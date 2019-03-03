"Трамп так много за короткий срок президентства злоупотреблял властью, что пора отвечать"

В понедельник юридический комитет Палаты представителей Конгресса США направит более 60 запросов сотрудникам Белого дома, министерства юстиции и другим представителям американского истеблишмента для сбора данных о возможном злоупотреблении властью, коррупции и препятствованию правосудию со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Об этом в воскресенье рассказал председатель юридического комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в интервью телеканалу ABC.

"Завтра мы направим запросы на получение документов более чем 60 людям, представляющим Белый дом и Министерство юстиции США, а также Дональду Трампу - младшему и финансовому директору строительной компании Trump Organization Аллену Вайссельбергу, чтобы начать расследование и представить американцам доказательства о препятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью", - заявил Надлер.

На вопрос ведущего, считает ли он, что президент США "препятствует правосудию", председатель комитета ответил утвердительно. Ранее тот же телеканал сообщил о намерениях прокуратуры нью-йоркского района Манхэттен допросить ряд топ-менеджеров Trump Organization.

По данным телеканала, президент и лица из его окружения давно испытывают большую озабоченность в связи расследованиями прокуратуры Нью-Йорка, связанными в том числе с деятельностью бывшего юриста Трампа Майкла Коэна.

Как отмечалось в материале, Трамп опасается, что данные разбирательства могут напрямую затронуть его бизнес и в перспективе нанести вред гораздо больший, чем расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касающееся якобы имевших место связей с РФ.

Кроме того, по данным ABC, отдел прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк по борьбе с коррупцией инициировал проверку на предмет возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. Ведомство планирует проверить расходы на его инаугурацию, состоявшуюся в Вашингтоне 20 января 2017 года.

Напомним, Палата представителей США вечером 26 февраля проголосовала за отмену указа президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Американский лидер ввел его 15 февраля для того, чтобы получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены от мигрантов без одобрения конгресса.

Резолюцию, опубликованную на сайте конгресса и блокирующую решение президента, одобрили 245 законодателей, против высказались 182, сообщает Reuters. Большинство в палате представителей составляют члены Демократической партии США, оппозиционной Трампу. Только 13 республиканцев проголосовали за резолюцию.

Теперь проект резолюции в течение 18 дней должен будет рассмотреть сенат, где большинство у сторонников президента.

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