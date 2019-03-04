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Московский листок

Перебежчица Дрюк расскажет СБУ все тайны ДНР

Опубликовано 04.03.2019 в разделе комментариев 15

днр сбу
Перебежчица Дрюк расскажет СБУ все тайны ДНР

СБУ подтвердила факт вывода на подконтрольную Киеву территорию Украины Светланы Дрюк (позывной Ветерок), ранее воевавшей на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось на странице СБУ в Facebook. 

Как утверждается, ее переход на подконтрольную Киеву территорию стал завершающим этапом длительной операции контрразведки украинских спецслужб, в результате чего СБУ получила «ценного свидетеля российской военной агрессии на Украине и важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров вооруженных сил РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности в Донбассе».

Кроме того, украинскими спецслужбами была получена дополнительная информация об организационной структуре и укомплектованности подразделений вооруженных формирований ДНР, а также данные о количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, «которое постоянно поступает из России». 

«Фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории (таковыми Киев признает территорию ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики — прим. «Ленты.ру»), в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки», — сообщила пресс-служба спецслужбы. 

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что проведенная операция была «соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами», а полученный украинскими спецслужбами результат является «очередным доказательством российской вооруженной агрессии».

Сюжет о переходе Дрюк, воевавшей на стороне ДНР с 2014 года, на сторону Украины 3 марта опубликовала Телевизионная служба новостей телеканала «1+1». Женщина рассказала, что покинула территорию самопровозглашенной республики несколько месяцев назад, после чего убеждала свое руководство, что находится в России. Сюжет украинского телеканала был опубликован только после того, как на подконтрольную Киеву территорию Украины были вывезены дети Дрюк.

Отметим, что вчера один из кандидатов в президенты Украины призвал соотечественников провести переговоры с ДНР и ЛНР. 

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко рассказал, как Россия может помочь его стране вернуть Донбасс. По его словам, это может произойти, только если Россия станет гарантом выполнения ДНР и ЛНР новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем. 

С целью решения вопроса Бойко предложил провести прямые переговоры с самопровозглашёнными республиками. Об этом депутат Верховной рады заявил в эфире телеканала «112 Украина».  

