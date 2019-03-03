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Московский листок

США от поддержки самозванца Гуаидо переходят к коалиционной тактике свержения Мадуро

Опубликовано 03.03.2019 в разделе комментариев 5

сша кризис венесуэла
США от поддержки самозванца Гуаидо переходят к коалиционной тактике свержения Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле, передает РИА «Новости». Он отметил, что США пытаются собрать поддержку для мирной передачи власти от президента Николаса Мадуро к оппозиционеру Хуану Гуаидо. 

«Я бы хотел видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», — сказал Болтон. Ранее Хуан Гуайдо призвал своих сторонников принять участие в протестных акциях против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро 4 и 5 марта.

Напомним, США и так жмут по всем фронтам. Вчера Соединенные Штаты отозвали визы у 49 человек, которые связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Как пишет «РИА Новости», визы были отозваны 28 февраля. Данная политика касается не только многочисленных чиновников, близких к венесуэльскому президенту, но и их семей.

1 марта министерство финансов США добавило в санкционный список еще шесть граждан Венесуэлы, которых считают причастными к нарушению прав человека и другим злоупотреблениям. 

Среди внесенных в список командующий национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиан Моралес Самбрано. 

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1838 написал 04.03.2019 11:57
Начальник отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса Станислав Жарков в дискуссии о московской реновации в Facebook назвал живущих в хрущевках людей "скотобазой" ?
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(без названия)
стоик1832 написал 04.03.2019 10:58
убийцу и вора Мадуру необходимо повесить?
пусть сортирный Карлик задумается и валит из России?
.
Может последующие идиоты, которых будут ставить сионисты-паразиты , увидят свою дальнейшую судьбу?
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(без названия)
Оленевод написал 04.03.2019 10:27
Болтон решил засветить весь "личный состав" вашингтонского борделя.
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Старая добрая президентская традиция
Оленевод написал 04.03.2019 08:36
Трамп похитил у Мадуро 30 миллиардов. Сколько Саркози задолжал Каддафи? А на сколько Буши нагрели Бен Ладена?
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(без названия)
ужас, что делается! написал 03.03.2019 22:13
"США и так жмут по всем фронтам. Вчера Соединенные Штаты отозвали визы у 49 человек, которые связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Данная политика касается не только многочисленных чиновников, близких к венесуэльскому президенту, но и их семей" - звери эти американцы, да и только! Надеюсь, в качестве утешения Лавруша уже выписал им визы в нашу великую Россию?
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