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Московский листок

Пропаганду укронацизма пытаются буквально подсластить к 8 марта

Опубликовано 04.03.2019 автором Андрей Манчук в разделе комментариев 29

украина неонацизм укронацизм евромайдан
Пропаганду укронацизма пытаются буквально подсластить к 8 марта

В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Шухевича, Скоропадского и Бандеры. Жена писателя Коцюбинского почему-то тоже попала в этот список - наверное, потому, что сгущенка из Черниговской области. 

Это вызвало недовольство украинских феминисток. Но не в том смысле, что указанные политики были правыми консервативными людоедами, которые несут ответственность за смерть, горе и страдания множества женщин. А по совершенно другой причине. 

"Если бы без подписи "рядом с выдающимся мужчиной выдающаяся женщина", то было бы нормас. Мол, вот, крутые барышни, то и то делали, и мужья у них веселые были" - пишет об этом Валерия Немыкина. 

Надо бы показать ей известные фотографии еврейских женщин, которых раздевали и били на улицах веселые коллаборанты Шухевича. Или дать почитать о том, какими способами убивали волынских полячек или "совітських" учительниц члены УПА. 

Но я не думаю, что поможет. Потому что если либеральные российские феминистки устраивают акцию на 23 февраля - потому что это в антирежимно-антикоммунистическим тренде, - то абсолютное большинство их украинских товарок полностью разделяют национально-государственную повестку, с ее мифами, героями, милитаризмом и шовинизмом. Для них это нормас, да. 

Только в этом случае не очень логично обижаться, когда на женские акции прыгают веселые последователи Шухевича и Бандеры.

От редакции: Помню, в серёдке нулевых годов мы смеялись от словосочетания "гламурный фашизм" - особенно характерно и смешно его вымурлыкивал Алексей Цветков поначалу носивший приставку "-младший"). В "Фаланстере" - ещё по первому адресу прописки, в Малом Козихинском, - имелась такая шуточная фуражка со свастикой вместо кокарды, и вот как-то раз, пока фуражка красовалась на Андрее Фефелове, Цветков сказал кому-то рядом: "Впариваешь гламурррный фашизм?".

