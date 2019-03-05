Путин вышел из договора о РСМД

Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. США приостановили свое участие в ДРСМД в феврале.
Что это значит?
Я уже писал, что ДРСМД был более выгоден России, чем США.
Скандал с ДРСМД может быть связан с государственной изменой
Это, в первую очередь, связано с географией - США, в отличие от РФ, имеют ядерные силы вне пределов своих границ, и размещение ракет средней дальности в Европе дает им как стратегическое и тактическое преимущество (короткое подлетное время), так и преимущество чисто экономическое - ракета средней дальности куда дешевле, чем необходимая России для адекватного ответа "тяжелая" ракета.
Второй аспект - это то, что состояние оборонной промышленности в РФ в связи с распадом СССР и разрывом производственных связей, а также с приватизацией и ликвидацией целого ряда производств, существенно хуже, чем в США. И гонку вооружений по ракетам средней и малой дальности мы начинаем с заведомо худших условий.
К тому же в соответствии с ДРСМД мы, причем на деньги американцев и под их присмотром, свои неконвенциональные ракеты уничтожали, а американцы только разукомплектовывали и складировали, обещая, что уничтожат их как нибудь потом. Теперь, ясное дело, "потом" уже никогда не наступит, и при желаниии Америка может взрывообразно нарастить число своих ракет.
Но есть и возможные положительные стороны. Скажем, если бы РФ и США "играли на одну руку", то отказ от договора выравнивал бы позиции двух великих ядерных держав с остальными ядерными, но не столь великими.
К примеру, Китай, уже заявивший, что намерен создавать собственную ядерную триаду, не связан договором, и может производить "легкие" ракеты в неограниченном количестве. Известно, что "тяжелых" ракет у КНР весьма ограниченное количество, стратегической авиации пока нет, атомная подводная лодка пока в строю одна, а основную ударную силу составляют как раз ракеты средней дальности, число которых на сегодня достоверно даже не известно.
У Индии и Пакистана, по сути, тоже в основном стоят на вооружении ракеты средней и малой дальности.
А Россия, вдоль границ которой и расположены ядерные силы этих стран, на вооружении таких ракет не имеет, то есть вынуждена для баланса производить куда более дорогую и сложную технику.
Но США не играют вместе с Россией, они играют против, то есть нет никакой гарантии, что в случае ядерного конфликта по территории РФ не будет нанесен упреждающий ядерный удар с территории Пакистана, Южной Кореи, Тайваня или Японии именно ракетами средней и малой дальности, перехват которых на таком расстоянии практически невозможен.
Мы же можем только разместить ракеты средней дальности на Чукотке или Камчатке, откуда они способны поразить разве что Аляску и в лучшем случае Сиэттл. Ну может быть еще какие-то цели к югу на западном побережье США. Всей территории США ракеты средней дальности достичь с наших границ не смогут.
А вот из Пакистана или Афганистана можно обстреливать хоть Москву, хоть Петербург, хоть Мурманск.
А.Б.
Насчет войны написал 06.03.2019 00:18
Ку Ку написал 05.03.2019 22:17
Сексопатологоанатом написал 05.03.2019 21:51
Хоп! написал 05.03.2019 21:48
А ты своими руками или мозгами заработал хоть чего- нибудь, что у тебя можно отнять?.
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А "чегонибудь" это что примерно? Что ты так охранять собрался,чего нет у других,и что у тебя придут отнимать пендосы и хохлы?
Только давай без жалкого лепета,про свое жилье,машину,плюс дачку. Это- никому нах-уй не уср-алось.Это-у тебя никто отнимать не будет. Про бижутерию,под золото и бриллианты-то же не надо.Это никому не продашь.Не втюхаешь,не впаришь.Носи на здоровье.Это- по большому счету-побрякушки.Цыганские.
Так что ты "своимтрудом" заработал, такого-конкретно,что у тебя непременно придут отнимать пендосы и хохлы?
Я то-среднестатистический такой рашкиянец. Не интересую "захватчиков"-совершенно. Потому что этих самых- захватчиков- нет на горизонте.Никто желанием не горит.Все что у меня есть- это бытовщина.Нормальная,необходимая для жизни-бытовщина.Жилье,техника.
Может у тебя есть яхта? B финском заливе,или Черноморском побережье. И на нее точат зуб злые вороги?
Ты плядь епанутый? Кому нужно твое барахло.Или твой ларек по продаже мороженого,с пирожками.
Сегодня день шизофреника? Ты да этот еще пофигист номерной,схватили обострение весеннее.Синдром собачьей преданности-вошьдю.
Насчет критичности восприятия-не говорю,у тебя не ночевало.Там где был моск-вырос телевизор.
