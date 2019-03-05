О Троянском коне и сирийско-газовой туфте

Максим Калашников о новой стратегии Пентагона («Троянском коне») для безопаснго сокрушения ядерных держав (их взрыве изнутри) и о том, какую лапшу нам вешают ради оправдания бессмысленной войны в Сирии. Если бы Европа действительно хотела вышибить «Газпром» со своего рынка…
Алик написал 05.03.2019 18:38
На то они и низы...
Низкие помыслы, лишь бы блинов с лопаты пожрать задарма.
Низкая активность, и равнодушие к потомкам.
Волопуй Волопуевич Дулин написал 05.03.2019 18:06
Каксим Малашников написал 05.03.2019 17:57
Алик написал 05.03.2019 16:26
Но в правительстве сидят моральные уроды, полудурки, поэтому ВСЕ решения, ими принимаемые, идут исключительно во вред стране.
А этот придурок все козни ищет... Дядя, у государства бабла навалом, на одну только мотивацию чиновников ушло больше, чем вся выгода от лишения народа пенсий! Ты не понимаешь, потому что сам такой, не зря ты сблизился с владельцем Россельмаша.
Дак какой с Калашникова оппузиционер? Врет, как дышит. Какие санкции Америка наложила на Россию, придурок? На чью воду мельницу льешь? Это Путин наложил санкции на Россию, в отместку, что обидели Роттенберга!
К написал 05.03.2019 08:57
стоик1843 написал 05.03.2019 02:26