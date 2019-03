Вокалист The Prodigy ушёл самовольно из жизни в графстве Эссекс, не дожив до 50 рок англия суицид рэйв Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт скончался в Великобритании в возрасте 49 лет. Как пишет газета The Sun со ссылкой на полицию, его тело было обнаружено утром в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Полицейские оповестили родственников, предварительный осмотр тела не выявил каких-либо подозрительных обстоятельств смерти, ее причина пока неизвестна. Смерть Флинта подтвердил сооснователь группы The Prodigy Лиам Хоулетт, отметив, что это стало для него шоком. По его словам, музыкант покончил с собой в выходные. В сообщении на странице The Prodigy в Twitter говорится, что Флинт был "настоящим первопроходцем, новатором и легендой", и его будет всегда не хватать. Флинт недавно вернулся из тура по Австралии. В мае он должен был отправиться в тур по США, а в июле группу The Prodigy ждали на фестивале Park Live в Москве. Кит Флинт стал основателем группы The Prodigy в 1990 году, убедив знакомого диджея Лиама Хоулетта играть свои треки на сцене: сам Флинт и его друг Лирой Торнхилл выполняли обязанности танцоров. В 1996 году он впервые проявил себя как вокалист на сингле "Firestarter" со ставшего культовым альбома "The Fat of the Land". Еще одна композиция с "The Fat Of The Land" под названием "Smack My Bitch Up" стала основой для скандального видеоклипа Йонаса Экерлунда, а в 2010 году возглавила десятку самых скандальных песен по версии британской общественности. Успех альбома сделал Флинта фактически лицом The Prodigy и, несмотря на многочисленные разногласия, вокал Флинта звучал на многих последовавших альбомах группы. Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы как "FLINT" и "Clever Brains Fryin'". От редакции: Да уж, практически ни года без громкого самоубийства какой-нибудь рок-звезды, причём - именно вокалиста, то есть лица группы мирового уровня. И хоть я никогда не являлся поклонником техно и рэйва, но именно этот вышеупомянутый альбом "Жир земли" слушал и переслушивал... Расшатывает, конечно, концертная деятельность нервишки и эмоции. То Крис Корнелл повесится, то Честер из "Линкина парка" - правда, это всё пришлось на 2017-й. А ведь был Кит немногим меня старше. Нет, товарищи - никаких и никогда оправданий самоубийству в нашем поколении (и Янку Дягилеву сегодня не оправдывающем) не будет. А уж когда те уходят, кто мог стать и стал рупором поколения, чтобы слышна была критика буржуазного общества - совсем как-то глупо выглядит. Зачем было столько лет колесить по миру, снимать клипы в дуе панка - чем наслеовать рок-традицию уже в техно-поколении? Однако старый добрый металлизированный панк - он надёжнее, вот "Эксплойтед" в этом плане - здоровый коллектив. Что позавчера наблюдал собственноглАзно. Никаких печалей потому - суицид есть сегодня дезертирство и идиотизм. Так и запишите - все, занимающиеся роком. Дмитрий Чёрный, бас-гитарист "Эшелона" Материалы по теме: Предпоследний из гранж-голосов Сиэтла Честера из Linkin Park'а настигли его демоны, когда дома никого не было... Сорокалетие Eхploited. Как в Москве замкнулась цепь мировой панк-преемственности



