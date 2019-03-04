После отравления воспитанников пяти детсадов кефиром и сметаной в Брянске ищут "пригожинских"

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления воспитанников пяти брянских детских садов молочными продуктами, сообщает официальный сайт регионального управления ведомства. Дело возбуждено по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности и предназначенной для детей в возрасте до шести лет (часть 2 статьи 238 УК РФ). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Дети в пяти детсадах Володарского района Брянска отравились 20 февраля. По данным СК РФ, это произошло из-за кефира и сметаны, в которых экспертиза позднее обнаружила бактерии кишечной палочки.

Информагентство "Брянская улица" писало, что 20 февраля в больницы попали всего шесть детей с симптомами кишечной инфекции.

Директор департамента образования Брянской области Татьяна Кулешова говорила, что воспитанники отравились кефиром компании "Комол": "В одном детском саду вырвало 17 детей. Они выпили кефир - и их однократно вырвало". Руководитель "Комола" Геннадий Харьков отрицал поставку некачественной продукции в дошкольные учреждения.

"Я считаю, что это - неправда! Потому что, кроме детей, нашими продуктами питаются многие другие. Отравление могло произойти от чего угодно. Дети ели и колбасу, и рыбу и все остальное. Сейчас делать выводы преждевременно", - заявил он.

Напомним, в конце января проект "Навальный LIVE", созданный при участии оппозиционного политика Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал о массовом заражении дизентерией воспитанников детских садов и школьников в Москве. Спустя месяц "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что СК РФ возбудил уголовное дело из-за отравления 67 учеников и учителей в городских школах. Сырье для обедов в эти школы поставляла компания "Вито-1", предположительно, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В конце февраля родители отравившихся в московских детсадах детей также подали коллективный иск к Евгению Пригожину и мэрии Москвы. Ответчиком в иске значится компания Пригожина "Комбинат питания "Конкорд", которая, по данным "Навальный LIVE", поставляет еду в детские сады и школы.

В феврале Центр антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл Россия" опубликовал расследование, свидетельствующее о том, что Кремль и правительство РФ используют отлаженную схему, которая позволяет фактически разворовывать и растрачивать бюджетные деньги под предлогом исполнения госконтрактов. При этом в роли исполнителей контрактов выступают приближенные Владимира Путина и других крупных чиновников. Они являются просто посредниками и предлагают услуги по завышенным ценам.

Только в 2017 году на основании контрактов, заключенных фактически вне конкурса, было "освоено" 418 млрд рублей из бюджета.

По данным организации, большая часть этой суммы - почти 400 млрд рублей, - пришлась на 499 неконкурентных контрактов дороже 30 млн рублей заключенным по 93 актам президента и правительства (в 45 из них не указаны основания заключения). Среди этих заказов — воинские железнодорожные перевозки, комиссионные услуги по реализации драгоценных камней из Госфонда, геодезические работы, разработка оборудования для экспериментального термоядерного реактора, изготовление и оформление паспортно-визовых и иных документов и др. При этом 34 актов нет в открытом доступе: 31— для служебного пользования и 3 секретные.

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