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Всего комментариев к статье: 15
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Re: те же.....там же....
с тем же... написал 05.03.2019 13:09
"надоть - только верить" (с)
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'операция была ''соревнованием интеллекта и профессионализма'' ' - Ох и уеть. Речь должно быть идет
Юстас - Алексу написал 05.03.2019 12:21
о возвращении матерущего резидента, внедренного в ГШ. Перед масштабностью мероприятия меркнет даже прошлогодняя операция, когда по заданию Центра откинулся (прикинулся помойником) журнашлюх с бабьей фамилией. Сплошной ДОХЛЫЙ СЕЗОН в ''запасном варианте''. Опереточные попандопулы из СБУ не могут без комедии.
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(без названия)
Оленевод написал 05.03.2019 11:35
Очередная недостреленная бабченка. Уже давно бы раззвонили и показали. по всем укросми.
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(без названия)
Хоп! написал 05.03.2019 10:59
То что она может рассказать-Всем давным-давно известно.Это секрет Полишинеля.
Никаких принципиально важных вещей,она не сообщит.
То что это уголовно-криминальный конгломерат? Кто об этом не в курсе. Что полностью контролируется, направляется кремлем,в режиме онлайн?Кто об этом не знал? Вчера,сегодня,завтра?
..........................
Единственную роль которую ей могут предложить-это выступить публично,как индивидуальность,Для-(и единственно-Для)-западной прессы.
В Европе в курсе по ситуации в Донбассе.Кто,что,и как.То же ничего нового.
Но этот момент- свежак.Его бы тиражнули.Не сенсация,но новостишка,какая-никакая.
Сомневаюсь-что она выступит.Во первых себе дороже.Или в жо-пе,или на кладбище.Наепут-в любом случае,что бы ей не пообещали.Во вторых-Киев и Маськва,единодушны в этом направлении.Невыгодно.Хоть и маленький такой укол-булавочный,но неприятный.
Но все равно-новостишка ядреная.Рфийский перебежчик.Епанула от этой русской весны, пиджак завернулся. И деньги не нужны оказались.
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Уря!
лелик написал 05.03.2019 08:13
Вот такой вот "Дрюк", не снимая брюк.
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Re: несогласному сергею
да это не путин, написал 05.03.2019 06:58
это ....вспоминаем историю.один еврей выбесил целую немецкую рассу.а адольфа выбесил еще круче,что у того чердак снесло.и попер адольф на уничтожение евреев по всей планете.а ссср больше всех впряглась за евреев и получила.......а сейчас в россии несколько десятков евреев,выбесят доже суслика спящего в зимней спячке...РS-но большинство евреев очень хорошие люди,видел,общался,поверьте есть!это как среди дорогих татар встречаються татарва(это просто пример)...в любой нации есть балбесы.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 05.03.2019 06:44
Кругом путлер ОБЛАЖАЛСЯ!!!
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(без названия)
Каждое действие имеет последствия написал 05.03.2019 02:13
Свидетелей для Гааги все больше. Информации для обвинений тоже. Не судят только победителей. Россия напрасно полезла в Украину.
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ой, да ладна.... Не ДНР, а РФ..... :)
-Архангел Гавриил- написал 04.03.2019 22:25
Не тайны, Баранов, а тонкости, детали как бы. Все ваши тайны давно известны, вы за это санкции получили до полной утилизации рф - страны потомственных дегенератов. Русская матрица проста: либо в окопе с АК - 47, либо с бутылкой водки в подворотне.... :) Я вота давеча смотрел фильм про Шанхай за 25 лет. Фантастика !Дебил Прокопенко не там инопланетные цивилизации ищет. Скоро Монголия и Вьетнам удивят мир своими космическими проектами.... а на русне как всегда без изменений: те же.....там же.... с тем же....покой им только снится.... русская матрица как смысл жизни ----как национальная идея---как "а больше мы ничего не умеем".......:) невероятная аномалия развития целого этноса, ошибка природы, проклятие свыше всех и вся, эрзац нород -эрзац культура - эрзац история... ::) тфу, биелять
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Re: Задание выполнено.
хи-хи написал 04.03.2019 21:49
За такие дела мужиков к ногтю прихлопывали,а здесь видно бабенция разведенка,сегодня эта СБУ существует,завтра может поменяться начальство,и покровительства защиты может не быть....СБУ--не МИ-6 деньжат надежных навряд ли перепадет танкистке...
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Задание выполнено.
Комуняка написал 04.03.2019 21:30
Молодец разведчица. Про мужика история для прикрытия. Была внедрена с заданием все разведать. Задание выполнено.
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ХОРОШО БАБУ ДРЮЧИТЬ!
СЕРГЕЙ ПОТЕМКИН написал 04.03.2019 21:20
У подчиненных Путина и Суркова на Донбассе не нашлось даже хорошего мужика,чтобы
ублажать эту танкистку. Поводом для перехода на сторону Украины она назвала любовь
к военному украинской армии.В переводе на русский :все что связано с путиным стано-
вится импотентным.
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(без названия)
стоик1839 написал 04.03.2019 20:56
бацилла некомпетентности и продажности поразила ФСБ, СВР и ГРУ?
офицеры, видимо, уверены, что если можно воровать чинушам, то почему им нельзя предавать....за деньги?
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Если мужчина дорожит женщиной, он не станет ввязывать женщину в грязную историю....
bn написал 04.03.2019 20:41
По видимому беребежчики во время военных действии,обычное явление,и раннее воюющие на Донбасе стороны обменивались беребежчиками, и раннее допустим от других перебежчиков укросторона могла узнать о роли военных России в этом конфликте/в частности от Клишаса/.Если посмотреть на этот поступок,как на женский,то эта самочка настоящая находка для СБУ, женщина имеет двоих детей, неужели она не смогла осознать,что если мужчина дорожит женщиной,он ни за что не станет ее ввязывать в грязные истории, а здесь ее явно использовали,и для нее эта история может закончиться трагедией???
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Глупо,б было и думать по другому.
доктор.муфлонокозерогобаран на новые ворота .! написал 04.03.2019 19:48
Предательство хохлов , это = родовое.
А, уж, если это каклo+жЫд = ДРЮК, - то тут без обЪяснений.
.
- ВсЁ говнo, на = "О" и гoвнюк на "ЮК" ,- ОксиОмО.
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