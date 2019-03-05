Россияне стали тратить больше, чем зарабатывать

В январе 2019 года россияне потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на январский аналитический комментарий ЦБ об экономике. Годом ранее этот же показатель составлял 96,4% от доходов.

Отмечается, что в январе годовой рост реальной зарплаты замедлился до 0,2% (минимума с середины 2016 года). При этом, реальные доходы сократились на 1,3%, а их покупательская способность снизилась почти по всем категориям товаров. В то же время доля расходов на оплату обязательных платежей за год выросла на 0,6 п. п. — до 12,6% в январе 2019 года.

"Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ ожидают, что "с учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала в первом квартале 2019 года замедлятся до 1−1,5%".

Напомним, согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2018 год доходы снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом (с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Таким образом, падение реальные доходов россиян продолжается шестой год подряд. В 2017 году население РФ обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году - на 4,0%.