Максим Калашников о некоторых инициативах нового главы Российского футбольного союза А.Дюкова. Зачем режим выкидывает миллиарды рублей в эту помойку? Ноги вместо мозгов. Сколько миллионов евро в год получают пинатели мяча?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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О футбольном дебилизме Кремля
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из мещерских лесов написал 04.03.2019 17:03
. . . . написал 04.03.2019 10:02
.
да, пора бы уже усвоить - нельзя выкидывать все миллиарды в одну помойку.
фывамфыва написал 04.03.2019 09:33
В совокупности эти два фактора очень привлекательны для любого режима-
очень верно - тупизна кругом и быдло
быдлу нравится написал 04.03.2019 08:45
В совокупности эти два фактора очень прилекательны для любого режима!
Сказал же Оруэлл, что в англии была б соц. революция в 1920-х годах, когда б не радио и футбол!
Александр Загонов 4 написал 04.03.2019 08:13
Несогласный Сергей написал 04.03.2019 06:50