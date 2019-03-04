К 66-летию убийства Сталина

Невысокая культура

66 лет назад, 5 марта 1953 года умер отравленный Хрущёвым вождь советского народа И.В. Сталин.

У Хрущёва были собственные преступные причины убить Сталина, но поразительно то, что товарищи Сталина по Политбюро ЦК ВКП(б) и Правительству СССР, пусть и не участвуя прямо в его убийстве, тем не менее, либо догадывались, либо подозревали, что со смертью Сталина не всё чисто, - не могли не догадываться. Но никто, кроме Л.П. Берии не попытался раскрыть это преступление.

Почему?? Ведь если убили самого Сталина, то могли убить и каждого члена ЦК! Что такого со смертью Сталина получали высокопоставленные деятели СССР, чтобы презреть и здравый смысл, и совесть, и эту опасность и согласиться убийство вождя замолчать?

Впервые я написал об этом 20 лет назад, и с тех пор постоянно об этом пишу, стараясь всё объяснить, как можно более понятно. Но мои товарищи обращают внимание на то, что и сегодня многие, даже не либеральные, а околопатриотические «профессиональные» публицисты и историки не воспринимают мои версии. Ни версию того, кто именно убил Сталина, ни версию мотива убийства, ни версию мотива для молчания остальных членов элиты Советского Союза.

Правда, сегодня многие, как они сами себя называют, «самостоятельно мыслящие» историки и публицисты уже не сомневаются, что Сталин и Берия были убиты. Это и А. Фурсов, и А. Хазин, и множество других, но в качестве версий события у них по-прежнему присутствует стандартное заклинание «борьба за власть», а убийцами назначаются те, кто распиарен как самый страшный монстр или, по мнению этих исследователей, кто наиболее «жаждал власти». Тут тебе в качестве убийцы и Л. Берия, назначенный настоящим убийцей Сталина, Хрущёвым, в качестве главного вурдалака СССР, и даже никогда не обвинявшийся в самостоятельности Г. Маленков.

Не только я, но и мои товарищи пытаются объяснить таким историкам и публицистам, почему Сталина, по сути, убила номенклатура - элита тогдашнего СССР (раз она согласилась с его убийством). Пытаемся объяснить, что элита убила вождя за то, что Сталин отобрал у партии и передал всему народу СССР полноту власти в СССР.

Но в ответ я и мои товарищи получаем от эдаких «профессионалов» недоуменные взгляды и полный отказ соглашаться с этой версией. И возникает вопрос, почему эти «профессионалы» на мою версию пучат глазки, не имея никакой своей внятной версии?

Потому, что и историки, и основная масса журналистов - это те, кто, подтянув после школьных экзаменов штанишки и вытерев сопли, начали за деньги писать для публики слова, даже не пытаясь понять, что эти слова значат. Я часто это утверждаю и не забываю обратиться к откровениям типичнейшего журналиста (ныне еврейских ресурсо) Леонида Радзиховского, который в молодые годы писал в «Огоньке» и, главное, был простодушным. Так вот, в середине 90-х он наивно попрекал тех журналистов, которые не хотели продаваться ельциноидам, при этом уже тогда использовал терминологию понятной таким журналистам деятельности проституток, - он искренне предлагал всем коллегам «лечь под Ельцина» и «получить удовольствие» в виде денег. И еще Радзиховский запомнился довольно точными характеристиками своих продающихся коллег — своих братьев по разуму, совести и чести, - напоминая им: «Мы ведь только лишь двадцать метров кишок и немного секса», - и объяснением того, почему нужно продаться Ельцину: «Мы ведь ничего не знаем, кроме слов». Аоясню, что имеется в виду.

Да, эти «профессионалы» прекрасно знают слова «ЦК, Политбюро, секретари, президиум, аппарат, Совет Министров или министры». И могут написать длинные тексты с использованием этих слов. Однако «профессионалы» знают только то, что за этими словами кроются какие-то высокие начальники, но эти «профессионалы и близко не представляют, «как это работает».

И когда я пишу, что на XIX съезде ВКП(б) (КПСС) Сталин лишил партию власти, и лишил тем, что всего лишь упразднил в партии Политбюро и Оргбюро и заменив их Президиумом, то для меня и моих товарищей это имеет смысл, а для «профессиональных» историков и публицистов – никакого! Для них это слова, в лучшем случае, туманного смысла.

