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Московский листок

Вокалист The Prodigy ушёл самовольно из жизни в графстве Эссекс, не дожив до 50

Опубликовано 04.03.2019 в разделе комментариев 7

рок англия суицид рэйв
Вокалист The Prodigy ушёл самовольно из жизни в графстве Эссекс, не дожив до 50

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт скончался в Великобритании в возрасте 49 лет. Как пишет газета The Sun со ссылкой на полицию, его тело было обнаружено утром в его доме в Данмоу, графство Эссекс. 

Полицейские оповестили родственников, предварительный осмотр тела не выявил каких-либо подозрительных обстоятельств смерти, ее причина пока неизвестна. Смерть Флинта подтвердил сооснователь группы The Prodigy Лиам Хоулетт, отметив, что это стало для него шоком. По его словам, музыкант покончил с собой в выходные. 

В сообщении на странице The Prodigy в Twitter говорится, что Флинт был "настоящим первопроходцем, новатором и легендой", и его будет всегда не хватать.

Флинт недавно вернулся из тура по Австралии. В мае он должен был отправиться в тур по США, а в июле группу The Prodigy ждали на фестивале Park Live в Москве. 

Кит Флинт стал основателем группы The Prodigy в 1990 году, убедив знакомого диджея Лиама Хоулетта играть свои треки на сцене: сам Флинт и его друг Лирой Торнхилл выполняли обязанности танцоров. В 1996 году он впервые проявил себя как вокалист на сингле "Firestarter" со ставшего культовым альбома "The Fat of the Land". 

Еще одна композиция с "The Fat Of The Land" под названием "Smack My Bitch Up" стала основой для скандального видеоклипа Йонаса Экерлунда, а в 2010 году возглавила десятку самых скандальных песен по версии британской общественности. 

Успех альбома сделал Флинта фактически лицом The Prodigy и, несмотря на многочисленные разногласия, вокал Флинта звучал на многих последовавших альбомах группы. Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы как "FLINT" и "Clever Brains Fryin'".

От редакции: Да уж, практически ни года без громкого самоубийства какой-нибудь рок-звезды, причём - именно вокалиста, то есть лица группы мирового уровня. И хоть я никогда не являлся поклонником техно и рэйва, но именно этот вышеупомянутый альбом "Жир земли" слушал и переслушивал... Расшатывает, конечно, концертная деятельность нервишки и эмоции. То Крис Корнелл повесится, то Честер из "Линкина парка" - правда, это всё пришлось на 2017-й.

А ведь был Кит немногим меня старше. Нет, товарищи - никаких и никогда оправданий самоубийству в нашем поколении (и Янку Дягилеву сегодня не оправдывающем) не будет. А уж когда те уходят, кто мог стать и стал рупором поколения, чтобы слышна была критика буржуазного общества - совсем как-то глупо выглядит. Зачем было столько лет колесить по миру, снимать клипы в дуе панка - чем наслеовать рок-традицию уже в техно-поколении? Однако старый добрый металлизированный панк - он надёжнее, вот "Эксплойтед" в этом плане - здоровый коллектив. Что позавчера наблюдал собственноглАзно. Никаких печалей потому - суицид есть сегодня дезертирство и идиотизм. Так и запишите - все, занимающиеся роком. 

Дмитрий Чёрный, бас-гитарист "Эшелона" 

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Всего комментариев к статье: 7
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
Доктор= лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 09:06
мОтя, ну ты и насмешил =" бас-гитарист "Эшелона"
точнее надыть, точнее = бас -обмудок "Шалома"
.
Когда-то, очень давно, решил тогда заслухать то, что
слушали наши пацанята, всякий там ГрОБ и прочий савково говнорок и тех скудова ноги растут .
Дали они мне этого фрика послухать.
Итог: понял, что этО = Prodigy,- с момента появления в эфире воспринимать, как наркоманское гoвно!
мОтя, а ты себе пидарские серьги когда вставишь?
Я слышал, что их тебе чОбанов к 8 марта приподнесЁт, перед очередной случкой.
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!!!TT-TOT-TAKIVAS!!!&
Арт написал 05.03.2019 05:12
Жаль что биомусор в твоем лице продолжает жить. К сожалению, мир так устроен. Говно живет долго
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Как поехала в парих 3,1416-ськоротица! А назад она уже - не воротится!
!!!TT-TOT-TAKIVAS!!!&- написал 05.03.2019 03:21
И сгубила там ее не репрессия. А банальная без "коксу" депрессия!
"Вокалист The Prodigy ушел самовольно из жизни в графстве Эссекс, не дожив до 50" Таки одним 3,1416-дорком меньше будет - от этого солнце светить не перестанет!
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вот если бы чубайс какой-нибудь
то было бы написал 05.03.2019 00:59
здорово...
вот гайдар захлебнулся пьяной рвотой,
а онотоле пьет столько же
и ни в одном глазу.
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Идущему в ад
стаду не нужен иноходец написал 04.03.2019 22:19
Среда заела? Скорее всего. Какой смысл играть и сочинять музыку для унылых мещан, которые благословляют свою несвободу и становятся стариками и бюргерами в 25 лет.
Ибо животный страх перед иллюзорной системой-- наше все.
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Очередной смоздохшый пидараст!
доктор.муфлонокозерогобаран на новые ворота .! написал 04.03.2019 19:33
А, у наше мОти, аж с секеля закапало = от жалости по йобнотому фрик+пидару.
мОтя, тебе ничего не напоминает ЭТО?
Ты же с этой когорты = с говнорокеров.
Правда следует признать, что ты ещЁ и говнoкамунЁнок.
Тысть = два в одном!
это у тебя от родовой...
А!
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лучше бы он исполнил свой долг перед отечеством
артуридзэ написал 04.03.2019 17:54
Вокалист The Prodigy ушел самовольно из жизни в графстве Эссекс, не дожив до 50 - лучше бы он исполнил свой долг перед отечеством....
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