарастающей энергией и романтикой, и на международных соревнованиях непрерывно демонстрировалась мудрость и сила корейцев.

Надлежит придать мощный импульс делу утверждения социалистического образа жизни и высокой нравственности с тем, чтобы не допускались веяния аморальности и бескультурья – антипода чувств, эмоционального настроя, эстетического воззрения нашего народа. Нужно превратить наше общество в одну большую дружную семью, полную высокой нравственности и человеческой привязанности.

Необходимо цементировать обороноспособность государства.

Задача Народной Армии – неизменно руководствуясь в своей борьбе линией на укрепление могущества, следовать четырем пунктам: быть надежной защитницей партии и революции, безопасности Родины и народа, неизменно продолжать творить своими руками легенды на всех участках ударного труда в строительстве социализма и, тем самым, ярко демонстрировать могущество революционной армии, несокрушимую силу армии родной партии.

Корейские Народные Внутренние Войска должны ценой жизни защищать нашу партию, наш строй, наш народ, как и подобает красному щиту революции. Обязанность Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения – в этом году, году своего 60-летнего юбилея, свершить рывок в укреплении боеспособности.

Оборонное могущество – краеугольный камень для существования государств, гарант защиты мира.

Задача военно-промышленного комплекса – ускорять процесс подведения под «оборонку» соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы и ее модернизации для создания надежной вооруженной гарантии сохранения мира на Корейском полуострове и, непрерывно повышая уровень обороноспособности страны до уровня мирового передового государства, оказывать активное содействие процессу хозяйственного строительства.

Интересы успешного выполнения наших боевых задач нынешнего года требуют от руководящих работников, командного состава революции, взяться за дело с твердой решимостью и готовностью провести его.

В деле претворения в жизнь политики партии главный субъект – ни кто иной, как народные массы, именно они как никто другой отлично знают реальную действительность. Дело руководящих работников – всегда окунаться в кипящую действительность, самим видеть все своими глазами и со всех сторон анализировать положение дел, быть в гуще масс, жить вместе с ними и приводить их в действие при решении поставленных вопросов. Быть способными организаторами, настойчивыми практиками – теми, кто свои идеалы и мечты связывают с планами партии, непрерывно расширяют диапазон своих знаний и кругозора и безупречно, полноценно справляются со всеми делами на высоте, заданной партией. Им следует быть готовыми жертвовать собой в трудных делах, работать со всей душой, непрерывно размышлять, трудиться без сна ради Родины и народа, стараться найти смысл своей борьбы в раздающихся веселых голосах народа.

Современность требует от молодежи играть солидную, важную роль в социалистическом строительстве.

Юноши и девушки обязаны прославлять честь дозорного отряда на постах революции, куда зовет партия, с тем же духом, с тем же порывом, с каким они в последнее время по боевому призыву партии совершили новые легендарные подвиги эпохи. Волнующее нынешнее время обязывает их быть первопроходцами на пути к новым технологиям, творцами новой культуры, передовиками в свершении большого скачка вперед. Пусть везде, где трудятся молодые люди, царит юношеский задор и живая энергия.

Следует решительно повысить роль парторганизаций.

Долг парторганизаций всех ступеней – наступательно вести идейно-политическую работу и выявлять всю полноту стойкости духовной силы нашего народа на всех фронтах социалистического строительства, как того требует время и развивающаяся революция. Им следует активно помогать административно-хозяйственным работникам в ответственном планировании и ориентировании дела претворения в жизнь политики партии, раздувать мощное пламя коллективного прогресса и соревнования в данных отраслях, в данных подразделениях. Провинциальные, городские, уездные партийные комитеты обязаны настойчиво вести работу по совершению перелома в развитии земледелия, просвещения и местной промышленности.

Товарищи!

Минувший год был ознаменован волнующими событиями: произошли важнейшие перемены, не имевшие прецедентов на протяжении семидесяти лет и даже более, прошедших после раскола нации.

Мы, движимые решимостью положить конец ненормальному состоянию на Корейском полуострове, чреватому постоянным военным кризисом, и открыть эпоху – эпоху национального примирения, мира и процветания, - с самого начала прошлого года пошли на принятие инициативных и смелых мер для крутого поворота в межкорейских отношениях.

То, что в обстановке пристального внимания и интереса в стране и за рубежом за один год прошли три встречи и переговоры лидеров Севера и Юга, – беспрецедентно. Движение навстречу друг другу недвусмысленно показало миру, что межкорейские отношения вступили в совершенно новую стадию.

Пханмунчжомская декларация, Сентябрьская Пхеньянская совместная декларация, Соглашение в военной сфере между Севером и Югом, принятые как отражение твердой решимости и коллективной воли открыть эпоху мира, когда больше не будет войны на Корейском полуострове, – эти документы ценны как декларация о ненападении, подтвердившая намерение поставить точку в междоусобной войне, вызываемой вооруженными силами Севера и Юга, имеют поистине важнейшее значение.

