"Роскосмос" устами своего топ-менеджеребца поговорил с пролетариатом в хрущёвках

В сети разгорелся скандал после того, как руководитель отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Об этом сообщает «Московский комсомолец». В социальных сетях он заявил, что жители старых домов будут портить новые здания. После этого он стал оскорблять критиков, которые возмущались его высказываниям.
«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки», — написал Жарков.
Чиновник руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого он шесть лет возглавлял департамент в «Росатоме», уточняет издание.
- Что ж, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - отрадно, как всё откровеннее ведёт себя правящий класс и его лакейство в разных лицах, уже можно составлять коллекцию афоризмов, за первый год нового срока Путина их накопилось достаточно, и про государство, которое не просило рожать, и ещё много про что, ниже - наша собственная коллекция, но она конечно гораздо шире. Итоги классового расслоения дают себя знать, бытие определяет сознание... Интересно, о каких там мечтает полётах на Марс Рогозин и привычно врёт Путин (а обещано им уже в этом году) с такими кадрами? Понятно, кто ж может ещё жить в "хрущобах", приговорённых к реновации? Быдло, "совки", пролетариат - для которых вот все эти господа являются теперь, после приватизации-стабилизации, работодателями. Поделились на категории граждане Постсоветии. Пора возрождать ток-шоу "Пусть говорят" - но созывать туда не пенсионеров в массовку, а топ-менеджеребцов Роскосмоса, Роснефти и прочих осколков соцсобственности нашей. И они хорошим там хором споют о своих хоромах и наших скотобазах... Реформы были направлены на формирование Собственника - и вот он, явился, наконец, высокоинтеллектуальный Собственник, живущий в "Золотых ключах" и прочих элитных комплексах (Рогозин - в десятикомнатной квартире на Кутузовском проспекте), этот "Хозяин земли новорусской" и заговорил.
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Пора уже нищебродов, смердов и прочее быдло отвадить от рестораций, господа!
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жоржик. написал 05.03.2019 23:07
2. ежели руководитель отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" так НЕ ИЗЫСКАННО выражовывается, то надеяться больше не на чего;
3. вот зачем нам вешать лапшу на уши о луне, марсе и прочем если выражения из детского сада...
Несогласный Сергей написал 05.03.2019 06:47
Арт написал 05.03.2019 05:07
совершенно написал 04.03.2019 17:40
Ставленники пиндоССов
издеваются над порабощенеым населением
колонии,обреченным на утилизацию.
Так что неидолдонь про "власть","правящий класс",
"президента".
Не вводи в заблуждение бывших пролетариев,
а ныне пиндосских цифровых рабов.
стоик1835 написал 04.03.2019 16:04
.
на Украине все кандидаты в президенты - сионисты, хотя 90% процентов на Украине - СЛАВЯНЕ?
.
Арабы правильно уничтожают сионистов на Ближнем востоке?
Алик написал 04.03.2019 16:01
доктор.муфлонокозерогобаран на новые ворота ,! написал 04.03.2019 15:54
По этому и читать не стал.
.
хи-хи
два хохла = два брата :
пидарСТАСик и мОтя ДроЧень - волчий хyй и коВбаса!
МНФ написал 04.03.2019 15:27
С «Роскосмоса», Жарков, сказал.
А он - то сам: скотина и зараза,
Морду, где свою нажрал.
В Сети разгорелся скандал,
На это – народа оскорбление.
А сам - то он - вандал,
Так недалеко ослепление.
Народ - он быдло и совки,
Ему сказать все можно.
Не отправят же на рудники,
Но все равно – тревожно.
Сытен и статен менеджеребец,
Под стать владыке, шефу.
Оскоплен, давно, как жеребец,
Всегда он верен блефу.
«Скотобаза не бухает и не колется»,
Она трудом своим живет.
После Богу она молится,
Что скажешь – обормот?
Страна поднялась из хрущевок,
Второй державой стала,
В одежде из своих обновок,
Надев джинсы враз упала.
стоик1832 написал 04.03.2019 13:39
.
на Украине все кандидаты в президенты - сионисты, хотя 90% процентов на Украине - СЛАВЯНЕ?
Оленевод написал 04.03.2019 13:39
президенте написал 04.03.2019 13:36
Грамши написал 04.03.2019 13:27
Стас (В) написал 04.03.2019 13:24
Тень написал 04.03.2019 13:23