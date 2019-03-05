Путин вышел из договора о РСМД

Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. США приостановили свое участие в ДРСМД в феврале.

Что это значит?

Я уже писал, что ДРСМД был более выгоден России, чем США.

Скандал с ДРСМД может быть связан с государственной изменой

Это, в первую очередь, связано с географией - США, в отличие от РФ, имеют ядерные силы вне пределов своих границ, и размещение ракет средней дальности в Европе дает им как стратегическое и тактическое преимущество (короткое подлетное время), так и преимущество чисто экономическое - ракета средней дальности куда дешевле, чем необходимая России для адекватного ответа "тяжелая" ракета.

Второй аспект - это то, что состояние оборонной промышленности в РФ в связи с распадом СССР и разрывом производственных связей, а также с приватизацией и ликвидацией целого ряда производств, существенно хуже, чем в США. И гонку вооружений по ракетам средней и малой дальности мы начинаем с заведомо худших условий.

К тому же в соответствии с ДРСМД мы, причем на деньги американцев и под их присмотром, свои неконвенциональные ракеты уничтожали, а американцы только разукомплектовывали и складировали, обещая, что уничтожат их как нибудь потом. Теперь, ясное дело, "потом" уже никогда не наступит, и при желаниии Америка может взрывообразно нарастить число своих ракет.

Но есть и возможные положительные стороны. Скажем, если бы РФ и США "играли на одну руку", то отказ от договора выравнивал бы позиции двух великих ядерных держав с остальными ядерными, но не столь великими.

К примеру, Китай, уже заявивший, что намерен создавать собственную ядерную триаду, не связан договором, и может производить "легкие" ракеты в неограниченном количестве. Известно, что "тяжелых" ракет у КНР весьма ограниченное количество, стратегической авиации пока нет, атомная подводная лодка пока в строю одна, а основную ударную силу составляют как раз ракеты средней дальности, число которых на сегодня достоверно даже не известно.

У Индии и Пакистана, по сути, тоже в основном стоят на вооружении ракеты средней и малой дальности.

А Россия, вдоль границ которой и расположены ядерные силы этих стран, на вооружении таких ракет не имеет, то есть вынуждена для баланса производить куда более дорогую и сложную технику.

Но США не играют вместе с Россией, они играют против, то есть нет никакой гарантии, что в случае ядерного конфликта по территории РФ не будет нанесен упреждающий ядерный удар с территории Пакистана, Южной Кореи, Тайваня или Японии именно ракетами средней и малой дальности, перехват которых на таком расстоянии практически невозможен.

Мы же можем только разместить ракеты средней дальности на Чукотке или Камчатке, откуда они способны поразить разве что Аляску и в лучшем случае Сиэттл. Ну может быть еще какие-то цели к югу на западном побережье США. Всей территории США ракеты средней дальности достичь с наших границ не смогут.

А вот из Пакистана или Афганистана можно обстреливать хоть Москву, хоть Петербург, хоть Мурманск.

А.Б.