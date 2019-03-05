Миллионы "Ванек Жуковых" кричат по всей России

За годы строительства новой России у нас появились миллионы "Ванек Жуковых". Потеряв возможность как-то обороняться от чиновников, работодателей, люди пишут письма на деревню дедушке, то есть, нашему президенту. Только теперь этого спасителя кличут не Константин Макарыч, как было при Чехове, а Владимир Владимирович. Он немного моложе чеховского героя. И слышится по всей России: «Спаси нас, Владимир Владимирович, от нахального хозяина, зарвавшегося чиновника, спаси от несправедливости». Кричат от боли, от обиды люди, но правительственные боги не спешат спускаться с небес, не спешат спасать маленького человека, попавшего в беду.

Нынешней власти по душе народ, состоящий из чеховских Ванек Жуковых, его отучают обороняться, объединяться, чтобы вместе дать отпор, заставить уважать себя. Эти люди вынуждены только писать, отправлять куда-то туда, наверх, письма, просить милостыни, покровительства, защиты. В крайнем случае, чтобы обратить на свое несчастье внимание, объявляют голодовки, выходят в одиночные пикеты. Власть специально выращивает из населения такие овощи, окружает их законами, которые и без тюрьмы вяжут по рукам и ногам, чего стоит только закон о митингах. Такое состояние общества называют стабильностью; элита, ограбившая страну, спасается за этими законами от людского возмущения.

При нынешней вертикали власти у нас чеховский «дедушка» на всю страну один, ему везде не успеть. Иногда нагрянет в какой-нибудь угол, чтобы пристыдить очередного сапожника, который обижает Ваньку. Погрозит хозяину пальцем и уедет в свою деревню, которая называется Кремлем. На местах же все продолжается по-прежнему. «Хозяин выволок меня за волосы во двор и отчесал шпандырем...»

Вот один из таких, беззащитных, который намного старше чеховского Ваньки, но такой же беззащитный в нашей новой стране. Бывший водитель, а теперь пенсионер, инвалид, восьмидесятилетний Юрий Губин, уже два десятка лет бьётся за крошечный клочок земли, на котором по разрешению сельского совета совместно с сыном построил дом, мечтал спокойно встретить в нем старость. Не сбылись его мечты, в очередной раз, как на работу, он выходит на протестный пикет, крепит на груди ватманы с надписями. Вот одна из таких телеграмм для народа: «Верните ветерану его дом, земельный участок. Верните ему Родину». До этого он пытался отправлять жалобы по почте: уполномоченному по правам человека в Пермском крае, в администрацию губернатора, прокуратуру, в приёмную президента.

Вот отрывок письма Губина самому президенту Путину. «Более 40 лет жизни я отдал государству, имею правительственные награды за честный и добросовестный труд. За это я получил издевательства и лишения. Чиновники по подложным документам сфабриковали дело, при котором мой дом с постройками подлежит сносу. При этом на часть моего земельного участка выдали документы моему соседу Владимиру АНДРИЯНОВУ, который уже сгоняет меня с обрабатываемой земли».

Юрий Губин при советской власти имел небольшой участок, предоставленный во временное пользование. Земля находилась в дачном кооперативе, неподалеку от деревни Коммуна, входящей в состав существовавшего тогда Новоильинского сельсовета. Здесь Губин выращивал картошку и другие овощи для семьи. Получить землю под строительство дома хотелось именно здесь, место «обжитое», соседи знакомы, речка рядом. С тем и обратились Губин в Новоильинскую сельскую администрацию. Председатель сельсовета Стрельцов лично приехал на место и увидел заболоченный на две трети участок с уклоном. На территории несколько чахлых деревьев, да внушительная свалка мусора, устроенная дачниками на краю поселка. «Я тебе, Юра, отдам это болото, мне не жалко. Только что ты тут построишь?» — недоумевал сельский глава. В таком месте Юрию Губину предстояло воплощать свою мечту, и он был настроен оптимистично.

Весной 1992 года общим голосованием членов исполкома Новоильинского сельсовета выделили ветерану этот участок. Юрий Губин начал обустраиваться, согласовал с Пермским лесхозом вырубку нескольких чахлых деревьев, убрал свалку, чтобы поднять затапливаемые участки почти на метр, завез самосвалами новую землю.

Через шесть лет власть, как от укуса комара, проснулась. На участок Губина, где уже был построен дом, нагрянули неизвестные вместе с участковым. Начали что-то обмерять. И выяснили, что совершенно страшное преступление, самовольный захват земель лесного фонда и незаконная вырубка почти шестидесяти кубометров делового леса.

