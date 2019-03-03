В столице евросоюзного правосудия неофашисты свалили стелу на месте уничтоженной нацистами синагоги

Неизвестные в Страсбурге опрокинули вертикальную мемориальную плиту, установленную на месте синагоги, сожженной и взорванной членами гитлерюгенда в 1940-1941 годах. Инцидент произошел на набережной Клебер в центре эльзасской столицы в ночь на 2 марта. Первый заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель в Facebook назвал произошедшее очередным антисемитским актом в городе. Мэр Страсбурга Ролан Ри осудил "отвратительные действия" как "недопустимый акт, нацеленный на все гражданское общество Франции", сообщает русская служба RFI.
По мнению Ри, действовало несколько вандалов, так как вес стелы составляет 300 или 400 килограммов, и ее не мог опрокинуть один человек, передает DW.
В последнее время Франция столкнулась с ростом антисемитских актов. 19 февраля, в день общенациональной акции против антисемитизма, в коммуне Катзенайм к северо-востоку от Страсбурга было осквернено около 80 могил на еврейском кладбище. После этого во Франции несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях против антисемитизма.
В начале февраля неизвестные изрисовали свастиками изображения бывшей узницы Освенцима, первой женщины - председателя Европарламента Симоны Вейль на почтовых ящиках напротив мэрии в 13-м округе Парижа. В городке Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем спилили дерево, посаженное в память о 23-летнем еврее Илане Халими, замученном бандой подростков в 2006 году.
26 февраля антисемитские граффити были обнаружены в Париже на станции скоростного метро Версаль - Шато - Рив-Гош. Сотрудники службы безопасности оперативно обнаружили и задержали автора антисемитских граффити. Ему вменяется нанесение ущерба общественному имуществу, унижение человеческого достоинства и разжигание ненависти.
По данным МВД Франции, в 2018 году в стране был зарегистрирован 541 антисемитский акт, что на 74% больше по сравнению с 2017 годом. В конце января 30 интеллектуалов подписали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу майских выборов в Европарламент и растущего влияния ультраправых и националистских партий.
Авторы манифеста считают, что Европа стоит перед невиданным с 1930-х годов вызовом, а главная угроза исходит от "опьяненных негодованием лжепророков" - популистов, призывающих восстановить "национальный дух" и "утраченную идентичность". По мнению подписантов, выборы в Европарламент грозят обернуться катастрофой, "взрывом ксенофобии и антисемитизма".
Под письмом подписались лауреаты Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, Светлана Алексиевич, Герта Мюллер, Эльфрида Елинек, Марио Варгас Льоса, писатели Салман Рушди, Людмила Улицкая, Милан Кундера, Иэн Макьюэн.
От редакции: И не спишешь на "жёлтые жилеты"!.. Конечно, никакие заявления либерально-космополитической интеллигенции тут не помогут. Ситуация не только во Франции, но вообще в Евросоюзе качается и влево и вправо, и некоторая ощутимая всеми "крыльями" общества разбалансировка и утрата властью контроля - мгновенно даёт свободу действия разным силам. И тут, как и в Германии тех самых двадцатых годов прошлого века, когда могла победить Советская власть, и Германия вообще стала бы республикой СССР, но победила самая лютая реакция - тут прорастает медленно, но верно неонацизм...
Уроки прошлого плохо выучены теми, кто все девяностые и нулевые задавал моральный "камертон" и в отношении нашем к истории СССР, к победе сталинского социализма над гитлеровской имитацией его (приравнивание сталинизма к нацизму, запрет коммунистической символики)... Что ж, не замечавшие декоммунизации в Польше, Германии, на Украине, в Казахстане, и радовавшиеся установке памятника Солженицыну в Москве - кажется, получили по заслугам. Свой родимый неонацизм подрастает - и во Франции, конечно, которая периодически в лице Лепенши ездит к российской силовигархии клянчить нефтерубли...
Никакие Улицкие и Алексиевичи, антисоветчики со стажем, тут вообще не должны рта открывать - не они ли приветствовали декоммунизацию и "ленинопад", который устроили неонацисты на Украине? И не Кундера ли вообще взошёл как писатель на оголтелой антисоветчине, на героизации националистического и либерального мятежа, поддерживаемого ЦРУ, в Праге 1968-го года? А вот как доросла европейская декоммунизация до антисемитизма - тут они всё разом заметили, очнулись и стали чего-то требовать от родной демократии. Поздно, господа: грядущие европейские битвы будут между крайне левыми и крайне правыми - причём как в правительствах, так и на баррикадах. История провернулась на своих витках спирали назад, точно к началу 1930-х - вот вам цена замаскированного либералами под прогресс социального регресса...
Дмитрий Чёрный, гражданин СССР
Тракторист написал 04.03.2019 11:36
доктор.муфлонокозерогобаран на новые ворота .! написал 04.03.2019 11:26
ты же впитал с молоком мамеле, что = Jedem das Seine!
Каждому своЁ (лат. suum cuique /суум куиквэ/ - всякому своЁ, каждому по его заслугам) = классический принцип справедливости.(С) = википедя
Оленевод написал 04.03.2019 08:40
!!!TOTQQ!JAVAS!!!& написал 04.03.2019 02:02
Встань на колени, сука ты красная, и покайся за депортации 13 народов СССР твоим долбанным джугашвили.
