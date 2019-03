Восточный осколок джамахирии сулит силовигархии нефтяные сверхприбыли силовигархия ливия классоваяненависть джамахирия Сотни наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, связываемой с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, поддерживают командующего повстанцами восточной части Ливии Халифу Хафтара в связи с расширением Москвой присутствия в Африке, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании 3 марта. Издание сообщает о 300 бойцах ЧВК, которые базируются в Бенгази. ЧВК Вагнера при этом поставляет Ливийской национальной армии Хафтара артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Наемники ЧВК "почти взаимозаменяемы" с [сотрудниками] ГРУ (сейчас оно называется Главным управлением Генштаба. - Прим. NEWSru.com), агенты которого обвиняются британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, отмечает газета. "[В Ливии] они пытаются обезопасить глубоководные порты Тобрук и Дерна для российского флота", а также в случае захвата ливийской энергетической отрасли "могли бы контролировать приток нефти в Южную Европу", - рассказал собеседник The Telegraph. Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, захватывает нефтяные месторождения в ходе кампании, которая началась в январе, отмечает газета. Как напоминает РБК, в феврале сообщалось о взятии армией Хафтара под контроль крупнейшего месторождения нефти в Ливии Шарары. Представители холдинга "Конкорд", совладельцем которого является Пригожин, в ответ на запрос The Telegraph прислали по почте, письмо, где "сделали абсурдное заявление", написав, что ЧВК Вагнера "на самом деле поддерживала Хафтара из Земли Мэри Берд в Антарктиде". В конце января издание The Bell писало, что ЧВК Вагнера создана по указанию Генштаба РФ, а Евгения Пригожина для ее курирования выбрали как непубличного приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. Команду для ЧВК начали набирать в 2013 году. В феврале - марте 2014 года наемники ЧВК были замечены в Крыму, затем - на юго-востоке Украины. В Минобороны информацию о российских наемниках тогда назвали "вбросом". В августе 2015 года ЧВК Вагнера объявила о сборе бойцов, чтобы отправить их в Сирию. В Минобороны утверждали, что российские войска не участвовали в сухопутной операции, но в марте 2016 года командующий группировкой генерал Александр Дворников признал, что "отдельные задачи" на территории республики решают "подразделения наших сил специальных операций". В марте 2018 года МИД РФ сообщил об отправке в Центральноафриканскую республику (ЦАР) пятерых военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР". Ранее СМИ сообщали, что Евгений Пригожин присутствовал на переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, посвященных вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Военно-дипломатический источник объяснил "Интерфаксу" и РИА "Новости", что "повар Путина" организовывал официальный обед для участников мероприятия и принял участие в обсуждении культурной программы. От редакции: Вопрос: что мешало режиму силовигархов (номинально президентствовал Медведев) поддерживать Каддафи и не дать США и НАТО разрушить джамахирию в 2011-м? Ответ: классовые "очки", через которые нефтесосы видят исключительно поддержку тех сил, которые сулят им в ближайем времени нефтяные прибыли, сулят им выгоду. Кое-какие совместные (больше - в сфере образования и инженерии) проекты с джамахирией у РФ по наследству советскому были - но не такие, которые могли бы заставить "питерских" в необходимой для суверенитета Ливии мере помогать вооружениями и специалистами Каддафи. Хозяева нефти и газа российских - не видели в Каддафи друга, особенно из-за его социалистических настроений и речений. Однако он ведь был в гостях в Кремле, ставил там свой бидуинский шатёр... Но в ответственный момент вчерашние его "питерские друзья" из Москвы не сделали ничего для его поддержки - когда решало-то по сути малое, та самая дальняя авиация, которая нынче и до Каракаса летает. Президент Медведев же, когда Каддафи убивали, и исламисты транслировали это по айфончикам - точно так же, как Хиллари Клинтон, умилялся, глядя в свой айфончик. Теперь джамахирии и Каддафи нет - страну поделили враждующие племена. И вот с одним племенем "питерским" гораздо проще договориться. Потому что прежде принадлежавшая всему народу джамахирии нефть - теперь в частных руках, и вот с этими пацанами "питерским" нефтесосам проще договариваться. Вооружать их - чтобы поближе быть к вожделенной нефти. Что такое классовая внешняя политика, вы спрашиваете? Так вот она: частная армия охраняет частную по сути нефть. Какое это имеет отношение ко всей стране и её внешней политике в том регионе? Никакого - ничего государственного, только бизнес. В том плане, что "государственную" политику этот бизнес и определяет. И российские вооружения, специалисты, наёмники будут оказываться там, где силовигархии светят сверхприбыли. Вот потому-то деление политики на внешнюю и внутреннюю, от которого предостерегал большевиков Ленин - и сегодня есть прямое предательство своего класса. Данный пример иллюстрирует этот ленинский тезис прекрасно. Империализм "питерских" поддерживает не идейно и не "геополитически" даже (как они это называют) - а сугубо "взаимовыгодно". Д.Ч.