А вот же он и оказался таким - что было нам смешно и невероятно, нынче действительность. Впаривают. Вчерашние пособники нацизма, оккупантов - подаются в разных, во всё новых упаковках, и всё "ближе к народу", скоро, наверное, на "сале в шоколаде" тоже что-то такое национально-гордое появится. Что ж, если так теперь решили отмечать те меньшинства, что захватили власть в Киеве, Международный женский день, день пролетарской борьбы за права женщин, а не жён - пусть отмечают. Истинный, безусловно антифашистский, а ещё и границы государств "размывающий", революционный смысл праздника это не заслонит - наоборот, заставит докапываться до него.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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Всего комментариев к статье: 29
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Re: долбодятлу столику
-Что это? написал 05.03.2019 08:40
Западная Украина в 1917 году не входила в Россию. Иди за парту,дебил.
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Какое отношение имеют эти телки к молочной продукции? Коровы-рекордистки?
Удоев написал 05.03.2019 08:16
''Не выдоишь за день - устанет рука!''
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(без названия)
Хоп! написал 05.03.2019 07:29
Не знаю,возможно ошибаюсь.Скорее всего-ошибаюсь на этот счет. Но считаю- преломить ситуацию-могут только ТЕ- кто видит и понимает суть происходящего.
Силой убеждения.Таки- не так уж мало,как кажется.Разъясней,силой своего авторитета,суть вещей,сущность происходящего,Тем-кто вокруг.Дальше само.Волны от камня.
Проблема в том- что те кто понимают- механизм запущенного процесса,и его бенифициаров,конечных- выгодоприобретателей-САМИ презирают быдлО.На х-уй биться лбом об стенку.БыдлО-скот. Да -это так.Где-то так.Как раз этот рубикон и мешает,сломать порочную практику,кремля и киева.Его гулянку за чужой счет.
Малину.Хазу.
Это мешает.Высокомерие.Я сам такой. Глядя и лушая порой диву даешься,насколько глупость безгранчно владеет людьми. Объяснять-значит проводит полновесный ликбез. Или заразить любопытством-чтоб он шел к тебе с любым вопросом за разъяснением.
На х-уй.Пускай оно все горит.Не сгорит так утонет.
В этом проблема.Заставить слушать тебя,а не ящик.А ты- ху-й положил.
Это социум.Цепочки.Чистая математика.
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(без названия)
Хоп! написал 05.03.2019 06:57
У ребяток что плоховато ис памятью.Избирательно. Старательно,упорно,замалчивается,что этот гламурный нацизм, как его назвали-создала на Украине именно Маськва.Именно кремль-родоначальник,и пусковой механизм этого колхозного местечкового хобби на Украине.
Субъект-объект любого движения не отменяет своей же аксиомы. Это правило.
Объект- мафия кремлевская.Именно он носитель конкретный активности быдлА Украины. Кремль-отождествил свою криминальную деятельность- с быдлОм РФии.Иначе-быть не могло. Да это в конечном счете даже справедливо,хотя быдлО ни сном ни духом.Хотя бы-потому что быдлО рфии- выбирает себе состав кремля. Субъект-социальная группа-низы,быдлО Украины.Афтор- Киевское представительство.Олигархия.
Как итог. БыдлО против быдлА.Вуаля.
Политика кремля вся направлена на разжигание,целенаправленная,последовательная, пролонгированная.Керченский пролив-тому доказательство.На пустом месте конфликт.Почва-делить всегда можно что-то найти.Не там пернул-я спать хочу.
Политтехнологи обоих режимов-поняли. Развести быдлО- два пальца обос-с-ать.
...................
Это хобби исчезло бы на вторую неделю- без объекта направленности.Политики кремля.При его полном игнорировании всего-ВСЕГО происходящего в этом ракурсе. Отсечка трубы-не дала.Газовые войны.КоселЁк,коселЁк...Какой коселЁк? Затухло бы как не приносящее кайфа.Не вставляет-значит умирает на корню.
ЭТО приносит бабки.Лавендос.Их приток,приход,их сохранность.Значит-будут греть быдлО дальше,в этом направлении.
С обоих сторон.
В рашке это выпукло торчит из путинского ящика.С утра до вечера."Что там у хохлов"."Ёпаные хохлы". Это мейнстрим.Ежедневная практика.Огромные деньги-себя окупают сторицей.Это выгодно.Это-хабар.
БыдлО-не в состоянии понять этого.Иначе бы оно-НЕ былО быдлОм.
Разделяй и властвуй.
Так что ребятки-это совсем не тупизна инициаторов,застрельщиков,провокаторов,подстрекателей процесса.Как некоторые полагают.
Это далеко не так. Это ум.
Тупизна- в быдлЕ.
Оба лагеря обречены на скорую катастрофу.Обоим- уготован венесуэльский вариант. Другой дороги просто нет.
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ФЫВФЫВ
ФЫВФЫВ написал 05.03.2019 03:53
Ппродажных дураков и блядей,что в США,что в РФ большинство,но этот скот приклоняеться перед силой!ПОКАЖЕШЬ СИЛУ И ОНИ ПОЛЮБЯТ ТЕБЯ БУДУТ ПРЕВОЗНОСИТЬ!ЛЮБЯТ ДЕРЗКИХ СИЛЬНЫХ педиков хуеплетов народ не любит либерастов.Путин либераст,но изображает крутого это народу нравиться....У них большинство БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАРОДА БЫДЛОМАССА поэтому расчет только накачество,а бесы блокируют силу.
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ASDASD
ASDASD написал 05.03.2019 03:50
Если пойдешь в атаку наверняка схватишь пулю не можешь это выдержать даже нехер пытаться воевать.Cидеть в акопах это пидорство никчемное для победы надо гонять по миру и ебашить жидомасонов и бесов нужна прочность регенерация не как у смертного.Это все блокируеться ДЕМОНАМИ БЕСАМИ!Расчитывать на удачу дебелизм.ИНАЧЕ МОЖНО ГОДАМИ СПОРИТЬ НА ДЕБАТАХ С МРАЗИЛАМИ кто больше жидобандеровец ИЛИ сидеть в акопах и постреливать в молоко и хер знает куда под страхом словить осколок.Этих солдат ни в сша ни в рф жидомасоны не бояться ибо они легко убиваемы да и дебилки в большинсвте!ДУХОВНОЕ ОСОВБОЖДЕНИЕ ОТ ПУТ БЕСОВ ЭТО ШАГ К ПОБЕДЕ НАД НИМИ БЕЗ ЭТОГО ВСЕ ПОСТРЕЛУШКИ НЕ ИМЕЮТ СМЫСЛА!
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sdasdas
asdasda написал 05.03.2019 03:44
ЕСЛИ ТЫ ПРОСТОЙ СМЕРТНЫЙ ТО СИЛАМИ ПРОСТОГО ХРУПКОГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕШЬСЯ не в УКР АРМИИ НА В РАШКО НЕ В США!ОНИ ОКРУЖАТ ТЕБЯ АПЕЗДАЛАМИ выродками которых В США РФ УКРЕ большинство и загасят в случае если брыкнешь!кроме того кукуя в окопе годами войну не победишь.НУЖНА МОЩЬ НУЖНА СУПЕРСИЛА ,ЧТОБЫ ГНАВЯЗАТЬ ЭТОМУ БЫДЛО СУЧЬЮ народцу свою волю А ДЛЯ ЭТОГО НАДО ДУХОВНОЕ ОСОВБОЖДЕНИЕ!А НАРОД ЭТО ГОВНО БЛЯДИ И ШВАЛЬ в большинсвте ОНИ ВСЕ УВАЖАЮТ СИЛУ ОСОБЕННО ОРКИ....
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asdasd
asdasd написал 05.03.2019 03:41
ВЫ думаете откуда у этих трусов педерастов не мужчин такая смелость.Они накачаные энергией некоторые из них уже побывали за смертью и знают,что смерти нет и не бояться ее.Они стали на службу сил зла там реальное колдовсвто плюс они парализуют астротело от которого идет сила.ИХ много,но онислабаки ЕСЛИ ДУХОВНО ОСОВБОДИТЬСЯ можно их крошить пачками не боясь арты пуль танков бомб огня,как и должен истинный бесмертный истребитель зла этих зверолюдей лилу бесов...
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фывфывфыв
фывфыв написал 05.03.2019 03:37
Самое главное и ПЕРВОЕ В БОРЬБЕ против силами жидозла ЭТО ДУХОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ!ЗА ПУТИНА ВОЮЮТ ДЕМОНЫ И МЕРТВЕЦЫ зомби в человеческом обличье.ИХ смелост в том,что они умирали это воставшие из ада.Срочники бояться смерти и слабо воюют бегут,а эти хладнокровные упыри это демоны зомби воставшие из ада....Чтобы их победить сначала надо ЛИШИТЬ ИХ СИЛ,чтобы после смерти ОНИ НЕ ВОСТАВАЛИ,как предположительно их Моторола Немцовы децлы всякие,которые просто переместились в другое измерение.СНАЧАЛА ДУХОВНОЕ ОСОВБОЖДЕНИЕ,а после этого зачистка этих тварей....
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ывфыв
фывфывф написал 05.03.2019 03:29
ГЕБНЯ СОЗДАЕТ СВОИ ОРГАНИЗАЦИИ НС из своих придурков ЛИЛУ(белые жиды сыны бесов)!никово вы не обманиет УТЫРКИ ВЫ ТУПЫЕ собаки жидов предатели расы нации страны проситутки,как ваши жены и дочери....Вас ждеьт презрение вы из элиты станете говном,когда ваши покровители инферальные бесы потерпят поражение!Вы биомусор холуи и дешевые твари....
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ФВФЫВ
ФЫВФЫВ написал 05.03.2019 03:26
НС НЕТ потому,что НУЖНА СИЛА И БЛИЦКРИГ!МЫ НЕ МОЖЕМ РАЗМЕНИВАТЬ ЗДОРОВЫХ БЕЛЫХ раз к разу на РАСОВО НЕПОЛНОЦЕННЫХ ЧЕЛОВЕКО СВИННЕЙ БЫДЛАНОВ И ПОЛУЖИДОВ С ЖИДАМИ!ЭТО несправедливо и подло они говно биомусор их наклонируют еще много и жертвовать жизнями нельзя сильно в окопной войне на истощение ,как на донбасе!НУЖЕН стремительный блицкриг этих ватных гомодрил,а для этого СНАЧАЛА НАДО ОКУЛЬТНО ПОБЕДИТЬ ИНФЕРАЛЬНЫХ БЕСОВ ПОКРОВИТЕЛЕЙ ЖИДОВ И ПРОКЛЯТОЙ РУСНИ!
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(без названия)
так то вот!! написал 05.03.2019 03:21
про сгущенку написал 04.03.2019 19:44
Ишь ты! Сгущенку жрут фашисты... да пусть они подавятся этой сгущенкой - У нас, у путлерастских крымнашистов, сгущенка покруче будет, если че! ...
--------------
а ты рогуль съезди в Крым и посмотри,сколько там ваших рогулих, ударно трудятся на панелях в курортный сезон и сколько рогулей, считает за счастье, пристроится прислугой!
вот тогда и поймешь насколько вырос уровень жизни в Крыму!!
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вфывфыв
фывфывфы написал 05.03.2019 03:21
так значит, сгущенку с изображением бандеры, будут покупать только идейно правильные укронацисты,которые тоже приобщились к содомии?? ----ДА УКРА ПОД ЖИДАМИ И БАНДЕРА ПИДАР!А В РАШКЕ ПИДАРЫ ПИШУТ ЗАКОНЫ И ПРАВЯТ РУССКИМИ ЕБЛАНАМИ С ПРАВОМ ПЕРВОЙ НОЧИ С РУССКИМИ ШАЛАВАМИ!И РФ И УКРА две опущенные дыры!ДВЕ СТРАНЫ ПОД ЖИДО ОКУПАЦИЕЙ!
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ФЫВФЫВ
ЫФВФЫВЫФВ написал 05.03.2019 03:19
КТО правит украиной ЖИДОВСКИЕ МОРДЫ причем Порошенко мене жидвоская из них.Вот они и делают им"героев",а их боевые организации это бейтаровские жидовские помойки идиотов без мозгов.ЕСЛИ БЫ они были не жидовский их бы в жидовской укре не разрешили,а так держат,чтобы оправдывать агрессию путина.Для стада русского быдла типа вот они с факелами ходють славят жидобандеру.Настоящие НС это не отряды придурков скинхедов расово неполноценых полужидов(мама славянская шлюха папа жид)НС это серьезная тема и сейчас реального НС НЕТУ!ТАК КАК БЕЗ ВОЕННОЙ СИЛЫ ЭТО все хуйня РЕШИТЬ МОЖНО ИЛИ КОЛДОВСТВОМ ИЛИ СИЛОЙ А БЕЗ КОЛДОВСТВА РЕАЛЬНОГО НЕТ СИЛЫ!НС ЭТО ОКУЛЬТИЗМ И ВОЕННАЯ МОЩЬ.на укре в лидерах одни долбаебы ЯРОШ ЖИД очередной жидобандера!ЖИДЫ ГЛАВНЫЙ РАСОВЫЙ ВРАГ БЕЛЫХ!А не таджики,которых так любят метелить скинхеды жидвоские лилу...
