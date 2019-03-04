Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия не имеет шансов выйти в лидеры по здоровью населения

Опубликовано 04.03.2019 в разделе комментариев 59

рабочие капитализм
Россия не имеет шансов выйти в лидеры по здоровью населения

Рейтинг стран с самым здоровым населением был составлен агентством Bloomberg на основе данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

В общей сложности эксперты проанализировали уровень здоровья населения в 169 странах мира. Этот показатель учитывал ряд наиболее значительных с точки зрения человеческого здоровья факторов - продолжительность жизни, курение, процент населения с ожирением, доступ к чистой воде и санитарные условия.

Лидером является Испания. Также были определены еще девять стран с самой высокой продолжительностью жизни: Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия, Израиль.

***

Ничего особо нового, из стран Большой семерки в лидерах только Италия с Японией. Из стран третьего мира ни одной. Чисто континентальная страна только одна, Швейцария, все остальные приморские. Все, кроме Исландии, очень развитые. Несмотря на все прежние разговоры о высокой продолжительности жизни горцев, горной страной среди лидеров является одна Швейцария. 

И какой вывод? Да, в общем, никакого - где живут богаче, где климат получше и здравоохранение хорошо организовано, там и живут дольше и здоровей.

Естественно, ни России, ни стран бывшего СССР и даже соцлагеря даже близко к лидерской группе нет.

Ну так что ж удивительного? Возьмем хоть Россию - климат на большей части территории скверный, питание разнообразно отвратительное, медицина на уровне самых развитых стран Африки. Плюс еще высокий процент насильственных смертей

Ну и самый важный фактор - бедность подавляющего большинства населения. 

Так что шансов войти в рейтинг самых здоровых стран в этом столетии очень небольшой. А что будет в следующем, подавляющему большинству населения просто безразлично - шансов дожить нету.

