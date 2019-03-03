-Черногория требует немедленной отставки проамериканского президента и правительства

Тысячи жителей Черногории, которые вышли 2 марта на массовую акцию протеста в Подгорице против президента страны Мило Джукановича, потребовали срочной отставки лидера страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что участники акции потребовали отставки президента, премьер-министра страны Душко Марковича и других членов руководства до 15 марта.
Кроме того, вышедшие на акцию попросили от депутатов оппозиции бойкота парламента и парламентских выборов. Жители заявили, что если отставок до 15 марта не будет, то они на следующий день «соберутся и не [будут] расходиться».
Ранее сообщалось, что в Черногории прошел массовый митинг против пообещавшего поладить с Россией президента.
Напомним, что и ровно год назад в Черногории было весьма неспокойно. Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, а затем подорвал себя. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, инцидент произошел незадолго до полуночи в среду, 21 февраля. Портал Analitika.me сообщает, что местные жители слышали два взрыва.
Сотрудник полиции заявил, что "произошел инцидент". Других подробностей он не привел.
Сайт Cafe del Montenegro сообщает, что в результате происшествия как минимум один человек - сам нападавший - погиб. По данным полиции, взрывное устройство, которое он кинул в здание дипмиссии, было ручной гранатой.
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Несогласный Сергей написал 04.03.2019 06:52
!!!TOTQQ! JAVAS!!!&&& написал 04.03.2019 02:09
-Таки смогут сообразить на троих...
все смешалось в доме Облонских... написал 03.03.2019 15:36
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В столице Черногории Подгорице тысячи людей прошли через центр города, скандируя "Мило - вор". А в Мосвабаде на днях тысячи людей скандировали "Путен - вор". А Вова, когда недавно прилетал в Сербию, катал Вучича на своей машине, вместе с ним прилетевшей. А до этого Вучич был в Москвабаде, поздно вечером удостоился приема, подарил Вове иконку, которую Вова поцеловал, после чего Вова сыграл ему на пианино и, по неподтвержденным данным, оставил у себя спать. А у Вучича вроде как двое деток, и Вова вроде небездетный... Черт знает что!
petro написал 03.03.2019 15:26
-в Черногории прошел массовый митинг против пообещавшего поладить с Россией президента
все написал 03.03.2019 14:36
ПиндоССкий
гауляйтер
всех устраивает.