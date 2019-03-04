Пропаганду укронацизма пытаются буквально подсластить к 8 марта

В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Шухевича, Скоропадского и Бандеры. Жена писателя Коцюбинского почему-то тоже попала в этот список - наверное, потому, что сгущенка из Черниговской области.

Это вызвало недовольство украинских феминисток. Но не в том смысле, что указанные политики были правыми консервативными людоедами, которые несут ответственность за смерть, горе и страдания множества женщин. А по совершенно другой причине.

"Если бы без подписи "рядом с выдающимся мужчиной выдающаяся женщина", то было бы нормас. Мол, вот, крутые барышни, то и то делали, и мужья у них веселые были" - пишет об этом Валерия Немыкина.

Надо бы показать ей известные фотографии еврейских женщин, которых раздевали и били на улицах веселые коллаборанты Шухевича. Или дать почитать о том, какими способами убивали волынских полячек или "совітських" учительниц члены УПА.

Но я не думаю, что поможет. Потому что если либеральные российские феминистки устраивают акцию на 23 февраля - потому что это в антирежимно-антикоммунистическим тренде, - то абсолютное большинство их украинских товарок полностью разделяют национально-государственную повестку, с ее мифами, героями, милитаризмом и шовинизмом. Для них это нормас, да.

Только в этом случае не очень логично обижаться, когда на женские акции прыгают веселые последователи Шухевича и Бандеры.

От редакции: Помню, в серёдке нулевых годов мы смеялись от словосочетания "гламурный фашизм" - особенно характерно и смешно его вымурлыкивал Алексей Цветков поначалу носивший приставку "-младший"). В "Фаланстере" - ещё по первому адресу прописки, в Малом Козихинском, - имелась такая шуточная фуражка со свастикой вместо кокарды, и вот как-то раз, пока фуражка красовалась на Андрее Фефелове, Цветков сказал кому-то рядом: "Впариваешь гламурррный фашизм?".

А вот же он и оказался таким - что было нам смешно и невероятно, нынче действительность. Впаривают. Вчерашние пособники нацизма, оккупантов - подаются в разных, во всё новых упаковках, и всё "ближе к народу", скоро, наверное, на "сале в шоколаде" тоже что-то такое национально-гордое появится. Что ж, если так теперь решили отмечать те меньшинства, что захватили власть в Киеве, Международный женский день, день пролетарской борьбы за права женщин, а не жён - пусть отмечают. Истинный, безусловно антифашистский, а ещё и границы государств "размывающий", революционный смысл праздника это не заслонит - наоборот, заставит докапываться до него.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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