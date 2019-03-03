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Московский листок

В "замирённой" Путиным Сирии продолжаются бои исламистов с армией Асада

Опубликовано 03.03.2019 в разделе комментариев 6

терроризм силовигархия сирия игил исламизм
В "замирённой" Путиным Сирии продолжаются бои исламистов с армией Асада

Террористы в сирийской провинции Хама совершили массированную атаку на армию САР. Военным удалось отбить нападение, однако среди солдат есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает агентство SANA 3 марта. 

Атака была совершена в ночь на воскресенье. Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар. 

Военным удалось уничтожить технику и вооружение террористов, а также нанести им потери в живой силе. Число погибших с обеих сторон не уточняется. 

Ранее, 24 февраля, более 20 мирных жителей погибли в Хаме при подрыве автобуса на мине, заложенной террористами. 

Крупную атаку на армию САР боевики организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России. — Ред.) совершили 23 января. В разных районах в нападении участвовали около 200 террористов, они передвигались на 15–20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами. 

С мая 2017 года действует подписанный в Астане меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий на территории Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности. 

Отметим, что в "замирённой Путиным" Сирии боевые действия ведут не только исламисты, но и израильские войска,  турецкие "дружественные"... 

В середине февраля танковый залп со стороны Израиля уничтожил больницу в провинции Эль-Кунейтра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии. О жертвах информации нет. Reuters уточняет, что на гостелевидении сообщили только о материальном ущербе. Подробности атаки в настоящее время не приводятся.  

Ранее сообщалось, что Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива. 

Напомним, в октябре 2018-го года израильские "коллеги" Путина беспокоились из-за поставок российских ЗРК в Сирию. 

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 04.03.2019 06:48
"доблестные воины" путлера "победят в Сирии ВСЕХ врагов в очередной (сбился ср счету) раз!!!!
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Как до нас в село с утра Завлила немчура! Яйка, курка, сало, млеко - Выносили со двора!
!!!TOTQQ!JA-VAS!!!&&& написал 04.03.2019 02:11
"Сирии боевые действия ведут не только исламисты, но и израильские войска"
- -"Близнецы-братья!" То таки да...
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(без названия)
Арата Горбатый написал 03.03.2019 21:45
Стоп, стоп, стоп! Ведь доблестные путинские войска ИГИЛ разбили и победили( три раза, кажется). Так кто же там теперь то стреляет?! Никогда такого не было, и вот опять.
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(без названия)
Лимфома Васильевна написал 03.03.2019 17:15
ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года. это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 20% НДС за продукты питания... (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% за акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные... Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ и повышения НАЛОГОВ-ЦЕН. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
ПУШКА ИНФРАЗВУКОВАЯ
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ ИЗ ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
Подробности читайте на: https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
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на фото
порой цирк написал 03.03.2019 17:04
из далекого прошлого...."Штепсель иТарапунька"..может какая неточность извеняюсь...
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в Москвабаде
этих написал 03.03.2019 14:39
исламских спящих ячеек
десятки отборных
дивизий.
Ждут часа "Х".
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