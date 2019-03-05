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Московский листок

Путин вышел из договора о РСМД

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 28

сша война рф
Путин вышел из договора о РСМД

Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. США приостановили свое участие в ДРСМД в феврале.

Что это значит?

Я уже писал, что ДРСМД был более выгоден России, чем США.

Скандал с ДРСМД может быть связан с государственной изменой

Это, в первую очередь, связано с географией - США, в отличие от РФ, имеют ядерные силы вне пределов своих границ, и размещение ракет средней дальности в Европе дает им как стратегическое и тактическое преимущество (короткое подлетное время), так и преимущество чисто экономическое - ракета средней дальности куда дешевле, чем необходимая России для адекватного ответа "тяжелая" ракета.

Второй аспект - это то, что состояние оборонной промышленности в РФ в связи с распадом СССР и разрывом производственных связей, а также с приватизацией и ликвидацией целого ряда производств, существенно хуже, чем в США. И гонку вооружений по ракетам средней и малой дальности мы начинаем с заведомо худших условий.

К тому же в соответствии с ДРСМД мы, причем на деньги американцев и под их присмотром, свои неконвенциональные ракеты уничтожали, а американцы только разукомплектовывали и складировали, обещая, что уничтожат их как нибудь потом. Теперь, ясное дело, "потом" уже никогда не наступит, и при желаниии Америка может взрывообразно нарастить число своих ракет.

Но есть и возможные положительные стороны. Скажем, если бы РФ и США "играли на одну руку", то отказ от договора выравнивал бы позиции двух великих ядерных держав с остальными ядерными, но не столь великими. 

К примеру, Китай, уже заявивший, что намерен создавать собственную ядерную триаду, не связан договором, и может производить "легкие" ракеты в неограниченном количестве. Известно, что "тяжелых" ракет у КНР весьма ограниченное количество, стратегической авиации пока нет, атомная подводная лодка пока в строю одна, а основную ударную силу составляют как раз ракеты средней дальности, число которых на сегодня достоверно даже не известно. 

У Индии и Пакистана, по сути, тоже в основном стоят на вооружении ракеты средней и малой дальности.

А Россия, вдоль границ которой и расположены ядерные силы этих стран, на вооружении таких ракет не имеет, то есть вынуждена для баланса производить куда более дорогую и сложную технику.

Но США не играют вместе с Россией, они играют против, то есть нет никакой гарантии, что в случае ядерного конфликта по территории РФ не будет нанесен упреждающий ядерный удар с территории Пакистана, Южной Кореи, Тайваня или Японии именно ракетами средней и малой дальности, перехват которых на таком расстоянии практически невозможен.

Мы же можем только разместить ракеты средней дальности  на Чукотке или Камчатке, откуда они способны поразить разве что Аляску и в лучшем случае Сиэттл. Ну может быть еще какие-то цели к югу на западном побережье США. Всей территории США ракеты средней дальности достичь с наших границ не смогут.

