Пропаганду укронацизма пытаются буквально подсластить к 8 марта

В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Шухевича, Скоропадского и Бандеры. Жена писателя Коцюбинского почему-то тоже попала в этот список - наверное, потому, что сгущенка из Черниговской области.
Это вызвало недовольство украинских феминисток. Но не в том смысле, что указанные политики были правыми консервативными людоедами, которые несут ответственность за смерть, горе и страдания множества женщин. А по совершенно другой причине.
"Если бы без подписи "рядом с выдающимся мужчиной выдающаяся женщина", то было бы нормас. Мол, вот, крутые барышни, то и то делали, и мужья у них веселые были" - пишет об этом Валерия Немыкина.
Надо бы показать ей известные фотографии еврейских женщин, которых раздевали и били на улицах веселые коллаборанты Шухевича. Или дать почитать о том, какими способами убивали волынских полячек или "совітських" учительниц члены УПА.
Но я не думаю, что поможет. Потому что если либеральные российские феминистки устраивают акцию на 23 февраля - потому что это в антирежимно-антикоммунистическим тренде, - то абсолютное большинство их украинских товарок полностью разделяют национально-государственную повестку, с ее мифами, героями, милитаризмом и шовинизмом. Для них это нормас, да.
Только в этом случае не очень логично обижаться, когда на женские акции прыгают веселые последователи Шухевича и Бандеры.
От редакции: Помню, в серёдке нулевых годов мы смеялись от словосочетания "гламурный фашизм" - особенно характерно и смешно его вымурлыкивал Алексей Цветков поначалу носивший приставку "-младший"). В "Фаланстере" - ещё по первому адресу прописки, в Малом Козихинском, - имелась такая шуточная фуражка со свастикой вместо кокарды, и вот как-то раз, пока фуражка красовалась на Андрее Фефелове, Цветков сказал кому-то рядом: "Впариваешь гламурррный фашизм?".
А вот же он и оказался таким - что было нам смешно и невероятно, нынче действительность. Впаривают. Вчерашние пособники нацизма, оккупантов - подаются в разных, во всё новых упаковках, и всё "ближе к народу", скоро, наверное, на "сале в шоколаде" тоже что-то такое национально-гордое появится. Что ж, если так теперь решили отмечать те меньшинства, что захватили власть в Киеве, Международный женский день, день пролетарской борьбы за права женщин, а не жён - пусть отмечают. Истинный, безусловно антифашистский, а ещё и границы государств "размывающий", революционный смысл праздника это не заслонит - наоборот, заставит докапываться до него.
Дмитрий Чёрный, гражданин СССР
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-Что это? написал 05.03.2019 08:40
Удоев написал 05.03.2019 08:16
Хоп! написал 05.03.2019 07:29
Силой убеждения.Таки- не так уж мало,как кажется.Разъясней,силой своего авторитета,суть вещей,сущность происходящего,Тем-кто вокруг.Дальше само.Волны от камня.
Проблема в том- что те кто понимают- механизм запущенного процесса,и его бенифициаров,конечных- выгодоприобретателей-САМИ презирают быдлО.На х-уй биться лбом об стенку.БыдлО-скот. Да -это так.Где-то так.Как раз этот рубикон и мешает,сломать порочную практику,кремля и киева.Его гулянку за чужой счет.
Малину.Хазу.
Это мешает.Высокомерие.Я сам такой. Глядя и лушая порой диву даешься,насколько глупость безгранчно владеет людьми. Объяснять-значит проводит полновесный ликбез. Или заразить любопытством-чтоб он шел к тебе с любым вопросом за разъяснением.
На х-уй.Пускай оно все горит.Не сгорит так утонет.
В этом проблема.Заставить слушать тебя,а не ящик.А ты- ху-й положил.
Это социум.Цепочки.Чистая математика.
Хоп! написал 05.03.2019 06:57
Субъект-объект любого движения не отменяет своей же аксиомы. Это правило.
Объект- мафия кремлевская.Именно он носитель конкретный активности быдлА Украины. Кремль-отождествил свою криминальную деятельность- с быдлОм РФии.Иначе-быть не могло. Да это в конечном счете даже справедливо,хотя быдлО ни сном ни духом.Хотя бы-потому что быдлО рфии- выбирает себе состав кремля. Субъект-социальная группа-низы,быдлО Украины.Афтор- Киевское представительство.Олигархия.
Как итог. БыдлО против быдлА.Вуаля.
Политика кремля вся направлена на разжигание,целенаправленная,последовательная, пролонгированная.Керченский пролив-тому доказательство.На пустом месте конфликт.Почва-делить всегда можно что-то найти.Не там пернул-я спать хочу.
Политтехнологи обоих режимов-поняли. Развести быдлО- два пальца обос-с-ать.
...................
Это хобби исчезло бы на вторую неделю- без объекта направленности.Политики кремля.При его полном игнорировании всего-ВСЕГО происходящего в этом ракурсе. Отсечка трубы-не дала.Газовые войны.КоселЁк,коселЁк...Какой коселЁк? Затухло бы как не приносящее кайфа.Не вставляет-значит умирает на корню.
ЭТО приносит бабки.Лавендос.Их приток,приход,их сохранность.Значит-будут греть быдлО дальше,в этом направлении.
С обоих сторон.
В рашке это выпукло торчит из путинского ящика.С утра до вечера."Что там у хохлов"."Ёпаные хохлы". Это мейнстрим.Ежедневная практика.Огромные деньги-себя окупают сторицей.Это выгодно.Это-хабар.
БыдлО-не в состоянии понять этого.Иначе бы оно-НЕ былО быдлОм.
Разделяй и властвуй.
Так что ребятки-это совсем не тупизна инициаторов,застрельщиков,провокаторов,подстрекателей процесса.Как некоторые полагают.
Это далеко не так. Это ум.
Тупизна- в быдлЕ.
Оба лагеря обречены на скорую катастрофу.Обоим- уготован венесуэльский вариант. Другой дороги просто нет.
ФЫВФЫВ написал 05.03.2019 03:53
ASDASD написал 05.03.2019 03:50
asdasda написал 05.03.2019 03:44
asdasd написал 05.03.2019 03:41
фывфыв написал 05.03.2019 03:37
фывфывф написал 05.03.2019 03:29
ФЫВФЫВ написал 05.03.2019 03:26
так то вот!! написал 05.03.2019 03:21
Ишь ты! Сгущенку жрут фашисты... да пусть они подавятся этой сгущенкой - У нас, у путлерастских крымнашистов, сгущенка покруче будет, если че! ...
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а ты рогуль съезди в Крым и посмотри,сколько там ваших рогулих, ударно трудятся на панелях в курортный сезон и сколько рогулей, считает за счастье, пристроится прислугой!
вот тогда и поймешь насколько вырос уровень жизни в Крыму!!
фывфывфы написал 05.03.2019 03:21
ЫФВФЫВЫФВ написал 05.03.2019 03:19
а вот интересно? написал 05.03.2019 03:14
так значит, сгущенку с изображением бандеры, будут покупать только идейно правильные укронацисты,которые тоже приобщились к содомии??
ASDASD написал 05.03.2019 03:10
aasdas написал 05.03.2019 03:06
asdad написал 05.03.2019 03:03
asdasda написал 05.03.2019 03:01
фывфывф написал 05.03.2019 02:57