Хочешь жить подольше? Либо беги отсюда в максимально молодом возрасте в какую-нибудь Испанию-Италию. Либо сделай все, чтобы поменять здесь государственное устройство - при нынешнем положительной динамики не будет.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 47
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 59
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Как испанцеры пытают -Кости начсто ломают! В испанцерии живет Милый. радужный народ!
!!!TTTOTTAKIVAS!!!&&& написал 05.03.2019 02:11
"Естественно, ни России, ни стран бывшего СССР и даже соцлагеря даже близко к лидерской группе нет.
Ну так что ж удивительного? Возьмем хоть Россию - климат на большей части территории скверный, питание разнообразно отвратительное, медицина на уровне самых развитых стран Африки. Плюс еще высокий процент насильственных смертей"
- Таки Ибонех было ублюдкам, таки населяющим эту территорию, таки уходить от социализма и лучшего в мире здравоохранения! Таки то, что бы-дло таки вымирает (взять ту же Гордоукрию) - это естественное явление - таки его еще Великий Дарвин изучал - то таки да...
Ответить
ЫВФЫВ
ФЫВФЫВФ написал 05.03.2019 02:07
Я понимаю,что добровольно они власть не отдадут ЛИЧНО Я неготов стать великим вождем....Чуть что поставят какунибудь блеовту типо этого навального.НО ОБЬЕКТИВНО Я ВЕДЬ не русский по духу поэтому русские меня не изберут,но я и не готов!Русские же не способны родить сильных лидеров и надеяться,что вот эти кремлвеские утырки спасут расею!НЕТ ВЫ ПОДОХНИТЕ,а остатки будете бомжами накерами....
Ответить
asdasd
asdasd написал 05.03.2019 02:04
Это несправедливо,что страной правят проситтутки такие пидорги типо грефа,которого надо отпиздить жестоко и засавить молиться белому херу вместо черного(это прикол)!Ебаные дебилы у власти и стадо тупых биомусоров,которых накачали силой демоны сатаны да и вобще может они клоны!ПАДЕТ ВЛАСТЬ САТАНЫ ОКАЖЕТЬСЯ,ЧТО ОНИ ДОБРЫЕ ВАСИ И ВОБЩЕ гомосексуалисты убегающие в США!
Ответить
ФЫВФЫ
ФЫВФЫВ написал 05.03.2019 02:01
РФ это сатанинская страна воров и проституток!С такой"элитой"как у вас вас ждет гибель и вашей ебаной русни и вашего паскудного народа!НЕ ВСЕ РУССКИЕ ГОВНО НАВЕРНОЕ,но большая часть русских куски говна и злобный биомусор,который здохнет.Все эти пидорасы и полужиды сыновья русских потаскух и жидовских олигархоф....
Ответить
ФЫВВФЫВ
ФЫВФЫВ написал 05.03.2019 01:57
Пироговский съезд врачей заявил что Россия вымирает и деградирует. Под звиздежь о сталинизме. ----У РФ в этом мире нет великого будущего!РФ ВЫМРЕТ И ОСЛАБНЕТ,как бы поцреотическое мясо не бздело ртом!Там щас тупые собаки дебилы шлюхи там биомусор и говно большинство населения!РФ это говно страна с говно правительством и народ там говно в больишснтве особенно ватные пидоры!РФ ПОМОГАЕТ САТАНА,как его власть падет вашей РФ РАЗОБЬЮТ ЕБАЛО!
Ответить
(без названия)
Демократия это колбаса из отходов написал 04.03.2019 21:05
Пироговский съезд врачей заявил что Россия вымирает и деградирует. Под звиздежь о сталинизме.
Ответить
фывфыв
фывфыв написал 04.03.2019 20:38
"ЭЛИТА"ХВАТИТ ПЛОДИТЬ ВАШИХ АПЕЗДАЛОВ все равно они все здохнут.А деньги и ресурсы ВЫ НЕ ЛЕГАЛИЗУЕТЕ я дожму вас паразитов и выведу на чистую воду!ВЫ РАСА ПАРАЗИТОВ ТВАРЕЙ ВЫ ЗАКОННО НИЧЕМ НЕ ВЛАДЕЕТЕ ВЫ МРАЗЬ И ВОРЫ!
Ответить
(без названия)
фыве написал 04.03.2019 20:20
мы тя льлуьим, звать мя ВАСЯ, заткуцца можд? панос от тя, заибал
Ответить
ФЫВФ
ФЫВФЫВ написал 04.03.2019 20:18
А лягушатники пусть буянять халява потиху заканчиваеться США ЕС будут нищать РФ нищать ИБО ВЫ ПИДОРЫ НИХЕРА НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПОЧТИ ВЫ ПАРАЗИТЫ БЯЛДИ СУКИ ШЛЮХИ НАРКОМАНЫ ВЫ ГОВНО!НО не все наверное!
Ответить
фывфыв
фывфывф написал 04.03.2019 20:16
сдерживать как бы во благо людей, то сейчас сам технологический уклад этого уже не позволяет. ----КАКОЙ УКЛАД ЖОПА!Качество продукции на уровне ДЕРЬМО!Тоесть уклад В ЖОПЕ ВАШ производство в рашке МЕНЕЕ 20 ПРОЦЕНТОВ ОТ СОВКА!ПИНДОСИЯ ТОЖЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОХНЕТ И ВЫСОХНЕТ!ВАС ждет вымирание подыхание вашего паразитического ГОВНО СБРОДА!
