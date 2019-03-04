Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Роскосмос" устами своего топ-менеджеребца поговорил с пролетариатом в хрущёвках

Опубликовано 04.03.2019 в разделе комментариев 14

классоваяненависть роскосмос
"Роскосмос" устами своего топ-менеджеребца поговорил с пролетариатом в хрущёвках

В сети разгорелся скандал после того, как руководитель отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Об этом сообщает «Московский комсомолец». В социальных сетях он заявил, что жители старых домов будут портить новые здания. После этого он стал оскорблять критиков, которые возмущались его высказываниям. 

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки», — написал Жарков. 

Чиновник руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого он шесть лет возглавлял департамент в «Росатоме», уточняет издание.

- Что ж, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - отрадно, как всё откровеннее ведёт себя правящий класс и его лакейство в разных лицах, уже можно составлять коллекцию афоризмов, за первый год нового срока Путина их накопилось достаточно, и про государство, которое не просило рожать, и ещё много про что, ниже - наша собственная коллекция, но она конечно гораздо шире. Итоги классового расслоения дают себя знать, бытие определяет сознание... Интересно, о каких там мечтает полётах на Марс Рогозин и привычно врёт Путин (а обещано им уже в этом году) с такими кадрами? Понятно, кто ж может ещё жить в "хрущобах", приговорённых к реновации? Быдло, "совки", пролетариат - для которых вот все эти господа являются теперь, после приватизации-стабилизации, работодателями. Поделились на категории граждане Постсоветии. Пора возрождать ток-шоу "Пусть говорят" - но созывать туда не пенсионеров в массовку, а топ-менеджеребцов Роскосмоса, Роснефти и прочих осколков соцсобственности нашей. И они хорошим там хором споют о своих хоромах и наших скотобазах... Реформы были направлены на формирование Собственника - и вот он, явился, наконец, высокоинтеллектуальный Собственник, живущий в "Золотых ключах" и прочих элитных комплексах (Рогозин - в десятикомнатной квартире на Кутузовском проспекте), этот "Хозяин земли новорусской" и заговорил.

Материалы по теме:

Москва заделает Рогозину ракету

Частная космонавтика сделала очередной шаг в капиталистический космос 

Космический генерал-казнокрад использовал "схему Ампелонского" в Твери

Пора уже нищебродов, смердов и прочее быдло отвадить от рестораций, господа! 

Госслужащие меньше ста тысяч не получают, в аппарате правительства - меньше двухсот

США попытаются привлечь украинский Южмаш к реализации проектов в сфере исследования Луны



