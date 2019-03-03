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Московский листок

Государство Украина снесло памятник освободившим её от нацизма во Львове солдатам

Опубликовано 03.03.2019 в разделе комментариев 11

украина неонацизм укронацизм декоммунизация вторая мировая

В ночь на 3 марта с третьей попытки была снесена 30-метровая стела Монумента славы. Об этом сообщают местные журналисты. Отмечается, что в ближайшее время подрядчик будет разбивать бетонную конструкцию стелы, упавшую на землю. Демонтировать стелу решили ночью из соображений безопасности для пешеходов и автомобилей.

Напомним, что по данным местных СМИ, в ночь с четверга на пятницу сотрудники компании «Промальтбуд» более шести часов пытались свергнуть самую высокую часть памятника советским воинам на землю. 

25 января во Львове начались работы по демонтажу стелы Монумента Славы. 

23 января районная администрация Львова подписала договор с подрядчиком на проведение работ по демонтажу стелы Монумента Славы. 

В декабре сообщалось, что власти Львова потратят 300 тыс. гривен на снос памятника советским солдатам. 

В июне вандалы атаковали Монумент, облив его краской. Виновные до сих пор не найдены.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный присматривается:

- Обратите внимание на быстроту патологических изменений в общественном сознании - в июне обливание краской монумента было ещё вандализмом, а сейчас государство украинское тратит триста тысяч гривен на снос, и это уже не вандализм, а патриотизм нового образца. Ночью сносили, подло и трусливо - как когда-то выносили саркофаг Сталина из мавзолея... Полгода прошло всего - и выходит, что неонацисты явились как бы указкой государству: вот тут ещё не проведена декоммунизация. Но постойте, дорогие господа свидомиты - а разве никто из ваших предков к этому монументу отношения не имеет, разве не им этот Монумент посвящён? Что же вы творите, тварИны? Что - предки всех вот этих рабочих, старательно сносящих славу своей родины все как один были бандеровцами? Никто не пострадал в годы немецко-фашистской оккупации?!. Время наше характерно и печально тем, что приучает нас к ощущению собственного бессилия - и это касается не только декоммунизации на Украине. Это касается и установки памятника антисоветчику и антикоммунисту Солженицыну в центре Москвы. Это всё явления одного порядка - просто фракции постсоветской власти, буржуазии иногда враждуют между собой, но в целом действуют в рамках своего исторического амплуа исправно. Это вам уже не "До свиданья, наш ласковый миша" 1980-го года. И снос недостроенной телебашни в Свердловске, и подрыв ивановского элеватора и прочая деиндустриализация - явления того же исторического периода, эпизоды единого социального регресса, влекущего за собой технический, инфраструктурный, культурный. Сегодня же вот возмущалась прогрессивная общественность сносом другой стелы - в Страсбурге. Это тоже явления одного порядка - только там действовало не государство, а опять же отдельные вандалы-антисемиты, которые скорее всего по убеждениям братья неонацистам украинским. Но мы ощущаем себя бессильными на всём и европейском, и постсоветском пространстве - мы не вольны сохранить не просто единое культурное пространство, в котором пересмотра итогов Великой Отечественной (Второй мировой) быть не может, мы вообще свою, общую с прогрессивной Европой историю отстоять не в силах. Её рушат на наших глазах, в нашем доме. Что по этому поводу, интересно, скажут Улицкая, Алексиевич, Кундера? Кундера явно должен радоваться - ведь антисоветизм это не антисемитизм, это не так плохо, а Львов не Страсбург... Да за это судить должны в Гааге - будь они последовательными антифашистами! Но прецеденты вандализма имелись... В Праге памятник Сталину взорвали же буквально сразу в 1956-м после подлого доклада Хрущёва на закрытой части ХХ съезда - прогрессивный был акт, считает просвещённая Европа. Ну, вот оттуда и пошёл весь этот вандализм. Что скажет МИД РФ в этот раз, интересно, какую цыганочку спляшет Захарова? А в самом Львове не только на месте памятников прорастает рутина - на месте концлагеря теперь "Цитадель-отель"... Куда уж дальше идти в пересмотре итогов той войны, в которой коммунизм победил нацизм? Разве что строить новые гетто. Никто не пытался памятник защитить - а ведь КПУ там как бы существует, хоть и в подполье, какие-то акции посвящённые 8 марта уже проводит, о чём сообщает почему-то не соотечественникам на Украине, а ФБ-коммунити ОКП Юрий Соломатин...