Ответить
ФЫВФЫВ
ФЫВФЫВ написал 04.03.2019 20:11
Отсюда же невыгодные условия для работы, хотя они могли бы быть уже давно ослаблены. Реально итак запоздали,потому что безусловный доход мог быть введен еще тридцать лет назад,но если раньше еще можно это было сдерживать как бы во благо людей, то сейчас сам технологический уклад этого уже не позволяет. ----А КТО БУДЕТ ВОДИТЬ ПАРОХОДЫ ПАРОВОЗЫ строить ПРОСТО ВЫ ЖИДЯРСКИЕ ПИДАРЫ ПАРАЗИТЫ В СВОЕЙ СУТИ!ПРИНУЖДЕНИЯ К ТРУДУ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО И БЕЗУСЛОВНЫЙ ДОХОД НУЖЕН,НО ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПИДАРАСЫ....!?В РФ РАБОТЫ ДОХУЕЯ РАБОЧИХ МАЛО ЗЕМЛИ ДОХУЕЯ вы жиды если не будете работать ТАК ***** ВЫ НУЖНЫ ЗАЧЕМ ВАШИ БЕЗДАРНЫЕ УРОДЛИВЫЕ ЕБАЛЬНИКИ!ПРОСТО ВАС ЖИДОВ ВСЕ БОЛЬШЕ И ВОРОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕ МЕНЬШЕ ВОТ ВЫ И ЗАВОПЛИИ О ХАЛЯВЕ!НА ДЕЛЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕТ КАКОЙ БЕЗУСЛОВНЫЙ ДАХОД *****(ХОТЯ Я ТОЛЬКО ЗА)В ДЯРОУНЮ НА ЗЕМЛЮ ПАХАТЬ СУКИНЫ ДЕТИ....В МОЕМ МИРЕ БЕЗУСЛОВНЫЙ ДОХОД БУДЕТ ЛИШЬ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.Правилньо же надо контролировать РОЖДАЕМОСТЬ и СОЗДАВАТЬ НОРМАЛЬНЫЕрабочие места И НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА!Жидовский хачесброд просто не хочет работать.НО КАК ВАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ САТАНИНСКАПЯ РУХНЕТ Я В МОЕМ МИРЕ НИ ОДНОЙ ЧЕРНОМАЗОЙ СУКЕ ЖИДОВСКОЙ НИ КОПЕЙКИ ПРОСТО ТАК НЕ ДАМ!ЕСЛИ жить будете то работать или здохнете!
Ответить
SDASDD
ASDASDA написал 04.03.2019 20:02
Во всяком случае речь идет о том формате, который мы формально имели последние десятилетия. Рабочий график тех, кто захочет работать будет составлять два дня в неделю по пять часов максимум, что совпадает с реальной эффективностью. Опять таки много ниже преступность. ----А когда это будет....Когда я осовбожусь от морока я вас жидов или грохну всех или заставлю работать.Тоесть мне предлогать под страхом выселения работу за 200 баксов это типо нормально,а вы пидоры привыкли бюджет пилить и воровать.МОРОК ПАДЕТ И ВЫ НИ КОПЕЙКИ НИ РЕСУРСА НЕ ПОЛУЧИТЕ В МОЕМ МИРЕ ИЛИ РАБОТАТЬ ЗА ГРОШИ ИЛИ ЗДОХНИТЕ это если я вам вобще жить разрешу мразям!ЧЕЛОВЕК НЕ ПРОТИВ РАБОТАТЬ ЕСЛИ ЭТО СПРАВЕДЛИВО Я СВЕРХЧЕЛОВЕК,А ВЫ ЖИДЫ ГОВНО Я НЕ ПОЗВОЛЮ ВАМ ПАРАЗИТИРОВАТЬ ЕСЛИ ПОЗВОЛЮ ЖИТЬ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ГНИЛЬ ПО 8 ЧАСОВ В ДЕНЬ 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ МИНИМУМ!
Ответить
FSDFDSDF
SDFSDFS написал 04.03.2019 19:59
Да и не будем кривить душой, 99% всех людей никогда не хотела работать и никогда не захочет. Во всяком случае речь идет о том формате, который мы формально имели последние десятилетия. Рабочий график тех, кто захочет работать будет составлять два дня в неделю по пять часов максимум, что совпадает с реальной эффективностью. Опять таки много ниже преступность.-----А кто производить будет!?Привыкли выблядки орцужием бряцать,но мои 30 лет мне никто безусловного дохода не платил....А черномазым припиздкам в сша платили....Вы меня очень оскорбили и финансово опустили и как морок падет я вас по своим понятиям покараю....И вашего"бога"....Человек хочет работать в среднем ЭТО ВАШИ ТВАРИ ЖИДЫ НЕ ХОТЯТ потому,что привыкли паразитировать НА НЕЕВРЕЯХ,НО ОНИ ДОХНУТ ДА....Я вам пидорам ни копейки не заплачу,когда начнеться мое вечное царство ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ИЛИ БОМЖЕВАТЬ В ГОВНЕ....
Ответить
ASDASD
ASDASD написал 04.03.2019 19:55
Скажем, в мире ежегодно около 1/3 сельхозпродукции выбрасывается, а правительство США платит фермерам за снижение производительности.---ТАК ГДЕ МОЙ БЕЗУСЛОВНЫЙ ДОХОД МРАЗИ ЗА 30 ЛЕТ КОНЧЕНЫЕ ВЫ ТВАРИ ГОНИТЕ МОИ БАБКИ ВЫРОДКИ!Я БЫ И САМ В ЭТОМ РАЗОБРАЛСЯ И ЗНАЮ ПРОСТО РЕШИЛИ ОПУСТИТЬ МЕНЯ,НО КАК ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ А ВАШЕГО ИНФЕРАЛЬНОГО "БОГА" Я ЗАРУБЛЮ!
Ответить
dasdasd
asdasdas написал 04.03.2019 19:53