Вот попытаюсь объяснить это на таком гипотетическом примере. Предположим, мне в конце 1952 года для решения государственной проблемы срочно нужно было построить электростанцию, а Госплан считал, что я могу потерпеть, и не выделял мне ни денег, ни ресурсов для её строительства.

До XIX съезда ВКП(б) – до октября 1952 года - я бы написал письмо в ЦК ВКП(б) и приял бы меры, чтобы работники аппарата ЦК ВКП(б) дали на это письмо положительные заключения и довели мою просьбу до рассмотрения на Политбюро – главной власти в СССР.

А после XIX съезде ВКП(б) и до смерти Сталина я бы написал письмо в Совет Министров и приял бы меры, чтобы работники Совмина дали на это письмо положительные заключения и довели его до рассмотрения на заседании Совета Министров.

В эти несколько месяцев - от XIX съезде ВКП(б) и до смерти Сталина - обращаться в Президиум ЦК КПСС было бесполезно. Мне либо вернули бы это обращение со словами, что это не вопрос ЦК, либо сами переслали бы мою просьбу в Совмин. После XIX съезде ВКП(б) и до смерти Сталина обращаться в Президиум ЦК КПСС с вопросом о строительстве электростанции было равносильно обращению к патриарху православной церкви.

Почему Сталин так сделал, почему лишил партию государственной власти? До XIX съезда ВКП(б) высшей властью было Политбюро, а Политбюро избирал ЦК ВКП(б), а сам ЦК ВКП(б) избирала только ПАРТИЯ – около 4 миллионов граждан из всего СССР. В СССР была власть партии, а не власть всех, – не власть коммуны. Имея власть партии, нельзя было строить коммунизм. Это не коммунизм, а некий партинизм.

А Совет министров избирал Верховный Совет СССР, а ВС СССР избирал ВЕСЬ НАРОД. Вот эта власть народа, эта власть всех – власть коммуны, - это и есть коммунизм. Упраздняя Политбюро, Сталин всю полноту власти оставлял только НАРОДУ! Только коммуне! А партии оставлялась, так сказать, «духовная» деятельность – пропаганда коммунизма и подбор кадров – КПСС становилась светским аналогом правящей церкви.

Вот в чём было дело – Сталин лишал государственной власти всю чисто партийную номенклатуру, чисто партийную элиту. А она не для того, пёрлась в партию, чтобы остаться вне государственной кормушки!

Вот посмотрите, в чём члены Политбюро ЦК ВКП(б), а потом члены Президиума КПСС Каганович и Хрущёв перед элитой КПСС - всеми членами ЦК – обвиняли своего коллегу Берию на пленуме ЦК КПСС, проходившем с со 2 по 7 июля 1953 года.

Простодушно, без хитростей формулу обвинения Берии сформулировал Каганович: «Партия для нас выше всего. Никому не позволено, когда этот подлец говорит: ЦК – кадры и пропаганда. Не политическое руководство, не руководство всей жизнью, как мы, большевики, понимаем». Не мог обойти эту тему и Хрущев: «Помните, тогда Ракоши сказал: я хотел бы знать, что решается в Совете Министров и что в ЦК, какое разграничение должно быть… Берия тогда пренебрежительно сказал: что ЦК, пусть Совмин решает, ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой».

Нашим «профессионалам» истории и журналистики протоколы этого пленума уже лет 30 доступны, но что с этого толку? Все слова из приведенных цитат им знакомы, но ведь эти «профессионалы» не понимают, в чём обвиняли коллегу Каганович и Хрущёв, и на основании чего Берия начал требовать, чтобы партийная элита не вмешивалась в государственное управление. Не понимают, что Берия не капризничал, а настаивал на исполнении решений XIX съезда партии – он требовал от партийной элиты исполнять её новый Устав!

И, само собой, после убийства Сталина и Берии государственная власть была возвращена партии – сначала функции Политбюро взял на себя Президиум ЦК КПСС, а потом было восстановлено и само Политбюро.

Вот для сокрытия этого преступления против Устава КПСС, на последовавшем ХХ съезде КПСС и был заплёван Сталин и, соответственно, в СССР стали невозможны даже намёки на то, что Сталин был убит, а не умер своей смертью.

