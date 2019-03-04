Ципрас надеется избраться в Европарламент: СИРИЗА выполнила всё обещанное народу...

Правящая в Греции Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА выполнила все свои обещания в социально-экономической сфере, в том числе по повышению зарплат и пенсий. Об этом, как передает ТАСС, заявил в воскресенье премьер-министр Греции Алексис Ципрас на заседании центрального комитета этой партии перед началом кампании по подготовке к выборам в мае в Европейский парламент.

По словам главы правительства, прошли шесть месяцев после того, как Греция вышла из трудного восьмилетнего периода, в течение которого она находилась под жестким контролем международных кредиторов в соответствии с тремя программами макроэкономической помощи от ЕС и МВФ.

"Этот выход стал отправной точкой для начала новой эпохи. Новой эпохи для Греции, правительства левых сил и партии СИРИЗА", - подчеркнул Ципрас, отметив, что стране удалось выйти из кризиса, осуществив важные структурные реформы и поддержав наиболее пострадавшие слои населения.

"Мы обеспечили услугами Национальной системы здравоохранения 2,5 млн граждан, которые до сих пор не имели медицинской страховки, профицит в экономике дал возможность осуществить выплаты пособий за последние три года", - сказал глава правительства.

Ципрас отметил, что удалось снизить безработицу в стране почти на 9%, были созданы более 350 тыс. новых рабочих мест. "Все это результаты альтернативной политики в трудных условиях, - сказал премьер. - Мы работали честно".

Премьер отметил, что СИРИЗА "отменила сокращения пенсий, вновь начала проводить коллективные переговоры обеспечила повышение минимальной зарплаты в стране на 11% до 650 евро в месяц".

"Было заложено в законодательном порядке снижение налога на недвижимость для владельцев небольших и средних квартир в размере до 50% в следующем году, осуществлено сокращение страховых взносов для ряда категорий предпринимателей, принят закон о субсидировании арендной платы для 667 тыс. греков, ускорены процедуры для приема на работу 4,5 тыс. преподавателей", - пояснил Ципрас.

В заключение Ципрас призвал все прогрессивные силы в стране поддержать партию СИРИЗА и объединить усилия для победы над неолиберальными и ультраправыми силами на предстоящих выборах в Европарламент.

Кстати, вот как недавно генеральный секретарь ЦК КПГ характеризовал работу СИРИЗы:

- Обещания СИРИЗА и НД по поводу «спокойного долгосрочного» капиталистического развития являются сказкой. Одинаково опасно все большее втягивание страны в планы и в участие в интервенциях США и НАТО в регионе, с которым, по существу, соглашаются НД и другие партии буржуазной биполярной системы. Единственное противостояние, которое существует между СИРИЗА и НД, — это то, кто является более про-НАТОтовским. Кто занимает первое место по отмыванию американского империализма? НД и ПАСОК, которые много лет говорили нам о том, что американцы — наши друзья, и предоставляли им «землю и воду», или СИРИЗА, которая перед лицом двух президентов США, сначала Обамы, который давал нам уроки демократии, а затем Трампа, побила всякий рекорд: предоставила новые базы, порты, аэропорты, верфи и другую инфраструктуру для нужд НАТО и США?

СИРИЗА и НД поддержали опасные решения НАТО, заключающиеся в подготовке к войне против России, усовершенствовании его планов даже по использованию нового ультрасовременного разрушительного оружия, в том числе и ядерного, военные расходы увеличились до возмутительных размеров – до 2% ВВП. СИРИЗА и НД пекутся якобы о безопасности и стабильности, которую нашей стране, нашему народу обеспечивает участие в опасных империалистических планах. Они только грызутся по поводу того, кто будет держать флаг НАТО и США, кто имеет более тесные связи с послом США: СИРИЗА, которая протащила его во все министерства, или НД и ПАСОК, которые дали ему свободу действий во всех регионах и муниципалитетах, где они имеют большинство?

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