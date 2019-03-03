Донбасс станет украинским только через Кремль, заявил кандидат Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко рассказал, как Россия может помочь его стране вернуть Донбасс. По его словам, это может произойти, только если Россия станет гарантом выполнения ДНР и ЛНР новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем.

С целью решения вопроса Бойко предложил провести прямые переговоры с самопровозглашёнными республиками. Об этом депутат Верховной рады заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Миру не известны другие способы невоенного решения конфликтов — позитивно, с возвращением территорий, людей — без переговоров между конфликтующими сторонами. Мы считаем, что нужна официальная делегация, официальные директивы», — заявил кандидат в президенты.

Он отметил, что обеим сторонам внутриукраинского конфликта следует выработать предложения, которые можно было бы выдвинуть на государственный референдум. Говоря о компромиссах в решении вопроса о возвращении Донбасса, Бойко отметил, что нужны гарантии РФ о выполнении соглашений, которые будут достигнуты.

«[Требуется] особый статус этих территорий на несколько лет — на восстановление мирной жизни и инфраструктуры; возвращение людей в реалии нашей страны и закон про амнистию для тех, кто не убивал и не совершал преступлений», — объяснил Бойко.

Депутат считает, что по закону о реинтеграции Донбасса «любой учитель или врач может попасть под уголовную ответственность», и этим людям необходимо дать сигнал, что они являются гражданами Украины и что «их ждут домой».

Ранее News.ru сообщал, что международный трибунал, который вынесет приговор украинскому президенту Петру Порошенко, предложил создать депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. По его мнению, лидер страны должен понести наказание за военные преступления на востоке Украины. Парламентарий отметил, что посетил Донбасс, ситуация там только ухудшается.

И действительно, вчера украинские военные обстреляли в ДНР два села в окрестностях Ясиноватой, которые в результате остались без электроснабжения.

Об этом в субботу, 2 марта, на брифинге в Донецке сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов. «Сегодня в 09:30 вооруженные формирования Украины открыли целенаправленный огонь по трансформаторной подстанции „Раздольная“ 35кВт в селе Васильевка», — приводит его слова агентство ДАН.

Якубов сообщил, что в результате обстрела два трансформатора выведены из строя. На данный момент села Васлильевка и Красный Партизан остаются без электроэнергии.

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