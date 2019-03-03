В столице евросоюзного правосудия неофашисты свалили стелу на месте уничтоженной нацистами синагоги

Неизвестные в Страсбурге опрокинули вертикальную мемориальную плиту, установленную на месте синагоги, сожженной и взорванной членами гитлерюгенда в 1940-1941 годах. Инцидент произошел на набережной Клебер в центре эльзасской столицы в ночь на 2 марта. Первый заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель в Facebook назвал произошедшее очередным антисемитским актом в городе. Мэр Страсбурга Ролан Ри осудил "отвратительные действия" как "недопустимый акт, нацеленный на все гражданское общество Франции", сообщает русская служба RFI.

По мнению Ри, действовало несколько вандалов, так как вес стелы составляет 300 или 400 килограммов, и ее не мог опрокинуть один человек, передает DW.

В последнее время Франция столкнулась с ростом антисемитских актов. 19 февраля, в день общенациональной акции против антисемитизма, в коммуне Катзенайм к северо-востоку от Страсбурга было осквернено около 80 могил на еврейском кладбище. После этого во Франции несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях против антисемитизма.

В начале февраля неизвестные изрисовали свастиками изображения бывшей узницы Освенцима, первой женщины - председателя Европарламента Симоны Вейль на почтовых ящиках напротив мэрии в 13-м округе Парижа. В городке Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем спилили дерево, посаженное в память о 23-летнем еврее Илане Халими, замученном бандой подростков в 2006 году.

26 февраля антисемитские граффити были обнаружены в Париже на станции скоростного метро Версаль - Шато - Рив-Гош. Сотрудники службы безопасности оперативно обнаружили и задержали автора антисемитских граффити. Ему вменяется нанесение ущерба общественному имуществу, унижение человеческого достоинства и разжигание ненависти.

По данным МВД Франции, в 2018 году в стране был зарегистрирован 541 антисемитский акт, что на 74% больше по сравнению с 2017 годом. В конце января 30 интеллектуалов подписали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу майских выборов в Европарламент и растущего влияния ультраправых и националистских партий.

Авторы манифеста считают, что Европа стоит перед невиданным с 1930-х годов вызовом, а главная угроза исходит от "опьяненных негодованием лжепророков" - популистов, призывающих восстановить "национальный дух" и "утраченную идентичность". По мнению подписантов, выборы в Европарламент грозят обернуться катастрофой, "взрывом ксенофобии и антисемитизма".

Под письмом подписались лауреаты Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, Светлана Алексиевич, Герта Мюллер, Эльфрида Елинек, Марио Варгас Льоса, писатели Салман Рушди, Людмила Улицкая, Милан Кундера, Иэн Макьюэн.

От редакции: И не спишешь на "жёлтые жилеты"!.. Конечно, никакие заявления либерально-космополитической интеллигенции тут не помогут. Ситуация не только во Франции, но вообще в Евросоюзе качается и влево и вправо, и некоторая ощутимая всеми "крыльями" общества разбалансировка и утрата властью контроля - мгновенно даёт свободу действия разным силам. И тут, как и в Германии тех самых двадцатых годов прошлого века, когда могла победить Советская власть, и Германия вообще стала бы республикой СССР, но победила самая лютая реакция - тут прорастает медленно, но верно неонацизм...

Уроки прошлого плохо выучены теми, кто все девяностые и нулевые задавал моральный "камертон" и в отношении нашем к истории СССР, к победе сталинского социализма над гитлеровской имитацией его (приравнивание сталинизма к нацизму, запрет коммунистической символики)... Что ж, не замечавшие декоммунизации в Польше, Германии, на Украине, в Казахстане, и радовавшиеся установке памятника Солженицыну в Москве - кажется, получили по заслугам. Свой родимый неонацизм подрастает - и во Франции, конечно, которая периодически в лице Лепенши ездит к российской силовигархии клянчить нефтерубли...

Никакие Улицкие и Алексиевичи, антисоветчики со стажем, тут вообще не должны рта открывать - не они ли приветствовали декоммунизацию и "ленинопад", который устроили неонацисты на Украине? И не Кундера ли вообще взошёл как писатель на оголтелой антисоветчине, на героизации националистического и либерального мятежа, поддерживаемого ЦРУ, в Праге 1968-го года? А вот как доросла европейская декоммунизация до антисемитизма - тут они всё разом заметили, очнулись и стали чего-то требовать от родной демократии. Поздно, господа: грядущие европейские битвы будут между крайне левыми и крайне правыми - причём как в правительствах, так и на баррикадах. История провернулась на своих витках спирали назад, точно к началу 1930-х - вот вам цена замаскированного либералами под прогресс социального регресса...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР