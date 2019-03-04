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Московский листок

Мэрия защитит москвичей от несанкционированных цветов на 8 марта

Опубликовано 04.03.2019 в разделе комментариев 12

выборы собянин бюджет доходы
Мэрия защитит москвичей от несанкционированных цветов на 8 марта

В преддверии Международного женского дня в Москве пройдут рейды против несанкционированной торговли цветами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всего в рейдах участвуют больше 360 человек - представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов.

Большинство стихийных торговых точек появляется в городе накануне Международного женского дня. Это не только создает неудобства, но и может быть опасно для здоровья, так как нередки случаи продажи зараженных цветов, добавил он.

***

Это ж страшное дело! Покупаешь девушке цветочек, а на него ни сертификата соответствия, ни заключения фитоконтроля - хуже того, цветы могут быть ввезены контрабандой!

Хорошо, что товарищ Немерюк и его подчиненные строго стоят на страже. Я боюсь себе даже представить, что бы было, если б не мужественные бойцы департамента торговли и услуг! Наверно, на столах москвичей стояли бы несертифицированные цветы, возможно, даже опасные для здоровья. А то и привезенные из стран, находящихся под российскими санкциями!

Помните, какие ужасы случались, когда фитосанитарного контроля не было? Вот хоть возьмите сказку "Аленький цветочек". Казалось бы, попросила дочка папашу привезти ей из-за границы цветочек, а что из этого вышло?

Или взять сказку "Двенадцать месяцев". Там и вовсе руководитель высокого ранга потребовал доставить ему подснежников, явно неизвестного происхождения - и что? Чем закончилось? Смутой, угрозой государственного переворота и экологической катастрофой.

Слава богу, у нас сегодня такое невозможно. Соответствующие службы бдят, и накануне 8 марта стойко противостоят проникновению на столичный рынок несертифицированной цветочной продукции.

Думается, и крупные торговые организации, занимающиеся продажей исключительно сертифицированной цветочной продукции, каждый год сердечно благодарны департаменту товарища Немерюка за оказанную помощь.

***

Глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк стал первым заместителем Натальи Сергуниной, которая недавно возглавила аппарат московского правительства. Он будет курировать выборы в Мосгордуму в 2019 году, сообщил недавно РБК.

И это очень хорошо!

Думается, представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов все как один выйдут на охоту за несертифицированными мэрией Москвы кандидатами в депутаты Мосгордумы, и ни один кандидат без сертификата соответствия никуда не пройдет!

Запомните: несертифицированные и не согласованные в мэрии Москвы кандидаты могут представлять собой опасность для потребителя - они могут быть даже заразными или иметь связи с государствами, находящимися в российском санкционном списке! Опасайтесь контрафакта на выборах! Требуйте у каждого кандидата сертификат соответствия с голограммой и подписью ответственного лица из аппарата московского правительства.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.67,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 12
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роп
ыы написал 04.03.2019 20:17
Сколько долбоебов-то Господи!...
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ликвидиация министерства
эюя написал 04.03.2019 19:50
Интересно а если ликвидировать министерство спорта то люди перестанут заниматься спортом?
сколько же гос-паразитов висит на шее трудового народа??
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в Останкинском парке убрали птичьи кормушки
а на вопросы написал 04.03.2019 17:49
возмущенных москвичей,чиновники заявили,
что кормушки не согласованы,не сертифицированы,
не прошли регистрацию,изготовлены из несоответствующих материалов,на них нет проектной документации.
В общем,разработают документацию,утвердят регламент,
сделают госзаказ на портале госзакупок,изготовят
из соответствующих стандартам кормушки,рабочие получат
направление на производство работ по развеске кормушек,освещение их,они будут снабжены системой видеонаблюдения,территория вокруг будет благоустроена по соответствующим международным стандартам,
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(без названия)
Алик написал 04.03.2019 16:54
Придурок психбольной! В Росии все губернаторы становятся миллиардерами, понял?
А при Ельцене госслужащие последний хрен без редьки дойдали.
Только за 18 год доходы УПАЛИ на 2%, санкции потому что.Какие еще идеи, кроме поднапрячься и подтянуть ремешки.
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товарищч я немерюк
да влом написал 04.03.2019 13:42
мне цветы покупать,если есть возможность по должности отжать.!
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(без названия)
Эрменгельдт написал 04.03.2019 12:50
Глава Роснано когда-то был "независимым реализатором цветочной продукции"
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Re: не смешно
афно дело написал 04.03.2019 12:44
стасик-подляк, нус гогоу уняфо есть, ахде есть стасики?
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не смешно
Стас (В) написал 04.03.2019 12:13
Удар по цветочной мафии одобряю.
А лучше на время праздника перекрыть границу со странами Калказа. Тысячи тонн мимозы и черемши реализуемые в России, идут на финансирование Игил, арашуковых, кадыровых и подобных.
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(без названия)
стоик1839 написал 04.03.2019 11:58
Начальник отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса Станислав Жарков в дискуссии о московской реновации в Facebook назвал живущих в хрущевках людей "скотобазой" ?
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(без названия)
ьыл такой написал 04.03.2019 11:39
вялики нарусски, ГалоЛей яво звали
-----------
дык ентыт ГАЛ, мудак чистоправдный, сказанул, чипер мудауй какавой
--------
ЖЖысть-ета АТКРЫТАЯ КНИГА, ты ПИОНЭР, попробуй ЕЕ прочитать.Ы?
--------
есть додики, кваторн читать пробовали, а ПИРДЖОК на поминках будя
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(без названия)
стоик1835 написал 04.03.2019 11:07
Проверярьщики решили подменить таможню, которая легко покупается?
сортирный Карлик тоже легко покупается - за сеанс ботокса?
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(без названия)
нината зачищать написал 04.03.2019 10:47
яйцуклотку=галохтику ать спирматозоитдв, мелького окавна
--------
яйцыклотка-ета гавляктика, затягуваюшшая(аттрактор) сиьэ нищастных нашых щпирматозоидяф, дажа Щтилися Затягнуоло
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