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Московский листок

О Троянском коне и сирийско-газовой туфте

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 6

Максим Калашников о новой стратегии Пентагона («Троянском коне») для безопаснго сокрушения ядерных держав (их взрыве изнутри) и о том, какую лапшу нам вешают ради оправдания бессмысленной войны в Сирии. Если бы Европа действительно хотела вышибить «Газпром» со своего рынка…



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: ви тормоз? или издеваетесь?
Алик написал 05.03.2019 18:38
А на низы - тем более!
На то они и низы...
Низкие помыслы, лишь бы блинов с лопаты пожрать задарма.
Низкая активность, и равнодушие к потомкам.
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стратегия безпроигрышна
Волопуй Волопуевич Дулин написал 05.03.2019 18:06
В роли троянского педального коня выступает сам гарант конституции
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ви тормоз? или издеваетесь?
Каксим Малашников написал 05.03.2019 17:57
На наши верхи надежды больше нет... - что, дошло наконец???????
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Опять Калашников с теориями заговора?
Алик написал 05.03.2019 16:26
Если бы в правительстве сидели дураки, то процент верных/неверных решений стремился бы к 0,5.
Но в правительстве сидят моральные уроды, полудурки, поэтому ВСЕ решения, ими принимаемые, идут исключительно во вред стране.
А этот придурок все козни ищет... Дядя, у государства бабла навалом, на одну только мотивацию чиновников ушло больше, чем вся выгода от лишения народа пенсий! Ты не понимаешь, потому что сам такой, не зря ты сблизился с владельцем Россельмаша.
Дак какой с Калашникова оппузиционер? Врет, как дышит. Какие санкции Америка наложила на Россию, придурок? На чью воду мельницу льешь? Это Путин наложил санкции на Россию, в отместку, что обидели Роттенберга!
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(без названия)
К написал 05.03.2019 08:57
Какашников говорит о союзе русских фашистов, которых он называет патриотами (хотя еще Ленин говорил о великодержавном русском шовинизме, поскольку русские фашисты развязывают войны и угнетают все другие народы ) - с краснопузыми, которые еще бОльшие фашисты. Но такой союз невозможен.
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(без названия)
стоик1843 написал 05.03.2019 02:26
Максимушка Калашевич, как всегда , играет оппозиционера типа Зюганчика?
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