Встань на колени и покайся, крыса.
Твоя власть была самой преступной властью в истории. И именно такой ее все запомнят.
Вы натворили столько мерзостей, что нацисты отдыхают. А итог всего этого - пустые полки магазинов и повальная нищета.
Встань на колени, гнида."
- Твою точку зрения - ублюдка и хсоса Мы таки учтем - дадим тебе пос-осать у пьяной абиздяны - этим ты, ублюдок, и утешишься - то таки да...
\\\\//\\/\/\/"В конце января 30 интеллектуалов подписали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу майских выборов в Европарламент и растущего влияния ультраправых и националистских партий. "
- Таки особо извратного и тупого бы-дла - то таки да...
!!!TOTQQ!JAVAS!!!&&& написал 04.03.2019 01:56
- Таки порядочная женщина в это сборище самых таки настоящих 3,1416-дарасаов работать таки не пойдет - то таки да...
\\\//\//\\/\"Поздно, господа: грядущие европейские битвы будут между крайне левыми и крайне правыми - причем как в правительствах, так и на баррикадах. "
- То таки еуро-пейские "левые" - такая же 3,1416-дарасня, кака и "правые" - таки из одной кормушки кормятся! То они таки воевать промеж собой не станут - станцуют "Летку-Еньку" и помирятся - то таки да...
Резюмируем написал 04.03.2019 01:27
Я из деклассированых.И срал я на твою "правду",друг завидующих уебанцев.
Резюмируем написал 04.03.2019 01:17
понимания,кто есть источник проблем.
Друг трудящихся написал 03.03.2019 20:46
Все это фуфло. Фашизм зародился не в самых бедных странах. И даже не в самых социально расслоенных. В США и в Великобритании во время Великой депрессии фашисты и нацисты как были сектой, так и остались. Во Франции они стали более-менее массовым движением. В Румынии и Венгрии пришли к власти. Все было очень неоднозначно.
Нацизм и фашизм не растут снизу, а насаждаются сверху. Их почвой являются чиновники, военные и часть гуманитарной интеллигенции. Это группы, охваченные "веймарским синдромом". Успех нацизма и фашизма зависит от степени влияния этих групп в стране.
Срамши написал 03.03.2019 20:10
Великую Отечественную войну 1941-45 годов с фашистской Германией выиграл Советский народ
срамши, дурак ты контуженный. Кабы не СССР с его беспринципной внешней политикой, то никакой бы войны и не было. И СССР никогда бы не победил Германию в одиночку. Никогда и ни при каких обстоятельствах.
Хоп! написал 03.03.2019 20:32
Всего навсего- почва неонацизма- нищета и бедность.Его живительный сок. Безысходность,безработица,отчаяние.Эти факторы формируют идею. Так это к власть имущей.
В Раше-другие условия этого феномена.Маргинальная тусовка.Обычный криминал,уголовщина,под прикрытием кремлевских политтехнологов.Пришлепнуть-плевое дело.Минутная акция..Казачество-из того же ряда.Все эти отбросы держатся в запаснике кремля.
Грамши написал 03.03.2019 20:10
Ф написал 03.03.2019 20:09
Друг трудящихся написал 03.03.2019 19:40
Встань на колени и покайся, крыса.
Твоя власть была самой преступной властью в истории. И именно такой ее все запомнят.
Вы натворили столько мерзостей, что нацисты отдыхают. А итог всего этого - пустые полки магазинов и повальная нищета.
Встань на колени, гнида.
Бакен написал 03.03.2019 19:32
Ёршик написал 03.03.2019 18:04
Валькирия написал 03.03.2019 17:27
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года. это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 20% НДС за продукты питания... (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% за акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные... Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ и повышения НАЛОГОВ-ЦЕН. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
ПУШКА ИНФРАЗВУКОВАЯ
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ ИЗ ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
Подробности читайте на: https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
Демократия это колбаса из отходов написал 03.03.2019 17:26
В конце сообщили, что живущие в Израиле жертвы сочувствия у БОЛЬШИНСТВА граждан
Израиля не вызывают. Раздражение и даже ненависть потому, что как сказал Исраэль Шамир,
холокост это бизнес, который вызывает ненависть в мире. В той войне погибли не только евреи,
но ПОМИНАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБЯЗАНО только евреев.
Грамши написал 03.03.2019 16:58
Друг трудящихся написал 03.03.2019 16:14
Как положено.
А у нас всякая мразота, которая оправдывает сталинские депортации (нацистские по своей сути), не сходит с экранов федеральных каналов, не вылезает из эфира "Вести-ФМ". И даже в Госдуме заседает.
Постсоветский коммунист от нациста не отличается ничем.
Кстати, антисемитов среди них примерно 100% или чуть больше.
Демократия это колбаса из отходов написал 03.03.2019 15:56
узбекский яврей Швыдкой, так и заявил, что "русский фашизм страшнее немецкого". Инцидент в Страсбурге, а Швыдкой, Познер язык прикусили. Бог не фраер,- правду видит и уточнит чей фашизм страшнее, только смех сквозь слезы что Швыдкой и Познер языки засунут в толерантные задницы. Придется явреям платить за базар о русском фашизме.
Ридактор написал 03.03.2019 15:25