Восточный осколок джамахирии сулит силовигархии нефтяные сверхприбыли

Сотни наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, связываемой с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, поддерживают командующего повстанцами восточной части Ливии Халифу Хафтара в связи с расширением Москвой присутствия в Африке, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании 3 марта.
Издание сообщает о 300 бойцах ЧВК, которые базируются в Бенгази. ЧВК Вагнера при этом поставляет Ливийской национальной армии Хафтара артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Наемники ЧВК "почти взаимозаменяемы" с [сотрудниками] ГРУ (сейчас оно называется Главным управлением Генштаба. - Прим. NEWSru.com), агенты которого обвиняются британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, отмечает газета.
"[В Ливии] они пытаются обезопасить глубоководные порты Тобрук и Дерна для российского флота", а также в случае захвата ливийской энергетической отрасли "могли бы контролировать приток нефти в Южную Европу", - рассказал собеседник The Telegraph.
Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, захватывает нефтяные месторождения в ходе кампании, которая началась в январе, отмечает газета. Как напоминает РБК, в феврале сообщалось о взятии армией Хафтара под контроль крупнейшего месторождения нефти в Ливии Шарары.
Представители холдинга "Конкорд", совладельцем которого является Пригожин, в ответ на запрос The Telegraph прислали по почте, письмо, где "сделали абсурдное заявление", написав, что ЧВК Вагнера "на самом деле поддерживала Хафтара из Земли Мэри Берд в Антарктиде".
В конце января издание The Bell писало, что ЧВК Вагнера создана по указанию Генштаба РФ, а Евгения Пригожина для ее курирования выбрали как непубличного приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. Команду для ЧВК начали набирать в 2013 году. В феврале - марте 2014 года наемники ЧВК были замечены в Крыму, затем - на юго-востоке Украины. В Минобороны информацию о российских наемниках тогда назвали "вбросом".
В августе 2015 года ЧВК Вагнера объявила о сборе бойцов, чтобы отправить их в Сирию. В Минобороны утверждали, что российские войска не участвовали в сухопутной операции, но в марте 2016 года командующий группировкой генерал Александр Дворников признал, что "отдельные задачи" на территории республики решают "подразделения наших сил специальных операций".
В марте 2018 года МИД РФ сообщил об отправке в Центральноафриканскую республику (ЦАР) пятерых военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР".
Ранее СМИ сообщали, что Евгений Пригожин присутствовал на переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, посвященных вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Военно-дипломатический источник объяснил "Интерфаксу" и РИА "Новости", что "повар Путина" организовывал официальный обед для участников мероприятия и принял участие в обсуждении культурной программы.
От редакции: Вопрос: что мешало режиму силовигархов (номинально президентствовал Медведев) поддерживать Каддафи и не дать США и НАТО разрушить джамахирию в 2011-м? Ответ: классовые "очки", через которые нефтесосы видят исключительно поддержку тех сил, которые сулят им в ближайем времени нефтяные прибыли, сулят им выгоду. Кое-какие совместные (больше - в сфере образования и инженерии) проекты с джамахирией у РФ по наследству советскому были - но не такие, которые могли бы заставить "питерских" в необходимой для суверенитета Ливии мере помогать вооружениями и специалистами Каддафи. Хозяева нефти и газа российских - не видели в Каддафи друга, особенно из-за его социалистических настроений и речений. Однако он ведь был в гостях в Кремле, ставил там свой бидуинский шатёр... Но в ответственный момент вчерашние его "питерские друзья" из Москвы не сделали ничего для его поддержки - когда решало-то по сути малое, та самая дальняя авиация, которая нынче и до Каракаса летает. Президент Медведев же, когда Каддафи убивали, и исламисты транслировали это по айфончикам - точно так же, как Хиллари Клинтон, умилялся, глядя в свой айфончик.
Теперь джамахирии и Каддафи нет - страну поделили враждующие племена. И вот с одним племенем "питерским" гораздо проще договориться. Потому что прежде принадлежавшая всему народу джамахирии нефть - теперь в частных руках, и вот с этими пацанами "питерским" нефтесосам проще договариваться. Вооружать их - чтобы поближе быть к вожделенной нефти. Что такое классовая внешняя политика, вы спрашиваете? Так вот она: частная армия охраняет частную по сути нефть. Какое это имеет отношение ко всей стране и её внешней политике в том регионе? Никакого - ничего государственного, только бизнес. В том плане, что "государственную" политику этот бизнес и определяет. И российские вооружения, специалисты, наёмники будут оказываться там, где силовигархии светят сверхприбыли. Вот потому-то деление политики на внешнюю и внутреннюю, от которого предостерегал большевиков Ленин - и сегодня есть прямое предательство своего класса. Данный пример иллюстрирует этот ленинский тезис прекрасно. Империализм "питерских" поддерживает не идейно и не "геополитически" даже (как они это называют) - а сугубо "взаимовыгодно".
Д.Ч.
о начале гражданской войны на континенте. написал 05.03.2019 13:24
Алик написал 04.03.2019 21:43
Еще более жесткий прогноз – прямое завоевание мусульманами Европы. Опираясь на свое численное превосходство и пассионарный потенциал, помноженный на религиозный фанатизм, мусульмане силой покорят европейские страны, жестоко подавят все попытки сопротивления. Часть коренного населения они обратят в свою веру, а остальных низведут до положения полурабов, обреченных на бесправное существование и жизнь по милости мусульманских господ. Все что останется европейцам-немусульманам – униженно уплачивать дань – подушный налог «джизью».
Не менее ужасен прогноз о начале гражданской войны на континенте. Перед лицом окончательной гибели своей цивилизации наиболее жизнеспособная часть европейцев, мобилизовавшись вокруг активистов правых партий, поднимется на борьбу за выживание. Ей будет противостоять армия молодых мусульман, родившихся в диаспоре, но вооруженных, хорошо подготовленных физически, обученных в духе исламского фундаментализма. Как результат Европа откатится на несколько столетий назад, в эпоху мрачного Средневековья. События Варфоломеевской ночи померкнут в сравнении с войной двух цивилизаций.
Алик написал 04.03.2019 21:39
Алик написал 04.03.2019 21:36
islamnews.ru/news-quot-Pakistan-Observer-quot-Musulmane-ne-dolzhny-byt-instrumentom-v-chuzhih-rukah
Демократия это колбаса из отходов написал 04.03.2019 21:23
стоик1840 написал 04.03.2019 20:57