Мне и моим товарищам это понятно, но ведь этим «профессионалам» журналистики и истории абсолютно не интересно, что такое коммунизм, и, разумеется, и в голову не может прийти, что им потребуется строить электростанцию и надо будет решить в государственных органах вопрос с обеспечением её строительства. «Профессионалы» журналистики и истории и в мыслях себе это не представляют, посему не имеют ни понятия, ни желания понять, как этот вопрос решать, и кто и как его решает. Они не представляют, «как это работает», соответственно, откуда им знать что-то ещё, кроме слов, описывающих эти госорганы? Как им понять, что именно изменилось, в связи с заменой Устава ВКП(б) на Устав КПСС?

То есть, препятствием для понимания ситуации с убийством Сталина является неспособность «профессионалов» прессы и истории пользоваться всеми знаниями, необходимыми для того или иного вывода по исследуемому вопросу.

Страх показаться тупым

Кроме того, сказав «нет», человек посредственного ума впоследствии уже не может отказаться от своего мнения, поскольку ему кажется, что если он откажется от первоначального мнения, то его сочтут глупым (или он сам будет считать себя глупым?). Такой человек перестанет слушать ваши попытки переубедить его, и будет тупо и как попало отстаивать свою глупость, тем более, если он не способен понять технические детали события.

Переубедить можно только того, кто понимает смысл деталей проблемы и не придавлен комплексом неполноценности.

Вот у меня было так. Когда мне сказали, что американцы не высаживались на Луну, мне было смешно от этого, как мне казалось, «антиамериканского» энтузиазма этих скептиков. Однако меня заставили рассмотреть технические детали, и я понял, о чём речь. Точно так же было с обрушением башен 11 сентября в Нью-Йорке. Когда мне сказали, что их взорвали заранее заложенными зарядами, то я долго не хотел ни читать на эту тему, ни слушать, – ведь я же видел, как в башни врезались самолёты! Однако меня чуть ли не силой заставили рассмотреть технические детали, и я понял, что там к чему.

А эти «профессионалы» истории и журналистики бессильны понять детали и сделать свой собственный вывод. Нет, они и все технические слова знают, но что толку от этого?

Как-то на дискуссии с либералами мы обсуждали популярный в интернете фильм «Дух времени». Кроме прочих сюжетов, авторы этого фильма собрали в картине заключения американских строителей и взрывотехников, которые показали, как я сказал выше, что 11 сентября 2001 года американские небоскребы не могли быть разрушены от удара о них авиалайнеров, а характер их разрушения говорит о том, что они были подорваны заранее заложенной в них определенным образом взрывчаткой. Кроме этого, показано, что в Пентагон ударил не самолет, а крылатая ракета, что через пять часов после первых двух, точно так же, без каких-либо признаков самолета был взорван и разрушен и третий небоскреб рядом с двумя первыми. Мне оставалось только разъяснить публике те детали, которые, по моему мнению, были трудно доступны гуманитариям-либералам.

После меня от либералов выступил Гарри Каспаров, которого невозможно назвать просто глупым. И характерно, с какой внутренней легкостью и даже достоинством он перечеркнул все доводы авторов фильма и мои, вот таким откровением: «Я не специалист, поэтому не буду комментировать прозвучавшие в фильме доводы инженеров, однако я хорошо знаю США, и знаю, что там пресса настолько свободна и независима, что при малейшем подозрении, что это сделали не арабы, она бы уже подняла вой». Все! Все старания специалистов пошли прахом, столкнувшись с интеллектом «профессионала» - вместо того, чтобы разобраться самому, «профессионала» ВЕРИТ кому-то.

Оставим в стороне «свободу» американских журналистов и их продажность, но ведь Каспарову не пришла в голову даже напрашивающаяся мысль о том, что умственной развитие всех американских «свободных» журналистов, гораздо ниже его собственного. Как они могут понимать что-то, чего не понимает он?

Вот это и есть глупость «профессионалов» - судить о чём-то, принимая это на веру, ленясь разобраться или не имея способности разобраться.

Ну и по сути. Как могут эти «профессионалы», всю жизнь повторявшие хрущёвскую блевотину о «культе личности» Сталина и этим обманывавшие народ, теперь заявить, что они были не правы? Просто глупо от них этого ожидать, они и дальше выпучив глазки будут твердить, что «Сталин боролся за власть и для этого убил стопятсот миллионов миллиардов невинных жертв».

Но в случае со Сталиным, по крайней мере хоть и через 20 лет, а заговорили о том, что он был убит. Однако у меня есть и более вопиющие случаи тупизны «профессионалов», но об этом в следующей статье.