Маськва- край непуганных идиотов.Дальше кольцевой-ни х-уя страны не видели.
Как у христа за пазухой.
про современную "гонку вооружений" написал 05.03.2019 20:41
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Значит, как это делается?
1) Вова показывает мультики, в которых у него самые толстые ракеты.
2) Американцы делают вид, что верят, и начинают кричать: "Ой, страшно! Россия нас обогнала!".
3) В Путлерастии, видя такую реакцию амеров, кисели/шапиры/скабеевы начинают радостно визжать на своих гoвнoCМИ, накачивая дебилов патриотической гордостью, что американцы признали нашу мощь и мы круче всех - можем на раз-два всех отправить в ад.
4) Ватники, глядя кисель-тв, ликуют: американцы признали нашу мощь и мы круче всех! Это ликование на какое-то время заменяет ватанам еду.
5) А что амеры? А они, то есть американские военные, под всю эту лабуду выбивают на свои РЕАЛЬНЫЕ ракеты у своего конгресса дополнительное финансирование.
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ВОПРОС: Вова просто неумный гопник из ленинградской подворотни или все-таки засланный казачок - играет по лекалам, которые ему присылают кураторы из-за бугра?
ОКО написал 05.03.2019 18:42
"Но США не играют вместе с Россией, они играют против, то есть нет никакой гарантии, что в случае ядерного конфликта по территории РФ не будет нанесен упреждающий ядерный удар с территории Пакистана, Южной Кореи, Тайваня или Японии именно ракетами средней и малой дальности, перехват которых на таком расстоянии практически невозможен".
А вот из Пакистана или Афганистана можно обстреливать хоть Москву, хоть Петербург, хоть Мурманск.
Добавлю, жизненно важные центры.
Спасибо Анатолий!
qqqqqqq написал 05.03.2019 16:09
Оленевод написал 05.03.2019 15:00
Хоп! написал 05.03.2019 14:17
Крымский мост,Олимпияда,и Мундияль- это ваш пенсионный возраст.Денег нет а вы держитесь. Космодром Восточный,с которого не ху-й запускать,кроме воздушных шариков- Это оптимизация Медицины,ликвидация работников скорой помощи,в твоей ср-ной Маськве-в первую очередь. Уже коснулось.Денег нет а вы держитесь.
ДонбассКрымСириянаш- это нищенские пенсии.Трежерис США,скупка деривативов,в пользу США-это заработные платы бюджетникам-учителям,медикам.Денег нет а вы держитесь.
Астрономические зарплаты городских чиновников-это твои городские разбитые дороги.
Космические батуты рагозина- это твое насквозь прогнившее коммунальное хозяйство,тепловое,и канализационное. ПО ВСЕЙ России.Включая дарагуюмаюмаськву.
Ежегодное сокращение рабочих мест-это плата за ВТО,за угробленное сельское хозяйство.
Хули ее хоронить. Ты выползи из Маськвы. Тут же и увидишь.На каком месте находишься. Цифры- необязательны.Все проще- ф жо-пе.
Ну бзди дальше.Нюхай одновременно.Бзднул- вдохнул.Выдохнул- кайфанул. Может вставит.Приход поймаешь.
Оленевод написал 05.03.2019 13:19
стоик1847 написал 05.03.2019 11:30
Этому моральному уроду насаживали на член очередную кабаеву и он был счастлив?
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когда стал импотентом, то начал что-то мычать, играя думающего?
сортирный Карлик показал истинную рожу КГБ - сборище тупых животных, готовых убивать собственных матерей и детей??
Хоп! написал 05.03.2019 10:31
Правильно, нужны новые базы. В Сирии, Иране, на Курилах, на Кубе... Еще 12- 15 стран потенциально готовы предоставить свои территории.
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За чей счет.
Задавался вопросом,прежде чем бзднуть,соплей из жо-пы?
За тот же баррель? Уепищный маськвич,думаешь тебя не коснется,затяжка ремня еще на две-три дырки?
Твоя зарплатка-деньги на ветер.Все хужее,и хужее... Кого только не наберут в эти штатные заси-ралы.Вас с помойки что ли подбирают? Со свалки.
Контингент имбецилов.
По своей тупости сногсшибательной,полагаешь всю жизнь прожить как в раю,в своей Маськве?
Тов. Тамсямский написал 05.03.2019 09:53
Слава Сталину написал 05.03.2019 09:31
Оленевод написал 05.03.2019 08:54
невыгодное направление. Наилучшим образом для написал 05.03.2019 08:46
Чингачгук написал 05.03.2019 08:10
Тупой написал 05.03.2019 07:18
страшно для путина не написал 05.03.2019 07:09
ASDASD написал 05.03.2019 06:47