США от поддержки самозванца Гуаидо переходят к коалиционной тактике свержения Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле, передает РИА «Новости». Он отметил, что США пытаются собрать поддержку для мирной передачи власти от президента Николаса Мадуро к оппозиционеру Хуану Гуаидо.

«Я бы хотел видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», — сказал Болтон. Ранее Хуан Гуайдо призвал своих сторонников принять участие в протестных акциях против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро 4 и 5 марта.

Напомним, США и так жмут по всем фронтам. Вчера Соединенные Штаты отозвали визы у 49 человек, которые связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Как пишет «РИА Новости», визы были отозваны 28 февраля. Данная политика касается не только многочисленных чиновников, близких к венесуэльскому президенту, но и их семей.

1 марта министерство финансов США добавило в санкционный список еще шесть граждан Венесуэлы, которых считают причастными к нарушению прав человека и другим злоупотреблениям.

Среди внесенных в список командующий национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиан Моралес Самбрано.

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