настоящий момент на прототипе безусловного социального дохода, социальных пособиях, или как их еще называют велфарах, в США сидит уже около 80% населения, а странах ЕС 75-80%. Подобная тенденция наблюдается и в России, где порядка 85% предприятий имеет так называемых &#171;подснежников&#187;, то есть людей получающих деньги, но даже не присутствующих в офисе.----ЕСЛИ ЭТО ТАК ТО МИРОМ УПРАВЛЯЮТ ДОЛБАЕБЫ ПРИЧОМ КОНЧЕНЫЕ!УРОВЕНЬ ИХ ПРОФПРИГОДНОСТИ,КАК"ПИДОР ТУПОЙ"!ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ ТАБОР БЛЯДЕЙ....
Ответить
ФЫВФЫВ
ФЫВФЫВ написал 04.03.2019 19:51
Максимальная производительность труда человека в среднем достигается при его занятости два дня в неделю по 5 часов, все остальное это пустая трата времени.----Ну так это сразу ястно,что при полной рабочей отдачи по 8 часов в день кукушка сьедет если работать за 300 баксов!Дешевле СТАНКИ С ЧПУ закупить и персонала 20 програмистов инженеров чем 100 рабочих при норм зарплате и социалке....Но бляди вы должны ответить за свои грехи и к вам блядям и вашему инферальному"богу"я уже приду с мачете наперевес....
Ответить
фывфыв
фывфыв написал 04.03.2019 19:47
Каковая будет реакция населения на введение такой формы получения средств?----ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ ИЗНАЧАЛЬНО а не эта дебильная 8 часов рабочий день 5 дней в неделю!ЯСТЕН хуй никто не работает за 300 бакцав по 8 часов 5 дней в неделю кроме ДЭБИЛОВ БИОРОБОТОВ добровольно!
Ответить
asdasd
asdasd написал 04.03.2019 19:44
А ведь это тоже блага, только нематериальные.----ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬМОВ КАК И ИГР голимая монополия,как футбольные клубы для своих пиздосов....Пусть там не гундят жопы.Я покупал лицухи пока СНГ не оставили без трусов эти ебаные пиндосы и жиды эти придурки на постах управления поставлены ПИНДОСАМИ И ИМИ ЖЕ УПРАВЛЯЮТЬСЯ!ТАК,ЧТО ПУСТ ПИНДОСЫ ИДУТ ***** они украил деньги,которыми мы должны были платить за лицухи!
Ответить
Пора народу очнуться
Vesna prishla написал 04.03.2019 19:41
Пока в Раше правит рабовладельческий режим криминала народ не имеет шансов выйти в лидеры по здоровью населения, но имеет
шанс к полному вымиранию, если ни очнется!
Ответить
asdsadasd
asdasdasdad написал 04.03.2019 19:40
Или же возьмем вопрос интеллектуальной собственности. В США их же исследование показало, что &#171;пиратским&#187; контентом пользуется около 90% населения. ----ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЕБАНУТОЕ!ВОТ где я живу население получает чаще около 200-300 долларов зарплату.Никак нельзя тут продавать ЛИЦУХИ ПО 50 БАКСОВ это половина зарплаты некоторых.Например даже пиратки некоторых игр стоят,как ТРЕТЬ недельной налички затрачеваемой на еду!Лицуха,как месячное ЖКХ,а цены на продукты,как в США!Ценообразование должно быть более гибким.То,что в СНГ пользуються пиратками ЭТО МОРАЛЬНО ОПРАВДАНО НА СЕГОДНЯ!ЕСЛИ БЫ НЕ ГРАБЕЖ СНГ ПИНДОСАМИ И ЕС эти жопы бы не снимали своих фильмов и не делали игр....
Ответить
1 | 2 | 3 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
06.03.2019
"Место встречи": Запахло жареным?!
"Место встречи": Запахло жареным?!
06.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума запретила размещение хостелов в жилых домах (0)
Белгородец-сирота поджег себя у здания областной администрации, не получив законного жилья (1)
Штрафы за неуважение к власти в сети увеличат в 20 раз (3)
"Место встречи": Запахло жареным?! (12)
Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять (16)
Проезд по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" обойдется в 2 тысячи рублей (3)
Новороссийск остался без электричества (2)
Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes (7)
В России предложили открыть платные вытрезвители (7)
Чистая прибыль "Аэрофлота" рухнула в четыре раза за год (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Про хрущевское быдло со скотобазы
Дарья Митина Дарья Митина: Как мы венесуэльский народ объедали
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всё нечестно
Максим Калашников Максим Калашников: Ответ левым. И от АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss