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Московский листок

Россияне стали тратить больше, чем зарабатывать

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 4

Россияне стали тратить больше, чем зарабатывать

В январе 2019 года россияне потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на январский аналитический комментарий ЦБ об экономике. Годом ранее этот же показатель составлял 96,4% от доходов.

Отмечается, что в январе годовой рост реальной зарплаты замедлился до 0,2% (минимума с середины 2016 года). При этом, реальные доходы сократились на 1,3%, а их покупательская способность снизилась почти по всем категориям товаров. В то же время доля расходов на оплату обязательных платежей за год выросла на 0,6 п. п. — до 12,6% в январе 2019 года.

"Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ ожидают, что "с учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала в первом квартале 2019 года замедлятся до 1−1,5%".

Напомним, согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2018 год доходы снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом (с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Таким образом, падение реальные доходов россиян продолжается шестой год подряд. В 2017 году население РФ обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году - на 4,0%.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1846 написал 05.03.2019 14:39
Зачем возвращать деньги банкам?
Банкиры-сионисты не обеднеют?
А коллекторов гнать как паршивых собак?
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''падение... продолжается шестой год...'' Двенадцатый год подряд идет перераспределение доходов
Хреновод написал 05.03.2019 13:30
россиян из ''белых'' в ''серые'' и далее - в ''черные''. Этот процесс еще более интенсифицировался в связи с Пенсионной реформой; работодателям стало проще уговаривать вновь принимаемый персонал работать без официального трудоустройства, а старых работников - выводить ''за штат'', давая понять, что ''до пенсии все равно не доживете''. При этот сами тоже как бы сворачивают коммерческую деятельность, переходя на расчеты с заказчиками ''черным налом''. Что тоже снижает общую сумму доходов, получаемую населением. И естественно, если принять во внимание, что деньги по таким схемам ''выплачиваются крайне неаккуратно'' (с большими задержками), эти деньги не накапливаются, а сразу тратятся. А вы говорите ''ножницы''...
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кредетуйтесь
кредетуйтесь написал 05.03.2019 12:24
кредетуйтесь!!!если вова денег не дает,народ деньги сам возьмет...
если надо для житья,апьепет народ да хоть кого....
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ничо!
бог поможет написал 05.03.2019 12:19
свинья не съест!
Слава... нам!
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