Россия не имеет шансов выйти в лидеры по здоровью населения

Рейтинг стран с самым здоровым населением был составлен агентством Bloomberg на основе данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.
В общей сложности эксперты проанализировали уровень здоровья населения в 169 странах мира. Этот показатель учитывал ряд наиболее значительных с точки зрения человеческого здоровья факторов - продолжительность жизни, курение, процент населения с ожирением, доступ к чистой воде и санитарные условия.
Лидером является Испания. Также были определены еще девять стран с самой высокой продолжительностью жизни: Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия, Израиль.
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Ничего особо нового, из стран Большой семерки в лидерах только Италия с Японией. Из стран третьего мира ни одной. Чисто континентальная страна только одна, Швейцария, все остальные приморские. Все, кроме Исландии, очень развитые. Несмотря на все прежние разговоры о высокой продолжительности жизни горцев, горной страной среди лидеров является одна Швейцария.
И какой вывод? Да, в общем, никакого - где живут богаче, где климат получше и здравоохранение хорошо организовано, там и живут дольше и здоровей.
Естественно, ни России, ни стран бывшего СССР и даже соцлагеря даже близко к лидерской группе нет.
Ну так что ж удивительного? Возьмем хоть Россию - климат на большей части территории скверный, питание разнообразно отвратительное, медицина на уровне самых развитых стран Африки. Плюс еще высокий процент насильственных смертей
Ну и самый важный фактор - бедность подавляющего большинства населения.
Так что шансов войти в рейтинг самых здоровых стран в этом столетии очень небольшой. А что будет в следующем, подавляющему большинству населения просто безразлично - шансов дожить нету.
Хочешь жить подольше? Либо беги отсюда в максимально молодом возрасте в какую-нибудь Испанию-Италию. Либо сделай все, чтобы поменять здесь государственное устройство - при нынешнем положительной динамики не будет.
Анатолий Баранов
!!!TTTOTTAKIVAS!!!&&& написал 05.03.2019 02:11
Ну так что ж удивительного? Возьмем хоть Россию - климат на большей части территории скверный, питание разнообразно отвратительное, медицина на уровне самых развитых стран Африки. Плюс еще высокий процент насильственных смертей"
- Таки Ибонех было ублюдкам, таки населяющим эту территорию, таки уходить от социализма и лучшего в мире здравоохранения! Таки то, что бы-дло таки вымирает (взять ту же Гордоукрию) - это естественное явление - таки его еще Великий Дарвин изучал - то таки да...
ФЫВФЫВФ написал 05.03.2019 02:07
asdasd написал 05.03.2019 02:04
ФЫВФЫВ написал 05.03.2019 02:01
ФЫВФЫВ написал 05.03.2019 01:57
Демократия это колбаса из отходов написал 04.03.2019 21:05
фывфыв написал 04.03.2019 20:38
фыве написал 04.03.2019 20:20
ФЫВФЫВ написал 04.03.2019 20:18
фывфывф написал 04.03.2019 20:16
ФЫВФЫВ написал 04.03.2019 20:11
ASDASDA написал 04.03.2019 20:02
SDFSDFS написал 04.03.2019 19:59
ASDASD написал 04.03.2019 19:55
asdasdas написал 04.03.2019 19:53
ФЫВФЫВ написал 04.03.2019 19:51
фывфыв написал 04.03.2019 19:47
asdasd написал 04.03.2019 19:44
Vesna prishla написал 04.03.2019 19:41
шанс к полному вымиранию, если ни очнется!
asdasdasdad написал 04.03.2019 19:40