А вот из Пакистана или Афганистана можно обстреливать хоть Москву, хоть Петербург, хоть Мурманск.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 28
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(без названия)
Насчет войны написал 06.03.2019 00:18
Кремлевский карлик - тайный холуй Вашингтона. Не дождетесь никакой войны. РФ, как известно, это курица, которая несет золотые яйца для США. Какой дурак будет резать такую курицу. Война это всего лишь пугалка для лохов, которая выгодна для Вашингтона и для Москвы. Такая пугалка позволяет властям выгребать из бюджетов бабло для буржуев, которые производят вооружение. Буржуям нужен хороший доход.
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у них аже фантазии нет
Ку Ку написал 05.03.2019 22:17
Карциома, Лимфома и Инсульт, ничего не напоминает? Да - троли, причем очевидно с деньгами у конторы туго или разворовали до того туго,вот и работает один бедняга. Но главное он - сволочь, готов продать и свою маму РОДИНУ. Будьте вы прокляты, гады!
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q написал 05.03.2019 16:09:''Национализм - любовт к своей нации'' - Это половая (2,72)бля в особо
Сексопатологоанатом написал 05.03.2019 21:51
извращенной форме, в результате которой рождаются фюреры, а нации после родов вскорости умирают.
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Оленевод написал
Хоп! написал 05.03.2019 21:48
Оленевод написал 05.03.2019 15:00
А ты своими руками или мозгами заработал хоть чего- нибудь, что у тебя можно отнять?.
........................
А "чегонибудь" это что примерно? Что ты так охранять собрался,чего нет у других,и что у тебя придут отнимать пендосы и хохлы?
Только давай без жалкого лепета,про свое жилье,машину,плюс дачку. Это- никому нах-уй не уср-алось.Это-у тебя никто отнимать не будет. Про бижутерию,под золото и бриллианты-то же не надо.Это никому не продашь.Не втюхаешь,не впаришь.Носи на здоровье.Это- по большому счету-побрякушки.Цыганские.
Так что ты "своимтрудом" заработал, такого-конкретно,что у тебя непременно придут отнимать пендосы и хохлы?
Я то-среднестатистический такой рашкиянец. Не интересую "захватчиков"-совершенно. Потому что этих самых- захватчиков- нет на горизонте.Никто желанием не горит.Все что у меня есть- это бытовщина.Нормальная,необходимая для жизни-бытовщина.Жилье,техника.
Может у тебя есть яхта? B финском заливе,или Черноморском побережье. И на нее точат зуб злые вороги?
Ты плядь епанутый? Кому нужно твое барахло.Или твой ларек по продаже мороженого,с пирожками.
Сегодня день шизофреника? Ты да этот еще пофигист номерной,схватили обострение весеннее.Синдром собачьей преданности-вошьдю.
Насчет критичности восприятия-не говорю,у тебя не ночевало.Там где был моск-вырос телевизор.
Маськва- край непуганных идиотов.Дальше кольцевой-ни х-уя страны не видели.
Как у христа за пазухой.
Ответить
(без названия)
про современную "гонку вооружений" написал 05.03.2019 20:41
"Военные США затребовали новые силы для противостояния России" - http://www.rosbalt.ru/world/2019/03/05/1767827.html
.
==============
.
Значит, как это делается?
1) Вова показывает мультики, в которых у него самые толстые ракеты.
2) Американцы делают вид, что верят, и начинают кричать: "Ой, страшно! Россия нас обогнала!".
3) В Путлерастии, видя такую реакцию амеров, кисели/шапиры/скабеевы начинают радостно визжать на своих гoвнoCМИ, накачивая дебилов патриотической гордостью, что американцы признали нашу мощь и мы круче всех - можем на раз-два всех отправить в ад.
4) Ватники, глядя кисель-тв, ликуют: американцы признали нашу мощь и мы круче всех! Это ликование на какое-то время заменяет ватанам еду.
5) А что амеры? А они, то есть американские военные, под всю эту лабуду выбивают на свои РЕАЛЬНЫЕ ракеты у своего конгресса дополнительное финансирование.
.
ВОПРОС: Вова просто неумный гопник из ленинградской подворотни или все-таки засланный казачок - играет по лекалам, которые ему присылают кураторы из-за бугра?
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В самую точку
ОКО написал 05.03.2019 18:42
Как человек, много лет отслеживающий и оценивавщий (по службе и призванию) военную угрозу для нашей страны, скажу на эту статью:"Великолепно". Молодец Толя, с которым был на коротке знаком, когда образовывались Луганская и Донбасская республики. Особенно хочу отметить строфу:
"Но США не играют вместе с Россией, они играют против, то есть нет никакой гарантии, что в случае ядерного конфликта по территории РФ не будет нанесен упреждающий ядерный удар с территории Пакистана, Южной Кореи, Тайваня или Японии именно ракетами средней и малой дальности, перехват которых на таком расстоянии практически невозможен".
А вот из Пакистана или Афганистана можно обстреливать хоть Москву, хоть Петербург, хоть Мурманск.
Добавлю, жизненно важные центры.
Спасибо Анатолий!
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Многие русские националисты на свободу Чечни
qqqqqqq написал 05.03.2019 16:09
Национализм - любовт к своей нации, что никак не означает неависти к другим, если они не идут войной. И ченцы имеют право жить так, как они хотят, и русские. Кстати, у русских до сих пор нет своего национального образования в рамках РФ. Зачем ехать русскому и убивать чеченца тлько за то, что он хочет жить по своему? Это не национализм, а имперастия. Имперастия - злейший враг национализма, который как раковая опухоль разлагает его изнутри.
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Re: Оленевод написа Ты на этой странице уже тридцать лет Россию хоронишь
Оленевод написал 05.03.2019 15:00
А ты своими руками или мозгами заработал хоть чего- нибудь, что у тебя можно отнять?
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Оленевод написа Ты на этой странице уже тридцать лет Россию хоронишь
Хоп! написал 05.03.2019 14:17
Бздун диванный.Учи математику. Из ничего-не возникает что.Всегда берется из-чего то.
Крымский мост,Олимпияда,и Мундияль- это ваш пенсионный возраст.Денег нет а вы держитесь. Космодром Восточный,с которого не ху-й запускать,кроме воздушных шариков- Это оптимизация Медицины,ликвидация работников скорой помощи,в твоей ср-ной Маськве-в первую очередь. Уже коснулось.Денег нет а вы держитесь.
ДонбассКрымСириянаш- это нищенские пенсии.Трежерис США,скупка деривативов,в пользу США-это заработные платы бюджетникам-учителям,медикам.Денег нет а вы держитесь.
Астрономические зарплаты городских чиновников-это твои городские разбитые дороги.
Космические батуты рагозина- это твое насквозь прогнившее коммунальное хозяйство,тепловое,и канализационное. ПО ВСЕЙ России.Включая дарагуюмаюмаськву.
Ежегодное сокращение рабочих мест-это плата за ВТО,за угробленное сельское хозяйство.
Хули ее хоронить. Ты выползи из Маськвы. Тут же и увидишь.На каком месте находишься. Цифры- необязательны.Все проще- ф жо-пе.
Ну бзди дальше.Нюхай одновременно.Бзднул- вдохнул.Выдохнул- кайфанул. Может вставит.Приход поймаешь.
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Re: Оленевод написал 05.03.2019 08:54
Оленевод написал 05.03.2019 13:19
Ты на этой странице уже тридцать лет Россию хоронишь.
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(без названия)
стоик1847 написал 05.03.2019 11:30
сортирный Карлик ничего не решает?
Этому моральному уроду насаживали на член очередную кабаеву и он был счастлив?
.
когда стал импотентом, то начал что-то мычать, играя думающего?
сортирный Карлик показал истинную рожу КГБ - сборище тупых животных, готовых убивать собственных матерей и детей??
Ответить
Оленевод написал 05.03.2019 08:54
Хоп! написал 05.03.2019 10:31

