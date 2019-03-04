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Московский листок

О футбольном дебилизме Кремля

Опубликовано 04.03.2019 в разделе комментариев 6

Максим Калашников о некоторых инициативах нового главы Российского футбольного союза А.Дюкова. Зачем режим выкидывает миллиарды рублей в эту помойку? Ноги вместо мозгов. Сколько миллионов евро в год получают пинатели мяча?



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Всего комментариев к статье: 6
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жирная москва не знаетуже куда деньги кидать
из мещерских лесов написал 04.03.2019 17:03
Так называемые спонсорские деньги на содержание клубов-это в том числе и теневые деньги на фанатские клубы. Те еще одна форма откорма так называемых "чернорубашечников". Натравят их, как и "казаков" и будут дубасить демонстрантов или провоцировать-надо отрабатывать кормежку. После того, как в клубах появились высокооплаченные черные со всего света-я лично и мои друзья перестали смотреть это убожество...оно только для людей с одной извилиной в мозгу.
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(без названия)
. . . . написал 04.03.2019 10:02
Зачем режим выкидывает миллиарды рублей в эту помойку?
.
да, пора бы уже усвоить - нельзя выкидывать все миллиарды в одну помойку.
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Re: во-первых,
фывамфыва написал 04.03.2019 09:33
быдло очень переживает когда смотрит ногомяч и тратит кучу своей и так малой энергии на эти переживания. А также забивает ногомячом свои и так слабые мозги.
В совокупности эти два фактора очень привлекательны для любого режима-
очень верно - тупизна кругом и быдло
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во-первых,
быдлу нравится написал 04.03.2019 08:45
а во-вторых и это главное - быдло очень переживает когда смотрит ногомяч и тратит кучу своей и так малой энергии на эти переживания. А аткже забивает ногомячом свои и так слабые мозги.
В совокупности эти два фактора очень прилекательны для любого режима!
Сказал же Оруэлл, что в англии была б соц. революция в 1920-х годах, когда б не радио и футбол!
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(без названия)
Александр Загонов 4 написал 04.03.2019 08:13
Зачем режим выкидывает миллиарды рублей в эту помойку? Да неужто до сих пор не понятно? Если не выкидывать эти миллиарды, то придется на них развивать мощь России, а это КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено ее заокеанскими хозяевами.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 04.03.2019 06:50
"чем бы дитя не тешилось"! На другое эти "ребятишки ПРОСТО НЕ СПОСОБНЫ! И ЭТО доказывает 18 лет правления путлера!!!!
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