Студенческий сход у памятника Ломоносову в защиту анархиста Митфахова завершился "вязаловом"

Полиция задержала четырех человек на народном сходе в поддержку арестованного аспиранта мехмата Азата Мифтахова. В акции, которая прошла 2 марта возле памятника Михаилу Ломоносову возле главного здания МГУ, участвовали около 60 человек, передает "Эхо Москвы".
Участники схода сделали коллективную фотографию, которую планируют отправить находящемуся в Бутырском СИЗО Мифтахову. Активисты также хотели привлечь внимание ректора МГУ Виктора Садовничего.
В феврале студенческий совет мехмата передал ему письмо с просьбой содействовать в выявлении пытавших Мифтахова силовиков, а также в проведении справедливого и объективного расследования. Ректор не отреагировал и не прокомментировал задержание Мифтахова, сообщает Telegram-канал "Инициативная группа МГУ".
Субботняя акция не была согласована с властями, однако полиция не вмешивалась, пока на мероприятие не пришли участники прокремлевского движения SERB, известного своими провокационными действиями.
Как сообщает "Новая газета", после потасовки полицейские задержали администратора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, пресс-секретаря движения "Ассоциация народного сопротивления" Никиту Зайцева и лидера SERB Игоря Бекетова (Гошу Тарасевича).
По данным "ОВД-Инфо", позднее также задержали активиста Константина Котова. Всех задержанных доставили в отделение полиции МГУ. Что им вменяют, неизвестно. По словам Иванова, к активистам не пускали защитника. После досмотра личных вещей у них изъяли телефоны.
1 февраля Азата Мифтахова задержали по делу об изготовлении взрывчатых веществ, при этом более суток скрывали от адвокатов и правозащитников. Позже аспирант рассказал о пытках со стороны силовиков. В частности, у него на груди остался след от шуруповерта, это подтвердил навещавший его в изоляторе член Общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев.
Спустя неделю, накануне заседания суда в Балашихе об избрании меры пресечения, Мифтахова внезапно отпустили из изолятора временного содержания, но тут же снова задержали по уголовному делу о поджоге офиса "Единой России" в Москве в январе 2018 года.
Осенью 2018-го дело приостановили "до появления реальных подозреваемых", а в феврале возобновили. При этом изначальная статья о вандализме (ст. 214 УК) переквалифицирована в более тяжкую - о хулиганстве, совершенной группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК).
По словам адвоката Мифтахова Светланы Сидоркиной, в деле фигурирует засекреченный свидетель в маске, который не опознал никого из других фигурантов дела и не смог сказать, как в тот день был одет Мифтахов, но запомнил его по "выразительным бровям". Свидетель объяснил, что целый год не заявлял о преступлении, потому что сначала у него разрядился телефон, а потом у него не было возможности дать показания.
Мифтахов приехал на учебу в Москву из Татарстана. Он "признался" правоохранителям, что в сентябре прошлого года несколько раз испытывал самодельное взрывное устройство в парке университета. Во время его задержания в квартире был обнаружен арсенал оружия, следы взрывчатки, а также анархистская литература.
Во время несанкционированной акции в защиту анархиста на месте были замечены провокаторы из SERB. Они и довели ситуацию до задержаний.
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доктор муфлонокозерогобаран на новые ворота ... написал 04.03.2019 11:18
его своя родовая вновь забилась в истерике по какай-то мехмудьке с матмехуя.
Демократия это колбаса из отходов написал 03.03.2019 16:38
Да на трех вокзалах таких двуногих бьющихся в тираноборческой истерике хоть опой ешь.
Может АСПИРАНТУ!!! Мифтахову "партию" организовать, или "движение", Госдеп США подключить
может и сытнее житуха будет? И пытки в радость и удовольствие.
Быть может Мифтахов внук моего сослуживца? написал 03.03.2019 12:10
Фото Мифтахова у меня нет, но я помню молодого высокого татарина, самого длинного среди нас, говорившего медленно и рассудительно.
Служили мы честно и добросовестно. На снимке: проведываем выздоравливающего ефрейтора в окружном госпитале Тбилиси. Я - ст.лейтенант инженер, начальник станции радиопередающих устройств "АВРОРА-УКВ" для связи с космонавтами НИП-11 (в/ч 14127) Когда сделаем Антенну Всевышнего, и великий Господь будет среди нас, и делателям Антенны Господь дарует Бессмертие, тогда народы объединятся.
Сначала, Антенна вызовет отторжение воров и дураков, которые правят евреями, грузинами и прочими племенами. Как сейчас. Потом появится зависть, затем ревность, и желание принять участие: Антенна Космоса нам нужна!
Ибо Антенна вне конкуренции, - Центр кристаллизации божественной генерации, как изрек Господь: "Я сказал - вы боги, и сыны Всевышнего - все вы", дерево Жизни.
Ныне мы в поругании, но Всевышний печется о нас, у нас Бессмертное Будущее. Мир в Раю и Вечная Молодость.
Сердечно ваш В.С.Труфанов
ф
А садистам пытавшим аспиранта МГУ я напоминаю что Бог не пощадит ни одного делающего беззаконие. В мае будет Суд и полное воздаяние.
Фуру поцеловать можно и раньше, или загнуться от инфаркта.. быстрее моли можно распасться.
Телефон-с-Богом высший Приоритет!