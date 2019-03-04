Перебежчица Дрюк расскажет СБУ все тайны ДНР

СБУ подтвердила факт вывода на подконтрольную Киеву территорию Украины Светланы Дрюк (позывной Ветерок), ранее воевавшей на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось на странице СБУ в Facebook.
Как утверждается, ее переход на подконтрольную Киеву территорию стал завершающим этапом длительной операции контрразведки украинских спецслужб, в результате чего СБУ получила «ценного свидетеля российской военной агрессии на Украине и важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров вооруженных сил РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности в Донбассе».
Кроме того, украинскими спецслужбами была получена дополнительная информация об организационной структуре и укомплектованности подразделений вооруженных формирований ДНР, а также данные о количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, «которое постоянно поступает из России».
«Фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории (таковыми Киев признает территорию ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики — прим. «Ленты.ру»), в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки», — сообщила пресс-служба спецслужбы.
Глава СБУ Василий Грицак отметил, что проведенная операция была «соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами», а полученный украинскими спецслужбами результат является «очередным доказательством российской вооруженной агрессии».
Сюжет о переходе Дрюк, воевавшей на стороне ДНР с 2014 года, на сторону Украины 3 марта опубликовала Телевизионная служба новостей телеканала «1+1». Женщина рассказала, что покинула территорию самопровозглашенной республики несколько месяцев назад, после чего убеждала свое руководство, что находится в России. Сюжет украинского телеканала был опубликован только после того, как на подконтрольную Киеву территорию Украины были вывезены дети Дрюк.
Отметим, что вчера один из кандидатов в президенты Украины призвал соотечественников провести переговоры с ДНР и ЛНР.
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко рассказал, как Россия может помочь его стране вернуть Донбасс. По его словам, это может произойти, только если Россия станет гарантом выполнения ДНР и ЛНР новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем.
С целью решения вопроса Бойко предложил провести прямые переговоры с самопровозглашёнными республиками. Об этом депутат Верховной рады заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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с тем же... написал 05.03.2019 13:09
Юстас - Алексу написал 05.03.2019 12:21
Оленевод написал 05.03.2019 11:35
Хоп! написал 05.03.2019 10:59
Никаких принципиально важных вещей,она не сообщит.
То что это уголовно-криминальный конгломерат? Кто об этом не в курсе. Что полностью контролируется, направляется кремлем,в режиме онлайн?Кто об этом не знал? Вчера,сегодня,завтра?
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Единственную роль которую ей могут предложить-это выступить публично,как индивидуальность,Для-(и единственно-Для)-западной прессы.
В Европе в курсе по ситуации в Донбассе.Кто,что,и как.То же ничего нового.
Но этот момент- свежак.Его бы тиражнули.Не сенсация,но новостишка,какая-никакая.
Сомневаюсь-что она выступит.Во первых себе дороже.Или в жо-пе,или на кладбище.Наепут-в любом случае,что бы ей не пообещали.Во вторых-Киев и Маськва,единодушны в этом направлении.Невыгодно.Хоть и маленький такой укол-булавочный,но неприятный.
Но все равно-новостишка ядреная.Рфийский перебежчик.Епанула от этой русской весны, пиджак завернулся. И деньги не нужны оказались.
лелик написал 05.03.2019 08:13
да это не путин, написал 05.03.2019 06:58
Несогласный Сергей написал 05.03.2019 06:44
Каждое действие имеет последствия написал 05.03.2019 02:13
-Архангел Гавриил- написал 04.03.2019 22:25
хи-хи написал 04.03.2019 21:49
Комуняка написал 04.03.2019 21:30
СЕРГЕЙ ПОТЕМКИН написал 04.03.2019 21:20
ублажать эту танкистку. Поводом для перехода на сторону Украины она назвала любовь
к военному украинской армии.В переводе на русский :все что связано с путиным стано-
вится импотентным.
стоик1839 написал 04.03.2019 20:56
офицеры, видимо, уверены, что если можно воровать чинушам, то почему им нельзя предавать....за деньги?
bn написал 04.03.2019 20:41
доктор.муфлонокозерогобаран на новые ворота .! написал 04.03.2019 19:48
А, уж, если это каклo+жЫд = ДРЮК, - то тут без обЪяснений.
.
- ВсЁ говнo, на = "О" и гoвнюк на "ЮК" ,- ОксиОмО.