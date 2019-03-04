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Московский листок

Греф начал выкуп Сбербанка, и это подаётся официозом как щедрейшее меценатство

Опубликовано 04.03.2019 в разделе комментариев 7

приватизация либералы классоваяненависть спёрбанк
Греф начал выкуп Сбербанка, и это подаётся официозом как щедрейшее меценатство

Глава Сбербанка Герман Греф потратил 100 миллионов рублей на покупку облигаций Сбербанка. Об этом свидетельствует отчетность крупнейшего банка страны на сайте Московской биржи. Внимание на сделку обратило издание РБК. 

На прошлой неделе Сбербанк разместил 30 миллионов облигаций типа 001P-52R номиналом тысячу рублей с датой погашения 7 февраля 2022 года. Греф потратил на покупку 100 миллионов рублей, то есть купил 100 тысяч ценных бумаг. Доходность по бумаге к погашению составляет 8,38 процента годовых. 

Издание отмечает, что глава Сбербанка не первый раз дает в долг собственному банку. В октябре 2017 года Греф уже покупал 60 тысяч облигаций, потратив на это 60 миллионов рублей. 

За Грефом повторяют и его заместители. Год назад бумаги компании приобрели Станислав Кузнецов (200 миллионов рублей), Александр Морозов (58,9 миллиона рублей) и Олег Ганеев, который дал в долг Сбербанку 50 миллионов рублей.

От редакции: Вот увидите, скоро они и Сбербанк по государственной программе приватизации сделают частным - и вот тогда уже будет не до смеха. Приобретённые "меценатами" бумаги заиграют иначе. Миллиардер Греф станет мажоритарным хозяином того, что когда-то ему дало в управление государство. А пока они, сильные мира сего (в денежном измерении) пристреливаются...

Вообще, он какой-то сказочной щедрости человек - то даёт вместо МЧСного личный самолёт, чтобы доставить быстрее в Москву из под кемеровских завалов извлечённого 11-месячного мальчика, чудом выжившего, то вот банк свой... ну, пока не вполне свой - выручает сбережениями. Да, когда это была Сберкасса (а ещё раньше, в 1950-х  полное название звучало как Трудовая Сберкасса) - такое вряд ли было возможно. Частная инициатива подавлялась, частный капитал - запрещён. А теперь - откуда что берётся? - обычный в прошлом клерк-либералишка, ставший богатейшим из людей в правящей околопутинской обойме, ещё и выручает Сбербанк (а значит - нас, мы же зарплатные карты там имеем в большинстве)... 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 04.03.2019 11:44
"Глава Сбербанка Герман Греф потратил 100 миллионов рублей на покупку облигаций Сбербанка. Год назад бумаги компании приобрели Станислав Кузнецов (200 миллионов рублей), Александр Морозов (58,9 миллиона рублей) и Олег Ганеев, который дал в долг Сбербанку 50 миллионов рублей."
- - - - - - -
Инвестиции в санкции.
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(без названия)
Архип Ге, нет Куинджи. написал 04.03.2019 11:25
Рассказываю. В любом случае предстоит жатва. Земля не вынесет нынешнее количество людей, не говоря об увеличении. Это как пруд, происходит перенаселение и мы имеем безжизненный карьер. Это неизбежно и вопрос лищь в том, кто выиграет жатву.
Спасибо Путину, не размазывая соплей чисто конкретно действует.
Первым ляжет под нас Китай.
А тем временем гидроэлектростанция Три ущелья на реке Янцзы вырабатывает в одиннадцать раз больше энергии, чем массивная плотина Гувера. 32 гигантских генератора ежегодно производят 22,5 МВт электроэнергии. Это количество настолько велико, что ГЭС, фактически, может обеспечить электричеством всех жителей Китая. Но самое удивительное, что плотина повлияла на скорость вращения нашей планеты. Во время максимального прилива искусственное водохранилище, образованное дамбой, вмещает в себя 39 млрд. тонн воды. Настолько огромная масса привела к изменению инерции вращения Земли, из-за чего сутки на нашей планете стали длиннее на 0,06 секунды.
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(без названия)
Рафик Кулиев написал 04.03.2019 10:18
"А теперь - откуда что берется? - обычный в прошлом клерк-либералишка, ставший богатейшим из людей в правящей околопутинской обойме, еще и выручает Сбербанк (а значит - нас, мы же зарплатные карты там имеем в большинстве)..."
Нужен депутатский запрос в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, в Счетную палату.
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(без названия)
Ка-Се написал 04.03.2019 09:14
Товарищи пенсионеры, и не только, снимайте бегом накопления, звоночек прозвенел. Если этот бандюкан начал телодвижения, значит ПОРА! У этой породы главное прибыль. "Меценатство" это прикрытие для сокрытия истинных планов. В свете того что мы наблюдаем последние тридцать лет, их цель ГРАБЕЖ!
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Re: Несогласному Сергею
челдон написал 04.03.2019 07:41
Энти прихватизаторы не только шагают по стране. Они ишо замахнулись, понимаешь,с подачи главы Роскосмоса Рогозина, разбить сады на Луне!Вот вам планов громадье!!! Перспектива эта должна реализоваться к 2035 г. Неужели думают усидеть в Кремле до тех времен?
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 04.03.2019 06:54
путлерские ПРИХВАТИЗАРОРЫ шагают по стране!!!!
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(без названия)
Эрменгельдт написал 04.03.2019 00:31
Сберкассы стали Сбербанком по-моему при Горбачеве, не при Ельцине.
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