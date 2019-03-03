Государство Украина снесло памятник освободившим её от нацизма во Львове солдатам

В ночь на 3 марта с третьей попытки была снесена 30-метровая стела Монумента славы. Об этом сообщают местные журналисты. Отмечается, что в ближайшее время подрядчик будет разбивать бетонную конструкцию стелы, упавшую на землю. Демонтировать стелу решили ночью из соображений безопасности для пешеходов и автомобилей.

Напомним, что по данным местных СМИ, в ночь с четверга на пятницу сотрудники компании «Промальтбуд» более шести часов пытались свергнуть самую высокую часть памятника советским воинам на землю.

25 января во Львове начались работы по демонтажу стелы Монумента Славы.

23 января районная администрация Львова подписала договор с подрядчиком на проведение работ по демонтажу стелы Монумента Славы.

В декабре сообщалось, что власти Львова потратят 300 тыс. гривен на снос памятника советским солдатам.

В июне вандалы атаковали Монумент, облив его краской. Виновные до сих пор не найдены.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный присматривается:

- Обратите внимание на быстроту патологических изменений в общественном сознании - в июне обливание краской монумента было ещё вандализмом, а сейчас государство украинское тратит триста тысяч гривен на снос, и это уже не вандализм, а патриотизм нового образца. Ночью сносили, подло и трусливо - как когда-то выносили саркофаг Сталина из мавзолея... Полгода прошло всего - и выходит, что неонацисты явились как бы указкой государству: вот тут ещё не проведена декоммунизация. Но постойте, дорогие господа свидомиты - а разве никто из ваших предков к этому монументу отношения не имеет, разве не им этот Монумент посвящён? Что же вы творите, тварИны? Что - предки всех вот этих рабочих, старательно сносящих славу своей родины все как один были бандеровцами? Никто не пострадал в годы немецко-фашистской оккупации?!. Время наше характерно и печально тем, что приучает нас к ощущению собственного бессилия - и это касается не только декоммунизации на Украине. Это касается и установки памятника антисоветчику и антикоммунисту Солженицыну в центре Москвы. Это всё явления одного порядка - просто фракции постсоветской власти, буржуазии иногда враждуют между собой, но в целом действуют в рамках своего исторического амплуа исправно. Это вам уже не "До свиданья, наш ласковый миша" 1980-го года. И снос недостроенной телебашни в Свердловске, и подрыв ивановского элеватора и прочая деиндустриализация - явления того же исторического периода, эпизоды единого социального регресса, влекущего за собой технический, инфраструктурный, культурный. Сегодня же вот возмущалась прогрессивная общественность сносом другой стелы - в Страсбурге. Это тоже явления одного порядка - только там действовало не государство, а опять же отдельные вандалы-антисемиты, которые скорее всего по убеждениям братья неонацистам украинским. Но мы ощущаем себя бессильными на всём и европейском, и постсоветском пространстве - мы не вольны сохранить не просто единое культурное пространство, в котором пересмотра итогов Великой Отечественной (Второй мировой) быть не может, мы вообще свою, общую с прогрессивной Европой историю отстоять не в силах. Её рушат на наших глазах, в нашем доме. Что по этому поводу, интересно, скажут Улицкая, Алексиевич, Кундера? Кундера явно должен радоваться - ведь антисоветизм это не антисемитизм, это не так плохо, а Львов не Страсбург... Да за это судить должны в Гааге - будь они последовательными антифашистами! Но прецеденты вандализма имелись... В Праге памятник Сталину взорвали же буквально сразу в 1956-м после подлого доклада Хрущёва на закрытой части ХХ съезда - прогрессивный был акт, считает просвещённая Европа. Ну, вот оттуда и пошёл весь этот вандализм. Что скажет МИД РФ в этот раз, интересно, какую цыганочку спляшет Захарова? А в самом Львове не только на месте памятников прорастает рутина - на месте концлагеря теперь "Цитадель-отель"... Куда уж дальше идти в пересмотре итогов той войны, в которой коммунизм победил нацизм? Разве что строить новые гетто. Никто не пытался памятник защитить - а ведь КПУ там как бы существует, хоть и в подполье, какие-то акции посвящённые 8 марта уже проводит, о чём сообщает почему-то не соотечественникам на Украине, а ФБ-коммунити ОКП Юрий Соломатин...

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