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 12
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 14
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
о квалификации Роскосмоса
жоржик. написал 05.03.2019 23:07
1. жоржик. а ларчик просто открывался - о квалификации Роскосмоса!
2. ежели руководитель отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" так НЕ ИЗЫСКАННО выражовывается, то надеяться больше не на чего;
3. вот зачем нам вешать лапшу на уши о луне, марсе и прочем если выражения из детского сада...
Ответить
(без названия)
Несогласный Сергей написал 05.03.2019 06:47
"...руководитель отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислав Жарков назвал жителей хрущевок &#171;скотобазой&#187;. То что не ГОВОРИТ ШЕФ и его ХОЗИН в кремле, СКАЗАЛ подчиненный! ЧТО ТУТ НОВОГО! ТАКОВА политика путлера ВСЕ 18 лет!
Ответить
=))
Арт написал 05.03.2019 05:07
Ссаная гопота из подворотни возомнила себя элитой. Давно пора пи3дить это дерьмо.
Ответить
Димон,где ты увидел "правящий класс"Что ты городишь? это же гауляйтер и его оккупационная
совершенно написал 04.03.2019 17:40
озверелая администрация.
Ставленники пиндоССов
издеваются над порабощенеым населением
колонии,обреченным на утилизацию.
Так что неидолдонь про "власть","правящий класс",
"президента".
Не вводи в заблуждение бывших пролетариев,
а ныне пиндосских цифровых рабов.
Ответить
(без названия)
стоик1835 написал 04.03.2019 16:04
очередной сионист жарков высказал свое отношения к порабощенным славянам?
.
на Украине все кандидаты в президенты - сионисты, хотя 90% процентов на Украине - СЛАВЯНЕ?
.
Арабы правильно уничтожают сионистов на Ближнем востоке?
Ответить
Пожалуй,соглашусь.
Алик написал 04.03.2019 16:01
Пожил в новостройке. Скотобазы и есть. Шум заполночь, телек на полную мощь, танцы маленьких слонят,мусор прямо под ногами швыряют, стены уже исписаны, похабщиной. Если не скотобазы, то КТО?
Ответить
Re: Дима, это ты косишь под чучмека - выродка, хамя читателям?
доктор.муфлонокозерогобаран на новые ворота ,! написал 04.03.2019 15:54
По одному заголовку в новостной ленте, не глядя в текст, можно было определить, что писало оно, чОрное = хохло-гoвно!
По этому и читать не стал.
.
хи-хи
два хохла = два брата :
пидарСТАСик и мОтя ДроЧень - волчий хyй и коВбаса!
Ответить
(без названия)
МНФ написал 04.03.2019 15:27
Жители хрущевок &#171;скотобаза&#187;,
С &#171;Роскосмоса&#187;, Жарков, сказал.
А он - то сам: скотина и зараза,
Морду, где свою нажрал.
В Сети разгорелся скандал,
На это &#8211; народа оскорбление.
А сам - то он - вандал,
Так недалеко ослепление.
Народ - он быдло и совки,
Ему сказать все можно.
Не отправят же на рудники,
Но все равно &#8211; тревожно.
Сытен и статен менеджеребец,
Под стать владыке, шефу.
Оскоплен, давно, как жеребец,
Всегда он верен блефу.
&#171;Скотобаза не бухает и не колется&#187;,
Она трудом своим живет.
После Богу она молится,
Что скажешь &#8211; обормот?
Страна поднялась из хрущевок,
Второй державой стала,
В одежде из своих обновок,
Надев джинсы враз упала.
Ответить
(без названия)
стоик1832 написал 04.03.2019 13:39
очередной сионист жарков высказал свое отношения к порабощенным славянам?
.
на Украине все кандидаты в президенты - сионисты, хотя 90% процентов на Украине - СЛАВЯНЕ?
Ответить
(без названия)
Оленевод написал 04.03.2019 13:39
А вот "коллекцию афоризмов" собирать не можно, а нужно, необходимо!
Ответить
при живом
президенте написал 04.03.2019 13:36
такое бы никто не сказал,абасцались бы.а так он издох, что хотят то и творят.
Ответить
"Богатый бедному не брат"!!!
Грамши написал 04.03.2019 13:27
"Сыновья божьи"-они такие.Например Чубайс открыто сказал о "правильном" геноциде 40 миллионов "рабов божьих".Почитайте коллективный бред сумасшедших под названием "Библия".Каков "бох"-кровожадный сексуальный маньяк-таков и "сын божий" с фамилией Жарков.
Ответить
Дима, это ты косишь под чучмека - выродка, хамя читателям?
Стас (В) написал 04.03.2019 13:24
Смотри, без посетителей останешься, с Муфлоном и Труфаговым. Самому не противно?
Ответить
никто не удивлен...
Тень написал 04.03.2019 13:23
Господа "элита" - быдло и скотобазу ищите в зеркале.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
06.03.2019
"Место встречи": Запахло жареным?!
"Место встречи": Запахло жареным?!
06.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума запретила размещение хостелов в жилых домах (0)
Белгородец-сирота поджег себя у здания областной администрации, не получив законного жилья (1)
Штрафы за неуважение к власти в сети увеличат в 20 раз (3)
"Место встречи": Запахло жареным?! (12)
Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять (16)
Проезд по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" обойдется в 2 тысячи рублей (3)
Новороссийск остался без электричества (2)
Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes (7)
В России предложили открыть платные вытрезвители (7)
Чистая прибыль "Аэрофлота" рухнула в четыре раза за год (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Про хрущевское быдло со скотобазы
Дарья Митина Дарья Митина: Как мы венесуэльский народ объедали
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всё нечестно
Максим Калашников Максим Калашников: Ответ левым. И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Интересное совпадение
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss