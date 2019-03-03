-Черногория требует немедленной отставки проамериканского президента и правительства

Тысячи жителей Черногории, которые вышли 2 марта на массовую акцию протеста в Подгорице против президента страны Мило Джукановича, потребовали срочной отставки лидера страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что участники акции потребовали отставки президента, премьер-министра страны Душко Марковича и других членов руководства до 15 марта.

Кроме того, вышедшие на акцию попросили от депутатов оппозиции бойкота парламента и парламентских выборов. Жители заявили, что если отставок до 15 марта не будет, то они на следующий день «соберутся и не [будут] расходиться».

Ранее сообщалось, что в Черногории прошел массовый митинг против пообещавшего поладить с Россией президента.

Напомним, что и ровно год назад в Черногории было весьма неспокойно. Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, а затем подорвал себя. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, инцидент произошел незадолго до полуночи в среду, 21 февраля. Портал Analitika.me сообщает, что местные жители слышали два взрыва.

Сотрудник полиции заявил, что "произошел инцидент". Других подробностей он не привел.

Сайт Cafe del Montenegro сообщает, что в результате происшествия как минимум один человек - сам нападавший - погиб. По данным полиции, взрывное устройство, которое он кинул в здание дипмиссии, было ручной гранатой.

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