"Роскосмос" устами своего топ-менеджеребца поговорил с пролетариатом в хрущёвках

В сети разгорелся скандал после того, как руководитель отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Об этом сообщает «Московский комсомолец». В социальных сетях он заявил, что жители старых домов будут портить новые здания. После этого он стал оскорблять критиков, которые возмущались его высказываниям.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки», — написал Жарков.

Чиновник руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого он шесть лет возглавлял департамент в «Росатоме», уточняет издание.

- Что ж, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - отрадно, как всё откровеннее ведёт себя правящий класс и его лакейство в разных лицах, уже можно составлять коллекцию афоризмов, за первый год нового срока Путина их накопилось достаточно, и про государство, которое не просило рожать, и ещё много про что, ниже - наша собственная коллекция, но она конечно гораздо шире. Итоги классового расслоения дают себя знать, бытие определяет сознание... Интересно, о каких там мечтает полётах на Марс Рогозин и привычно врёт Путин (а обещано им уже в этом году) с такими кадрами? Понятно, кто ж может ещё жить в "хрущобах", приговорённых к реновации? Быдло, "совки", пролетариат - для которых вот все эти господа являются теперь, после приватизации-стабилизации, работодателями. Поделились на категории граждане Постсоветии. Пора возрождать ток-шоу "Пусть говорят" - но созывать туда не пенсионеров в массовку, а топ-менеджеребцов Роскосмоса, Роснефти и прочих осколков соцсобственности нашей. И они хорошим там хором споют о своих хоромах и наших скотобазах... Реформы были направлены на формирование Собственника - и вот он, явился, наконец, высокоинтеллектуальный Собственник, живущий в "Золотых ключах" и прочих элитных комплексах (Рогозин - в десятикомнатной квартире на Кутузовском проспекте), этот "Хозяин земли новорусской" и заговорил.

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