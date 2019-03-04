Победа будет за нами?

Никак не могу отделаться от речей и статей лидера КПРФ. Выписываю несколько газет и везде встречаю заметки Геннадия Андреевича. Меня просто бесит от этой бестолковщины. Ну как можно так низко пасть в лице нищего народа. Понимаю, что для руководства страны он незаменимый кадр. Занимает в думе 42 места и никого не хочет пускать. При этом не мешает партии власти принимать нужные правительству законы. Иногда выступает на заседании думы с критикой депутатов партии "Единая Россия" и правительства, но никогда не критикует президента. Не выходит на улицы, не собирает людей недовольных политикой правительства и Кремля и естественно не предлагает меры по улучшению жизни народа и росту экономики страны. Он просто как статист рассказывает о положении в стране.

Читаю газету "Ветеран" № 8 за этот год. В ней есть рубрика по страницам газет. Приводится монолог Зюганова. "Дорогие товарищи! Мои друзья! Долг защитника Отечества во все времена наш народ воспринимал как священный. Судьба России сложилась так, что многим поколениям наших предков приходилось отвечать на вопрос: "Быть России иль не быть?" И всякий раз нам удавалось отстоять право жить вольно и по своему разумению". К кому же он обращается -"Мои друзья"? Лично я не его друг, да и мои земляки тоже не его друзья. Значит сознательно к очень узкому кругу. Тогда зачем через газету? А как лично вы, Геннадий Андреевич, восприняли долг защитить Отечество? Вы ведь самоустранились и даже когда избиратели были на вашей стороне вы их игнорировали и продали Отечество олигархии. Вы общаетесь с советскими генералами, которые сейчас на пенсии и работают на гражданке. Почему они не защитили Отечество? Вы спрашивали их об этом? Напишите в газету, мы хотим знать. В народе создалось такое впечатление, что Г.Зюганов живёт в каком - то виртуальном мире. Вот только пользуется благами реально.

Смотрите что пишет сенатор А.Клишас. "Я работал в коммерческих структурах, был председателем совета директоров "Норникеля", что у меня задекларировано многомиллионное состояние, у меня есть недвижимость в Швейцарии, в Москве - это всё есть в декларации. Если человек видит меня в часах за 20 миллионов рублей, то значит я воровать не буду. Вы хотите чтобы депутаты, члены совета федерации ходили в дешёвых костюмах, пластиковых часах?" А ведь этой категории граждан вашим законом запрещено иметь недвижимость за рубежом. Раз есть недвижимость значит есть счёт. А вы о дорогих товарищах. Он многомиллионное состояние считает заработано законно. А есть ли рабочий, который плавит металл и имеет недвижимость в Швейцарии? Или вторую квартиру в Москве и часы за миллион рублей хотя бы? Наглое, бесконтрольное присвоение чужого труда это и есть самое настоящее воровство. Вот в Барселоне А.Усманов припарковал 156 метровую яхту. Что он сделал полезного для страны и народа? Народ вообще не знает, что есть такой олигах узбекского происхождения, который так удачно пристроился в России. А ведь он переводит часть денег к себе на родину. Дербанят страну по всем направлениям, а вы "Мои друзья". Тамбовский волк вам друг.

Олигархи уже стесняются носить обычные костюмы и часы пластиковые. И всё это выставляют напоказ. Они полностью согласны с председателем Конституционного суда В.Зорькиным. И думают, что в стране наступил крепостнический строй, теперь не надо прятать своё богатство. Таково крепостное право. Страшно читать биографию Клишаса. Оказывается все его диссертации написал тесть, в сына которого он влюблён. В комплексе "Федерация" купил на 51 - ом этаже башни "Запад" полгектара жилой площади, где и проводит основное время. Выделил целый офис своему "партнёру" нетрадиционной ориентации Эдуарду Еремян. Поэтому он предлагает принять закон? по которому нельзя критиковать чиновников, депутатов и просто богатых людей.

В первом абзаце, который я привёл Зюганов пишет о том, что нам удавалось жить вольно и по своему разумению. Да в советское время нельзя сказать, что мы в отличие от Зюганова жили вольно, но всё таки жили вполне прилично и могли многое и для себя и для государства. По крайней мере в стране не было тотального воровства и преступность милиция контролировала. Сегодня многие преступления раскрываются сидя в кабинете. Такая в стране установлена слежка при сверхъестественной возможности средств связи. И раскрываемость не более 50 %. В Союзе раскрываемость приближалась к 70 %. Значит сегодня полиция стала работать хуже? Нет не хуже, даже лучше, но работать на себя. Действительно , Геннадий Андреевич, сейчас вы живёте вольно и по своему разумению, а вот народ с вашего молчаливого согласия вернули в крепостничество.

