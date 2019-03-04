Россия не имеет шансов выйти в лидеры по здоровью населения

Рейтинг стран с самым здоровым населением был составлен агентством Bloomberg на основе данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

В общей сложности эксперты проанализировали уровень здоровья населения в 169 странах мира. Этот показатель учитывал ряд наиболее значительных с точки зрения человеческого здоровья факторов - продолжительность жизни, курение, процент населения с ожирением, доступ к чистой воде и санитарные условия.

Лидером является Испания. Также были определены еще девять стран с самой высокой продолжительностью жизни: Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия, Израиль.

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Ничего особо нового, из стран Большой семерки в лидерах только Италия с Японией. Из стран третьего мира ни одной. Чисто континентальная страна только одна, Швейцария, все остальные приморские. Все, кроме Исландии, очень развитые. Несмотря на все прежние разговоры о высокой продолжительности жизни горцев, горной страной среди лидеров является одна Швейцария.

И какой вывод? Да, в общем, никакого - где живут богаче, где климат получше и здравоохранение хорошо организовано, там и живут дольше и здоровей.

Естественно, ни России, ни стран бывшего СССР и даже соцлагеря даже близко к лидерской группе нет.

Ну так что ж удивительного? Возьмем хоть Россию - климат на большей части территории скверный, питание разнообразно отвратительное, медицина на уровне самых развитых стран Африки. Плюс еще высокий процент насильственных смертей

Ну и самый важный фактор - бедность подавляющего большинства населения.

Так что шансов войти в рейтинг самых здоровых стран в этом столетии очень небольшой. А что будет в следующем, подавляющему большинству населения просто безразлично - шансов дожить нету.

Хочешь жить подольше? Либо беги отсюда в максимально молодом возрасте в какую-нибудь Испанию-Италию. Либо сделай все, чтобы поменять здесь государственное устройство - при нынешнем положительной динамики не будет.

Анатолий Баранов