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Московский листок

Черногория требует немедленной отставки проамериканского президента и правительства

Опубликовано 03.03.2019 в разделе комментариев 5

сша импичмент евросоюз президент черногория
Черногория требует немедленной отставки проамериканского президента и правительства

Тысячи жителей Черногории, которые вышли 2 марта на массовую акцию протеста в Подгорице против президента страны Мило Джукановича, потребовали срочной отставки лидера страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. 

Уточняется, что участники акции потребовали отставки президента, премьер-министра страны Душко Марковича и других членов руководства до 15 марта. 

Кроме того, вышедшие на акцию попросили от депутатов оппозиции бойкота парламента и парламентских выборов. Жители заявили, что если отставок до 15 марта не будет, то они на следующий день «соберутся и не [будут] расходиться». 

Ранее сообщалось, что в Черногории прошел массовый митинг против пообещавшего поладить с Россией президента.

Напомним, что и ровно год назад в Черногории было весьма неспокойно. Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, а затем подорвал себя. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, инцидент произошел незадолго до полуночи в среду, 21 февраля. Портал Analitika.me сообщает, что местные жители слышали два взрыва. 

Сотрудник полиции заявил, что "произошел инцидент". Других подробностей он не привел. 

Сайт Cafe del Montenegro сообщает, что в результате происшествия как минимум один человек - сам нападавший - погиб. По данным полиции, взрывное устройство, которое он кинул в здание дипмиссии, было ручной гранатой. 

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 04.03.2019 06:52
В этой стране ЕСТЬ НАРОД, в России ТОЛЬКО НАСЕЛЕНИЕ, у которого вместо головы - путлер ТВ!!!!
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Как до нас в село с утра Завлила немчура! Яйка, курка, сало, млеко - Выносили со двора!
!!!TOTQQ! JAVAS!!!&&& написал 04.03.2019 02:09
"Кроме того, вышедшие на акцию попросили от депутатов оппозиции бойкота парламента и парламентских выборов. Жители заявили, что если отставок до 15 марта не будет, то они на следующий день &#171;соберутся и не [будут] расходиться&#187;. "
-Таки смогут сообразить на троих...
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(без названия)
все смешалось в доме Облонских... написал 03.03.2019 15:36
Черт знает, что происходит! "События в Черногории разворачиваются на фоне протестов в соседней Сербии. С прошлого года сербы выходят на еженедельные акции с требованием отставки президента Александра Вучича. Один из последних протестных маршей в Белграде собрал несколько тысяч человек. Сербская оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и нарушении демократических принципов" - http://www.rosbalt.ru/world/2019/03/03/1767295.html
.
В столице Черногории Подгорице тысячи людей прошли через центр города, скандируя "Мило - вор". А в Мосвабаде на днях тысячи людей скандировали "Путен - вор". А Вова, когда недавно прилетал в Сербию, катал Вучича на своей машине, вместе с ним прилетевшей. А до этого Вучич был в Москвабаде, поздно вечером удостоился приема, подарил Вове иконку, которую Вова поцеловал, после чего Вова сыграл ему на пианино и, по неподтвержденным данным, оставил у себя спать. А у Вучича вроде как двое деток, и Вова вроде небездетный... Черт знает что!
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(без названия)
petro написал 03.03.2019 15:26
-Черногория требует немедленной отставки проамериканского президента и правительства
-в Черногории прошел массовый митинг против пообещавшего поладить с Россией президента
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в Москвабаде
все написал 03.03.2019 14:36
спокойно.
ПиндоССкий
гауляйтер
всех устраивает.
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