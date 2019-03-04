Мэрия защитит москвичей от несанкционированных цветов на 8 марта

В преддверии Международного женского дня в Москве пройдут рейды против несанкционированной торговли цветами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всего в рейдах участвуют больше 360 человек - представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов.

Большинство стихийных торговых точек появляется в городе накануне Международного женского дня. Это не только создает неудобства, но и может быть опасно для здоровья, так как нередки случаи продажи зараженных цветов, добавил он.

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Это ж страшное дело! Покупаешь девушке цветочек, а на него ни сертификата соответствия, ни заключения фитоконтроля - хуже того, цветы могут быть ввезены контрабандой!

Хорошо, что товарищ Немерюк и его подчиненные строго стоят на страже. Я боюсь себе даже представить, что бы было, если б не мужественные бойцы департамента торговли и услуг! Наверно, на столах москвичей стояли бы несертифицированные цветы, возможно, даже опасные для здоровья. А то и привезенные из стран, находящихся под российскими санкциями!

Помните, какие ужасы случались, когда фитосанитарного контроля не было? Вот хоть возьмите сказку "Аленький цветочек". Казалось бы, попросила дочка папашу привезти ей из-за границы цветочек, а что из этого вышло?

Или взять сказку "Двенадцать месяцев". Там и вовсе руководитель высокого ранга потребовал доставить ему подснежников, явно неизвестного происхождения - и что? Чем закончилось? Смутой, угрозой государственного переворота и экологической катастрофой.

Слава богу, у нас сегодня такое невозможно. Соответствующие службы бдят, и накануне 8 марта стойко противостоят проникновению на столичный рынок несертифицированной цветочной продукции.

Думается, и крупные торговые организации, занимающиеся продажей исключительно сертифицированной цветочной продукции, каждый год сердечно благодарны департаменту товарища Немерюка за оказанную помощь.

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Глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк стал первым заместителем Натальи Сергуниной, которая недавно возглавила аппарат московского правительства. Он будет курировать выборы в Мосгордуму в 2019 году, сообщил недавно РБК.

И это очень хорошо!

Думается, представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов все как один выйдут на охоту за несертифицированными мэрией Москвы кандидатами в депутаты Мосгордумы, и ни один кандидат без сертификата соответствия никуда не пройдет!

Запомните: несертифицированные и не согласованные в мэрии Москвы кандидаты могут представлять собой опасность для потребителя - они могут быть даже заразными или иметь связи с государствами, находящимися в российском санкционном списке! Опасайтесь контрафакта на выборах! Требуйте у каждого кандидата сертификат соответствия с голограммой и подписью ответственного лица из аппарата московского правительства.

Анатолий Баранов