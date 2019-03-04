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Московский листок

Перестрелки индийской и пакистанской армий продолжаются

Опубликовано 04.03.2019 в разделе комментариев 1

война индия пакистан
Перестрелки индийской и пакистанской армий продолжаются

Военные Пакистана ночью 4 марта нарушили режим перемирия в регионе Кашмир, заявил журналистам официальный представитель Минобороны Индии подполковник Девендер Ананд. О жертвах или пострадавших ничего не известно. 

«Сегодня около 3 часов утра (00:30 мск) пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур. Наши военные открыли ответный огонь. Перестрелка прекратилась примерно в 06:30 (04:00 мск)»,— рассказал военный (цитата по «РИА Новости»).

26 февраля Индия нанесла удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая взяла ответственность за теракт в Индии, где погибли 45 военных. На следующий день конфликт двух стран обострился. По информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский Миг-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16. Пакистан утверждает, что сбил два самолета Индии, а его истребитель не пострадал.

А 28 февраля Исламабад обстрелял населенные пункты на индийской границе.

Вооруженные силы Пакистана нарушили перемирие и обстреляли несколько населенных пунктов на севере Индии, в штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство ANI. 

Обстрелы велись из минометов, Индия открыла ответный огонь. По информации агентства, Пакистан нарушил режим прекращения огня в 6:00 утра (03:30 мск).  

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Всего комментариев к статье: 1
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Ченко написал 04.03.2019 12:24
"...О волнениях в столицах, (см. "Желтые желеты")\Перестрелках на границах\Сообщают нам страницы\Наших утренних газет..."
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