Актёр в фильме "Внутреннее расследование" говорит: "А что разве между полицией и бандитами есть большая разница". Вот поэтому и такая раскрываемость.

Интернет несколько месяцев информирует народ о том, что родственник Путина М.Шеломов имеет дворец в Сочи площадью 2100 метров и зарабатывает 5 миллионов рублей. В день или месяц не уточнял. И никто не реагирует. Так и должно быть? Так мы точно уже в крепостном праве? Осталось только объявить об этом официально.

Поздравление в газете "Ветеран" Зюганов заканчивает так: "Поздравляю с замечательным праздником всех, кто выбрал профессию защитника Родины, и тех, кто всегда готов бороться за свободу и независимость нашей любимой Отчизны!" Г.Зюганов не знает, что сейчас профессию защитника никто не выбирает. В армию идут чтобы не умереть с голоду и служат до тех пор пока существует относительное спокойствие. Армия сейчас дутая. Потому что защищать, а тем более умирать не за кого. Наоборот если Россию захватят американцы и это произойдёт мирно экономическими средствами, то и защищать некого. Большинство согласятся жить под Америкой. Там зарплата в десять раз выше. Можно нормально жить даже если ты дворник. Геннадий Андреевич, вы же в 1993 году не боролись за свободу вот и получили свободу для себя и крепостничество для народа. Так что ваше поздравление в никуда. Нет в стране таких людей, кто готов бороться за свободу и независимость. С вами на импровизированном митинге стояли несколько генералов и адмиралов, но они же не боролись за свободу. Вы видите свободу и независимость? Лично вы свободны и независимы, а мы во всём под игом Кремля, правительства и местных чиновников. Генерал Советской армии в отставке С. Ягольников превратил космическую оборону в распил. А он ведь должен Родину защищать. Возможно и те кто стоял с вами рядом тоже так трудятся просто их пока не раскололи. Может такое быть? Вполне. Опуститесь на землю и не несите в народ бестолковщину.

В газете "Ветеран" В.Аверьянов напоминает о бардаке на Дальнем Востоке. Десятилетие вор и контрабандист Олег Кан грабит водные ресурсы при поддержке местных правоохранительных структур и улов крабов и других деликатесов отправляет в ближайшие страны минуя Россию. Весь восток об этом знает, опубликованы подробности в интернете и в других средствах информации, однако власть не слышит и не видит. В России вообще есть власть? Или только для того, чтобы держать народ в рабстве. Миллиарды долларов спокойно без напряга уплывают за пределы страны. Хотя они и не бывают в России. Продали улов крабов в Японии и деньги могли сразу перевести скажем в Швейцарию или непосредственно к нашим врагам в США. 42 коммуниста думы ну чем вы занимаетесь? К законотворческой деятельности партия власти их вообще не подпускает. Им не надоело дурака валять? В стране есть прокуратура, Следственный комитет, в конце концов полиция? Или они все работают в доле?

Некоторые особенно среди пенсионеров начинают прозревать, что власть не против поскорее одеть их в деревянный макинтош и предлагают объединиться всей стране для борьбы с воровской властью. В стране появляется новая партия называемая "Объединённая коммунистическая партия", которая стоит на идеях В.Ленина. Давайте поддержим иначе России не справиться с кризисом и не только в экономике, но и в управлении страной. Ни Путин, ни Медведев вообще не знают что творится в стране. Их окружает элита, которая и создаёт этот хаос и оберегает их от правды, что позволяет жить по понятиям. Некоторые прикормленные властью скажут, что автор нагло врёт. Найдите хотя бы одного крупного чиновника, который не имеет за бугром недвижимость и счета. Все чиновники у которых есть дети учатся за границей и не служат в российской армии. Я и здесь пишу неправду? Так за кем будет победа? За Зюгановым точно не будет. Он уже победил и ему уже ничего не надо.

В Послании президент напоминал о создании космических войск. Он сам что нибудь видел? И сколько лет отставной генерал грабил бюджет этих войск? А в других родах войск, в гражданских предприятиях разве обстановка лучше?