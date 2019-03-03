В "замирённой" Путиным Сирии продолжаются бои исламистов с армией Асада

Террористы в сирийской провинции Хама совершили массированную атаку на армию САР. Военным удалось отбить нападение, однако среди солдат есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает агентство SANA 3 марта.

Атака была совершена в ночь на воскресенье. Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар.

Военным удалось уничтожить технику и вооружение террористов, а также нанести им потери в живой силе. Число погибших с обеих сторон не уточняется.

Ранее, 24 февраля, более 20 мирных жителей погибли в Хаме при подрыве автобуса на мине, заложенной террористами.

Крупную атаку на армию САР боевики организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России. — Ред.) совершили 23 января. В разных районах в нападении участвовали около 200 террористов, они передвигались на 15–20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами.

С мая 2017 года действует подписанный в Астане меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий на территории Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности.

Отметим, что в "замирённой Путиным" Сирии боевые действия ведут не только исламисты, но и израильские войска, турецкие "дружественные"...

В середине февраля танковый залп со стороны Израиля уничтожил больницу в провинции Эль-Кунейтра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии. О жертвах информации нет. Reuters уточняет, что на гостелевидении сообщили только о материальном ущербе. Подробности атаки в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива.

Напомним, в октябре 2018-го года израильские "коллеги" Путина беспокоились из-за поставок российских ЗРК в Сирию.

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