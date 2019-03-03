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Московский листок

Трамп так много за короткий срок президентства злоупотреблял властью, что пора отвечать

Опубликовано 03.03.2019 в разделе комментариев 3

сша конгресс трампнаш
Трамп так много за короткий срок президентства злоупотреблял властью, что пора отвечать

В понедельник юридический комитет Палаты представителей Конгресса США направит более 60 запросов сотрудникам Белого дома, министерства юстиции и другим представителям американского истеблишмента для сбора данных о возможном злоупотреблении властью, коррупции и препятствованию правосудию со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. 

Об этом в воскресенье рассказал председатель юридического комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в интервью телеканалу ABC. 

"Завтра мы направим запросы на получение документов более чем 60 людям, представляющим Белый дом и Министерство юстиции США, а также Дональду Трампу - младшему и финансовому директору строительной компании Trump Organization Аллену Вайссельбергу, чтобы начать расследование и представить американцам доказательства о препятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью", - заявил Надлер. 

На вопрос ведущего, считает ли он, что президент США "препятствует правосудию", председатель комитета ответил утвердительно. Ранее тот же телеканал сообщил о намерениях прокуратуры нью-йоркского района Манхэттен допросить ряд топ-менеджеров Trump Organization. 

По данным телеканала, президент и лица из его окружения давно испытывают большую озабоченность в связи расследованиями прокуратуры Нью-Йорка, связанными в том числе с деятельностью бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. 

Как отмечалось в материале, Трамп опасается, что данные разбирательства могут напрямую затронуть его бизнес и в перспективе нанести вред гораздо больший, чем расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касающееся якобы имевших место связей с РФ. 

Кроме того, по данным ABC, отдел прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк по борьбе с коррупцией инициировал проверку на предмет возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. Ведомство планирует проверить расходы на его инаугурацию, состоявшуюся в Вашингтоне 20 января 2017 года.

Напомним, Палата представителей США вечером 26 февраля проголосовала за отмену указа президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Американский лидер ввел его 15 февраля для того, чтобы получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены от мигрантов без одобрения конгресса. 

Резолюцию, опубликованную на сайте конгресса и блокирующую решение президента, одобрили 245 законодателей, против высказались 182, сообщает Reuters. Большинство в палате представителей составляют члены Демократической партии США, оппозиционной Трампу. Только 13 республиканцев проголосовали за резолюцию. 

Теперь проект резолюции в течение 18 дней должен будет рассмотреть сенат, где большинство у сторонников президента. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Дурьсельберг написал 04.03.2019 08:59
"финансовому директору строительной компании Trump Organization Аллену Вайссельбергу"
Опять ..берги, г-да насмехающиеся над териями заговора вам опять не хватает фактов? Сам всегда был равнодушен к ним, но слишком часто разные фактики всплывают на поерхность.
А то Трамп, Путин, Меркель .....
Говорящие головы, ПРАЙСИДЕНТЫ! За что уплочено, то и выдают.
Жириновские возведенные в степень.
ШАПИТО!
А правят то тофарищи с созвучными указанной фамилиями.
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В пустыне, чахлой и сырой, Гуляют девушка с матросом. И рассуждают меж собой -
!!!TOTQQ!JAVAS!!!&&- написал 04.03.2019 02:15
Зачем усы растут под носом?
"Трамп так много за короткий срок президентства злоупотреблял властью, что пора отвечать"
- Таки ответит ли этот барыга и бандит - перед 3,1416-дарасами и шизиками? Этим вопросом сейчас задается все прогрессивное человечество - то таки да...
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(без названия)
позор америкосам! написал 03.03.2019 22:01
Какие-то неправильные партии в Америки - Консервативная, Демократическая... тьфу на них! То ли дело у нас, в великой России: одна партия - ПЖиВ, которая состоит из четырех филиалов, возглавляемых товарищами Медведевым, Жириновским, Зюгановым и Мироновым. Все филиалы поддерживают всенародно выбранного президента - товарища Путина. Ни склок, ни претензий - все шагают в ногу. Иногда делают вид, что не в ногу, но это исключительно для некоторого разнообразия, чтоб было нам веселее. А так, по факту, наша ПЖиВ - монолит. И ведет нас наша партия от победы к победе в Рай. Который уже не за горами. А американцы... тьфу на них! Ни хрена у них нет настоящей демократии!
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