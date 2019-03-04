На парламентских выборах в Эстонии победили либералы

Лидирующая на парламентских выборах в Эстонии после подсчета всех бюллетеней Партия реформ может создать правящую коалицию с консервативной партией "Отечество" и Социал-демократической партией. Об этом сказала в понедельник лидер Партии реформ Кая Каллас.

"Если мы посмотрим на программы, то с Центристской партией [занимает второе место на выборах] у нас будут большие различия в трех вопросах: налогах, гражданстве и образовании на эстонском языке", - сказала Каллас порталу ERR. Она также исключила возможность сотрудничества в рамках коалиции с Консервативной народной партией Эстонии.

Зато, по ее словам, возможен вариант коалиции с социал-демократами и "Отечеством". "Мы будем иметь ввиду и обсуждать все возможные варианты коалиции. Переговоры только начинаются", - сказала она.

Реформисты получат 34 мандата из 101 в парламенте Эстонии. У Центристской партии — 23% (26 мандатов), Консервативная народная партия набирает 17,8% (19 мандатов), партия Isamaa — 11,4% (12 мандатов), Социал-демократическая партия — 9,8% (10 мандатов).

Социал-демократы и "Отечество" входят в нынешнюю правящую коалицию, которую возглавляет Центристская партия. Отношения между этими двумя партиями далеки от идеальных - в ноябре лидер социал-демократов Евгений Оссиновский потребовал отправить в отставку главу Минюста Урмаса Рейнсалу ("Отечество") из-за его критики Глобального договора о миграции.

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