Правильно, нужны новые базы. В Сирии, Иране, на Курилах, на Кубе... Еще 12- 15 стран потенциально готовы предоставить свои территории.
.....................
За чей счет.
Задавался вопросом,прежде чем бзднуть,соплей из жо-пы?
За тот же баррель? Уепищный маськвич,думаешь тебя не коснется,затяжка ремня еще на две-три дырки?
Твоя зарплатка-деньги на ветер.Все хужее,и хужее... Кого только не наберут в эти штатные заси-ралы.Вас с помойки что ли подбирают? Со свалки.
Контингент имбецилов.
По своей тупости сногсшибательной,полагаешь всю жизнь прожить как в раю,в своей Маськве?
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Пятиминутка конспирологии...
Тов. Тамсямский написал 05.03.2019 09:53
Сразу вспоминается сцена из кинокомедии Эльдара Рязанова "Забытая мелодия для флейты", когда герой Л. Филатова является с чемоданом и фингалом под глазом: "Я от жены ушел!"
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СССР
Слава Сталину написал 05.03.2019 09:31
5марта 1953г умер И.В Сталин
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(без названия)
Оленевод написал 05.03.2019 08:54
Правильно, нужны новые базы. В Сирии, Иране, на Курилах, на Кубе... Еще 12- 15 стран потенциально готовы предоставить свои территории.
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С учетом вращения планеты Афганистан и Пакистан для обстрела Москвы - это энергетически самое
невыгодное направление. Наилучшим образом для написал 05.03.2019 08:46
этого подходит северная Европа. Но и это все абсолютно не важно. Потерявши голову нехрена плакать о головках. Ни Договор, ни ''тяжелые'' ракеты не спасли СССР, и, в случае чего, не спасут РФ. Поэтому надо ''перестать беспокоиться и начать жить''.
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(без названия)
Чингачгук написал 05.03.2019 08:10
В сущности,то,что ракеты в России еще есть,хоть какие-то,это "прямая заслуга США",которые не позволили команде "прихватизаторов"-добить ВПК,вместе с остальными заводами.А уж что для них удобнее,ракеты средней дальности,или-еще какой-решают сегодня они,а совсем не российская правящая "элита",которая,само собой,никогда никакой "войны с западом"'развязывать не будет,поскольку это для нее равносильно потере всего,и капиталов,которые хранятся ей на западе и недвижимости,купленной-там же и самой возможности куда-либо смыться,когда народ с них "спросит за подлянки",а это рано,или поздно-произойдет все равно. .
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(без названия)
Тупой написал 05.03.2019 07:18
22 июня 1941г.забыли? Корея 1953,Вьетнам,Ливия,Ирак,Сирия,Афганистан? Миротворцы с гранатой в зубах напомнят дятлам кто в доме у них хозяин.Даешь суверенитет и независимость каждому порабощенному штату Северной Америки!
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киргуду
страшно для путина не написал 05.03.2019 07:09
то что с америкой конфликт,СТРАШНО то что путин врагов нажил в один миг более 30 миллионов предпенсионеров и пенсионеров!.....а сколько у путина врагов по "платону" "хап ремонту" и пр...!!!вообщем проще посчитать его "любимчиков",это грубо млн 10....вот эти 10 млн и творят беспредел на выборах,но это им отрыгнеться на ихних потомках....
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ASDASD
ASDASD написал 05.03.2019 06:47
В его основе "гипертрофированное самолюбие, порожденное тем, что в течение длительного времени у человека в руках была слишком большая власть". ----Никакой реальной власти у него небыло в руках он марионетка сил зла причем средний росиянец блатной животное похуже путина!
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