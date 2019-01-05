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Московский листок

Иностранная финансовая помощь господину Ельцину

Опубликовано 05.01.2019 автором Владимир в разделе комментариев 0

сша япония доллар
Иностранная финансовая помощь господину Ельцину

Не смею утверждать, но основания верить сотруднице МИД РФ Захаровой имеют место. Трудно судить об американской помощи (наличности в мешках на сумму 500 млн. долларов США) не располагая достоверным фактологическим материалом, однако в этом же году как это не странно, (когда в очередной раз началась суета японских бизнесменов и дипломатов по Курильским островам) японское правительство также выступило с инициативой выделения 500 млн. долларов в качестве безвозмездной помощи для России.

В тот период я работал генеральным представителем внешнеторговой японской корпорации Мицуи во Владивостоке и наш филиал непосредственно занимался этим проектом. Первоначально по заявлению японского правительства вышеназванная финансовая помощь предназначалась для использования на Дальнем Востоке, в частности для строительства диагностического и лечебно-профилактического детского центра во Владивостоке. Губернатором Приморья в тот период был господин Наздратенко Е.И. и естественно наши специалисты занимались проработкой данного проекта совместно с департаментом здравоохранения администрации ПК.

Однако, спустя некоторое время специалисты, занимающиеся этим проектом были отозваны в Москву и после их возвращения проект прекратил свое действие на Дальнем Востоке. Далее вся сумма была перечислена в Москву (через головной офис Мицуи в Москве) и очень быстро растворилась в правительственных коридорах Ельцина.

Если факт американской "гуманитарной помощи" подтвердится, то можно с уверенностью утверждать, что именно благодаря иностранным многократным "безвозмездным подачкам" Б. Ельцыну удалось удержаться у власти и незаконно реформировать СССР.



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