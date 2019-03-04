Греф начал выкуп Сбербанка, и это подаётся официозом как щедрейшее меценатство

Глава Сбербанка Герман Греф потратил 100 миллионов рублей на покупку облигаций Сбербанка. Об этом свидетельствует отчетность крупнейшего банка страны на сайте Московской биржи. Внимание на сделку обратило издание РБК.

На прошлой неделе Сбербанк разместил 30 миллионов облигаций типа 001P-52R номиналом тысячу рублей с датой погашения 7 февраля 2022 года. Греф потратил на покупку 100 миллионов рублей, то есть купил 100 тысяч ценных бумаг. Доходность по бумаге к погашению составляет 8,38 процента годовых.

Издание отмечает, что глава Сбербанка не первый раз дает в долг собственному банку. В октябре 2017 года Греф уже покупал 60 тысяч облигаций, потратив на это 60 миллионов рублей.

За Грефом повторяют и его заместители. Год назад бумаги компании приобрели Станислав Кузнецов (200 миллионов рублей), Александр Морозов (58,9 миллиона рублей) и Олег Ганеев, который дал в долг Сбербанку 50 миллионов рублей.

От редакции: Вот увидите, скоро они и Сбербанк по государственной программе приватизации сделают частным - и вот тогда уже будет не до смеха. Приобретённые "меценатами" бумаги заиграют иначе. Миллиардер Греф станет мажоритарным хозяином того, что когда-то ему дало в управление государство. А пока они, сильные мира сего (в денежном измерении) пристреливаются...

Вообще, он какой-то сказочной щедрости человек - то даёт вместо МЧСного личный самолёт, чтобы доставить быстрее в Москву из под кемеровских завалов извлечённого 11-месячного мальчика, чудом выжившего, то вот банк свой... ну, пока не вполне свой - выручает сбережениями. Да, когда это была Сберкасса (а ещё раньше, в 1950-х полное название звучало как Трудовая Сберкасса) - такое вряд ли было возможно. Частная инициатива подавлялась, частный капитал - запрещён. А теперь - откуда что берётся? - обычный в прошлом клерк-либералишка, ставший богатейшим из людей в правящей околопутинской обойме, ещё и выручает Сбербанк (а значит - нас, мы же зарплатные карты там имеем в большинстве)...

Д.Ч.