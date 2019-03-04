О футбольном дебилизме Кремля Максим Калашников о некоторых инициативах нового главы Российского футбольного союза А.Дюкова. Зачем режим выкидывает миллиарды рублей в эту помойку? Ноги вместо мозгов. Сколько миллионов евро в год получают пинатели мяча?



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