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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
жду ответа написал 04.03.2019 18:08
А чего хотели. Как говорят в Галиции вместо коричневых немецких фашистов пришли советские красные фашисты с аналогичным, нет, более свирепым террором). В 1939 году кр.армию встречали цветами, музыкой, хлебом-солью, как освободителей , а оказалось - освободители со следующего дня устроили террор, гонения, пытки, депортации и прочие атрибуты счастливой советской жизни и это все для чуждого элемента. А чужддым элементиом оказалось местное население, полностью не соответствовавшее оценкам и видению нквд каким должен быть советский человек. По этому такую поддержку получили бендеровцы и главное благодарную память по сей день у местного населения. В дивизию СС Галиция на одно место было 12-13 желающих. Интересно, как это местные так резко и внезапно за какие то 2-3 годда изменили отношение к сов.власти и кр.армии. И кто так постарался. И что не удевительно, сейчас в Украине Бендера - герой и каждый, кто воевал , воюет или будет воевать с оккупантами- будет для украинцев героем, не зависимо от региона проживания.
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(без названия)
Юра567 написал 04.03.2019 02:41
Зачем мы освободили Киев 6 ноября 1943 года?
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интересуюсь... написал
Хоп! написал 03.03.2019 21:49
Что правда?Во пля. А как совпало. ***** на вентилятор полетело.Черный такую статью забабахал.Воспользовались значит случаем.Снесли от ветхости,а идеологическая подоплека тут как тут,к месту...
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(без названия)
интересуюсь... написал 03.03.2019 21:38
Памятник был установлен в 1970 году. Простоял почти 50 лет. Под декоммунизацию не попал - уже при Независимости Украины на стелу добавили надпись, что памятник посвятили победителям над нацизмом. в 2018 году снести Монумент славы решила специально созданная рабочая группа - по заключению экспертов 30-ти метровая стела находится в аварийном состоянии. В чем проблема?
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Пора вывозить из Львова кости разведчика Н.И. Кузнецова,
пока их не выкинули на помойку написал 03.03.2019 21:28
.
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киргуду
чо все мимо? написал 03.03.2019 20:52
путина за базар когда подтянем?"пока я президент пенс возраст не подыму"...тут своих чертей хватает а вы про всякие страны...
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киргуду
чо все мимо? написал 03.03.2019 20:48
ельцина,когда волю выполним,положить его на рельсы?
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(без названия)
Хоп! написал 03.03.2019 20:09
Я бы на месте кремлевских технологов,проплатил бы этот снос.Забашлял бы им раза в три больше,треть-на технику,и работы,остальное на карман-за молчание и согласованную акцию с маськвой.
Мотивация-чтобы свое быдлО возбудилось против их быдлА. А то массированная атака по ТВ уже не дает бурления.Надо свежачок. Глядишь расиянское быдлО забудет про свои пустые холодильники.Пущай покидает говн-на на вентилятор.
Дешево и сердито.ОбоИм выгодно.И киеву и маськве. А быдлО пусть негодуЭ.
Надо подкидывать угля в топку,держать пар на отметке.
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(без названия)
Хоп! написал 03.03.2019 19:52
Да и х-уй с ним. Снесли и снесли. Чужое государство.Кремль сделал все для этого.Приложил неимоверные просто усилия-Донбасснаш-Крымнаш-Керчь проливмаЁ..Снос это не упрек погибшим солдатам.Потому как мертвые сраму не имут.Их просто-нет.Это камень в сторону маськвы,и кремля.Им адресована ненависть.Такие акции-адресованы именно живым.Маськовским ворам.Питерской мафии.
Простолюдинам- пох-уй.В Рфии памятники в удручающем состоянии.Какие нах-уй памятники в писду,когда больницы без лекарств стоят.
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(без названия)
стоик1829 написал 03.03.2019 19:30
у власти в Киеве сейчас потомки тех сионистов, которые убивали и насиловали славян во время Второй мировой и после этой войны?
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Долой либерал-фашизм!!!
Грамши написал 03.03.2019 19:28
Классовая месть богатых психопатов во всей "красе".Ничем не отличается от средневековой Европы где Инквизиция сожгла на кострах всех ученых,"экстремистов" и красивых женщин.
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