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(без названия)
а вот интересно? написал 05.03.2019 03:14
общеизвестно,что бандера, во время отсидки в львовской тюрьме, был пассивным пе.ерастом,петухом,услугами которого пользовалась вся камера.
так значит, сгущенку с изображением бандеры, будут покупать только идейно правильные укронацисты,которые тоже приобщились к содомии??
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ASDASD
ASDASD написал 05.03.2019 03:10
Я не святой и если бы у меня было оружие и я был силен я бы агресивное мирное население мог порешить,но я бы без смысла не трогал мирных людей,которые спокойно живут.А жидобандера просто дескридитировал идеб НАЦ.ОСОВБОЖДЕНИЯ!ВСЕ РАВНО ПРИДЕТЬСЯ ДРАТЬСЯ С АРМИЕЙ САТАНЫ в этом мире или в другом...если они сами не уйдут...А мирное население надо было просто депортировать если они не агресируют.Никаких подвигов босов жидов комуняк комисаров жидобандера не завалил,а вот над мирными тетками они поглумились....
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dasdasd
aasdas написал 05.03.2019 03:06
Я может и вмазал бы с вертухи какойнибудь шлюхе,но побеждают те кто умеет сражаться кто крепок телом и духом,а не долбаебы кошмаращие мирное население без всякого смысла!Вот если бы они порешили подразделение совковых карателей комисаров или нквдшников,а так жидобандера это обычная скорее всего жидомасонская тварь.А то,что он херой украины ну так УКРАИНА ЖИДОВСКОЕ КОРУМПИРОВАНОЕ ГОСУДАРСТВО под пятой ФСБ И ПУТИНА....
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asdasdas
asdad написал 05.03.2019 03:03
потому что это в антирежимно-антикоммунистическим тренде, - то абсолютное большинство их украинских товарок полностью разделяют национально-государственную повестку----ЖИДОБАНДЕРА ЭТО ВАШ ГЕРОЙ!ВОТ Я,КАК НС СЧИТАЮ ЕГО ПИДОРОМ И НУЛЕМ НИКАКИХ БОЕВЫХ УСПЕХОВ У НЕГО НЕТ,а значит он никто!Вот если бы он комисаров хреначил нквдшников громил бы приносил пользу нации,а так он обычный скорее всего гебешный провокатор.
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sdasd
asdasda написал 05.03.2019 03:01
хКХ ДЮРЭ ОНВХРЮРЭ Н РНЛ, ЙЮЙХЛХ ЯОНЯНАЮЛХ САХБЮКХ БНКШМЯЙХУ ОНКЪВЕЙ ХКХ "ЯНБЁРЯЭЙХУ" СВХРЕКЭМХЖ ВКЕМШ сою. ----щрн онунфе мю деиярбхъ янберяйху мйбд рхою гнх йнялнделэъмяйни ДЮ Х БНАЫЕ сйпнфхднанмдепнбжш ЩРН ЯЙНЕПЕ БЯЕЦН тяа!дЮФЕ ХУ ЦПНДНМ ЦНБНПХР Н РНЛ,ВРН онкмн ОНКХРНРШ Б СЙПЕ МЮ ЯКСФАЕ ТЯА.фхднаюмдепю ЛПЮГЭ ЙНМЕВМН БЛЕЯРН РНЦН,ВРНАШ ЛНВХРЭ ЯНБЕРЯЙХУ ЙНЛХЯЮПНБ ФХДНБ НМ ЦКСЛХКЯЪ МЮД ЛХПМШЛ МЮЯЕКЕМХЕЛ Х ОПНЯРШЛХ ФЕМЫХМЮЛХ Я СВХКЙЮЛХ,ЙНЦДЮ АШКН ОНКМН ФХБНЦН ЙНЛХЯЮПЭЪ МЙБДЬМХЙНБ Х ОПНВЕЦН ЦЕАЭЪ.оН ЯСРХ ГЮДЮВЮ ЮЙЖХХ ОНЙЮГЮРЭ ЙЮЙХЕ МЮЖХЯРШ ЛПЮГХ Х ОНДНМЙХ....
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ывфыв
фывфывф написал 05.03.2019 02:57
- То таки Мистер Д*Рочерсон не учел одну вещь - у таки 3,1416-дорка бандеры - героя Гордоукров (других героев у них таки нет!) была кликуха "жена"! То таки нужно было на сгущенке этим ублюдкам рисовать не его жену, а его самого - то таки да!----ПИДОРАСТИЯ У ЖИДОВ РАЗВИТА!ВОБЩЕ ВСЕ ЖИДЫ ПЕДЕРАСТЫ ЛАТЕНТНЫЕ я считаю если не педераст то и не еврей скорее всего.А женщин они ебут,чтобы отравлять кровь гоев.
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