Спортсмены Севера и Юга страны своими совместными выступлениями на арене международных соревнований прославляли мудрость и силу нашей нации, а деятели искусств в Пхеньяне и Сеуле вместе продемонстрировали горячее стремление к национальному примирению и единству.

Смело преодолевая целый ряд препятствий и трудностей, продвигалось дело сотрудничества в разных сферах жизни, и прежде всего дело объединения железных и шоссейных дорог, лесоводства и здравоохранения, и сделан значимый первый шаг к совместному, безраздельному процветанию нации.

Поразительные перемены минувшего года в сфере межкорейских отношений дали всем соотечественникам твёрдую уверенность в том, что если наша нация объединит свои помыслы и силы, то она может превратить Корейский полуостров в надежное гнездо для самой мирной, вечно процветающей нации.

Это, конечно же, пока не более чем первый шаг, но я с большим удовлетворением отмечаю, что Север и Юг, объединив свои помыслы, сумели необратимо повернуть межкорейские отношения, находившиеся на грани недоверия и противоборства, - превратить их в отношения доверия и примирения. За короткий промежуток времени достигнуты потрясающие, невообразимые в прошлые времена успехи.

На основе бесценных достижений прошлого года, украшенного серией беспрецедентных событий, нам следует в новом, 2019 году совершить более крупный сдвиг вперед в борьбе за развитие межкорейских отношений, мир и процветание, объединение Родины.

«Исполнением исторических деклараций Севера и Юга откроем период бурного развития в деле сохранения мира, процветания и единства на Корейском полуострове!» – таков лозунг, который теперь должна высоко нести вся нация.

Искоренить враждебные военные отношения между Севером и Югом и превратить Корейский полуостров в зону вечного, прочного мира – такова наша незыблемая воля.

Северу и Югу, как уже мы договорились, следует активно предпринимать практические меры для расширения диапазона устранения враждебных военных отношений в районе противостояния во всю зону Корейского полуострова: на земле, в воздухе и на море.

Раз Север и Юг твердо договорились пойти путем мира и процветания, то не следует больше допускать совместные военные учения с внешними силами, являющиеся главным очагом накала ситуации на Корейском полуострове, надо полностью прекратить также ввоз извне стратегических и других видов вооружений – вот на чем мы настаиваем.

Поддерживая тесные связи между подписавшими Соглашение о перемирии сторонами, нужно также активно проводить многосторонние переговоры для превращения нынешнего перемирия на Корейском полуострове в систем с целью практического создания фундамента обеспечения вечного мира.

Всем соотечественникам следует с глубоким сознанием того, что хозяином в сохранении мира на Корейском полуострове является наша нация, сплачиваться воедино и разворачивать мощную борьбу за пресечение, срыв всех акций, приводящих к разрушению мира на родной земле и накалу военной напряженности.

Необходимо всесторонне расширять и развивать сотрудничество и обмен между Севером и Югом, чтобы упрочились узы национального примирения и сплочения, и вся нация пользовалась практическими благами оздоровления межкорейских отношений.

В текущий момент мы, принимая во внимание трудные материальные обстоятельства, имеющиеся у предпринимателей Южной стороны, вошедших ранее в Кэсонский индустриальный комплекс, и учитывая сокровенное желание соотечественников на Юге увидеть своими глазами все высоты завоеваний нашей нации, готовы возобновить деятельность в индустриальном парке Кэсона и открыть все пути туризму в горы Кымган без каких-либо бюрократических проволочек и на бесплатной основе.

Если Север и Юг, крепко взявшись за руки, будут опираться на сплоченную силу соотечественников, то ничто – ни санкции и давление извне, ни любые вызовы и испытания – не сможет преграждать нам путь к открытию широкого простора национального процветания.

Мы ни в коем случае не будем допускать вмешательства внешних сил – тех, которые, пытаясь подчинять межкорейские отношения своим интересам, опускают шлагбаум на пути к примирению, сплочению и единству нашей нации.

Дело Севера и Юга – не упустив сегодняшнюю благотворную атмосферу – беспрецедентное нарастание взаимного интереса и горячего стремления всей нации к единству, активно изыскивать варианты мирного объединения на базе общенациональных договоренностей и прилагать искренние усилия к их реализации.

Всем соотечественникам на Севере, Юге и за рубежом следует с удвоенной энергией смело наращивать темпы общенационального шествия для реализации межкорейских деклараций, чтобы сделать нынешний год годом историческим, который принесет еще один радикальный перелом в развитии межкорейских отношений и свершении дела воссоединения Родины.

Товарищи!

В минувшем году наша партия и правительство нашей Республики прилагали ответственные усилия для сохранения мира и безопасности на Земле, для расширения и укрепления уз дружбы с разными странами.

