О Троянском коне и сирийско-газовой туфте Максим Калашников о новой стратегии Пентагона («Троянском коне») для безопаснго сокрушения ядерных держав (их взрыве изнутри) и о том, какую лапшу нам вешают ради оправдания бессмысленной войны в Сирии. Если бы Европа действительно хотела вышибить «Газпром» со своего рынка…



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