Наш трехкратный визит в Китайскую Народную Республику и визит делегации Республики Куба в нашу страну ознаменовали собой события особого значения в углублении стратегического взаимопонимания, в укреплении традиционных отношений дружбы и сотрудничества между странами социализма.

В прошлом году между нашей страной и многими другими странами мира активно велись визиты и обмен опытом на партийном, государственном и правительственном уровне, что привело к углублению взаимопонимания и подтвердило наши намерения стимулировать ход развития отношений международного сообщества в здоровом русле.

Исторический первый корейско-американский саммит и переговоры внесли весомый вклад в драматический поворот самых враждебных на Земле отношений КНДР и США в мирное русло, в целях обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе.

Как отмечалось в Корейско-американском совместном заявлении от 12 июня, установить новые отношения между двумя странами в соответствии с велением нового столетия, создать на Корейском полуострове систему вечного, прочного мира и двигаться к полной денуклеаризации – такова неизменная позиция нашей партии и правительства нашей Республики, такова моя твердая воля.

Исходя из этого, мы уже провозгласили перед лицом мира готовность больше не выпускать, не испытывать, не применять, не распространять ядерное оружие и приняли целый пакет практических мер в этом направлении.

Если США ответят на наши инициативные усилия принятием аналогичных мер и адекватными практическими действиями, то отношения между двумя странами будут продвигаться вперед ускоренными темпами в процессе принятия более радикальных мер.

У нас нет желания упорно держаться за некрасивую историю взаимоотношений прошлого, отношений между двумя странами – КНДР и США. Мы готовы поставить точку на практике прошлого и пойти к установлению новых отношений, как того требуют стремления народов двух стран и сам ход времени.

Как показывает прошлогодняя практика ускоренного сдвига межкорейских отношений, если с решимостью взяться за дело, нет ничего неосуществимого; если каждый из партнеров в диалоге, выбравшись из скорлупы враждебности и предубеждений, выдвинет непристрастные предложения на основе принципов взаимного признания и уважения и отнесется серьёзно к переговорному процессу, с готовностью решить проблемы, то проблемы несомненно устранятся при наличии совместных усилий.

И в отношениях с США, хотелось бы мне верить, непременно усилиями двух сторон будет достигнут хороший результат, какой в минувшем году наметили межкорейские отношения.

В июне прошлого года на переговорах с президентом США я обменялся с ним конструктивными предложениями, мы пришли к общему пониманию того, что одинаково беспокоит нас и наметили варианты скорейшего распутывания клубка этих проблем.

Я готов и впредь садиться за стол переговоров с президентом США и постараюсь непременно добиться этими переговорами результата, достойного одобрения со стороны международного сообщества.

Но в случае, если США, не держа своего слова, данного пред лицом мирового сообщества, и ошибочно оценивая терпение нашего народа, попытаются в одностороннем порядке навязать нам что-нибудь в духе прошлых некрасивых взаимоотношений, по-прежнему будут налагать санкции и усиливать давление на нашу Республику, то и нам, возможно, все-таки придется искать новый путь для защиты суверенитета страны и высших интересов государства, для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Стабильность ситуации на Корейском полуострове и в регионе давалась не легко. На любые страны, если они искренне желают мира, возлагается общая обязанность дорожить нынешней ситуацией. Соседним странам и международному сообществу следовало бы поддерживать нашу искреннюю миролюбивую позицию и усилия для стимулирования положительного хода развития ситуации на Корейском полуострове, бороться против акций и вызовов, нарушающих мир, идущих вразрез справедливости.

Наша партия и правительство нашей Республики, руководствуясь идеалами самостоятельности, мира и дружбы, будут неизменно укреплять сплоченность и сотрудничество с социалистическими странами и развивать отношения со всеми странами, дружелюбно относящимися к нам.

Товарищи!

Мы, укрепляя свою решимость самоотверженно трудиться во имя нашей страны, нашей Родины, ради светлой улыбки грядущих поколений, берем старт в новогоднем шествии.

С чувством законной гордости подводя итоги проделанного в прошедшем году, когда мы, несмотря на жестокие экономическую блокаду и санкции, веря в свои силы и своими руками прокладывая путь себе вперед, добились стремительного развития, мы снова убедились в истине: наше государство и без какой-либо внешней поддержки, без чьей-либо помощи вполне может идти вперед по пути развития социализма нашего образца, опираясь на гигантские силы нашего народа.

И в нынешнем году процесс нашего поступательного движения будет сталкиваться с непрекращающимися препятствиями и вызовами, но никто не сможет остановить нашу решимость и волю, наше дружное шествие. Наш народ непременно будет блестяще реализовывать свой прекрасный идеал, свою цель.

Пусть все энергично трудятся для умножения нашего богатства и могущества, развития подлинно народной страны – социалистической Родины!