Но ведь документы на участок были подписаны после голосования членов сельского совета, согласованы с тем же лесхозом. Может быть, тогда, при начале перестройке, не определились ещё, что принадлежит сельскому совету, а что лесхозу. Почему за эту неразбериху много лет спустя должен отвечать простой труженик?

Судебные тяжбы длились два года. Были обжалования решения суда, поездки в Москву, и два сердечных приступа Губина. В октябре 2001 года Мотовилихинский суд вынес решение: леса пенсионер без спроса всё-таки не рубил, а вот землю самовольно захватил. В документе говорилось, что ни выделять, ни менять статус этой земли сельсовет не имел права. Так, кто же виноват, Губин или сельсовет, в котором думали, что им принадлежит какая-то власть.

Пока шли суды, пенсионер обратился к главе Пермского района Александру Кузнецову. Тот своё решение принял почти одновременно с судьёй. Только в отличие от последнего, землю Губину занять разрешил. Для этого изъял её из собственности ГОУП «Республиканский ипподром „Пермский“». Почему-то этот участок уже успел перебежать к ипподрому, прямо-таки гуляющие земли. Постановлением № 192 участок передали пенсионеру в аренду с последующим правом выкупа.

Вот выдержка из этого постановления. «Участок, расположенный в 3 км. Западнее н.п. Коммуна и в 10 метров севернее садоводческого товарищества «Сосны», предоставить в аренду, с последующим правом выкупа Губину Юрию Александровичу».

На самом деле участок Губина находится не в 3 км. от деревни Коммуны, а всего в 0,3 км. Произошла опечатка. Ошибка начала кочевать из документа в документ, в очередной раз затуманила головы чиновникам. Приставы стали искать этот участок далеко, за Камой. Губин неоднократно указывал на эту опечатку, но её не спешили исправлять.

И вот в 2005 году муниципальное учреждение по землеустройству администрации Пермского района в своём письме сообщило Губину, что участок, на котором он построил дом, не подлежит отчуждению и приватизации из муниципальной собственности, поскольку «расположен в водоохранной зоне Камского водохранилища» (год назад, водохранилище было Воткинским), а также относится к землям лесного фонда, и перевести его в иную категорию может только Правительство РФ, наверно, лично премьер Медведев.

Рядом, на точно таком же месте, находится другой участок, принадлежащий известному предпринимателю В.Н.Андриянову, к которому у властей никаких претензий нет.

Губину ничего не оставалось, как выйти на улицу с протестом против произвола властей. Как он говорит: «Я прописан в этом доме, на руках есть все документы на землю. Но ничего не могу сделать. Мой протест должны услышать, и я пошел к народу». Сегодня стоит у здания прокуратуры, завтра, у Законодательного собрания, а на следующей неделе, у городской Думы.

И вот на исходе прошлого года произошло очередное печальное событие, во время очередного пикета, не менее четырех полицейских затащили его в "уазик" и увезли в отдел Ленинского района. Там три часа унижали его человеческое достоинство, оскорбляли. Он почувствовал себя плохо и попросил вызвать скорую, оказался в больнице. Власть преследует инвалида, которому идет 81 год.

Вот такое у нас уважения к старости, к ветеранам труда, вообще к простому человеку. Бесконтрольные муниципальные, региональные чиновники вместо того, чтобы улучшать жизнь на местах, торгуют землей, гоняют государственную собственность с одного места на другое. Отправляют отписки на жалобы граждан, приукрашивают состояние дел перед верхами. Контроль над их действиями совершенно потерян. Власть не пытается влить в сосуды этого чиновничьего сообщества, хоть немного народной крови, чтобы эти служивые воспринимали боль и заботы простого человека, как свои. Чем дальше правящий класс от народа, тем он больше испытывает страх перед ним. Не только для себя, но и для домочадцев. Так и живут эти люди, в какой- то своей стране, под охраной и за высоким забором.

Что же сумела добиться за годы существования нынешняя капиталистическая власть России, это комфортная жизнь для таких чиновников. У них хорошее жилье, настоящее бесплатное медицинское обслуживание, персональные машины и охрана, они сами себе определяют зарплаты, назначают премии, много ещё приятного для души и тела в этой дивной стране за забором. На охрану чиновников и их семей выделяются средства, на которые можно было бы вылечить большинство тяжелобольных детей.

Повышая пенсионный возраст, власть называла основную причину, это провальная дыра в пенсионном фонде - 650 миллиардов рублей. В это же время, взяли и выделили 630 миллиардов на мотивацию, иными словами, премирования чиновников.

О нарушение справедливости, прав человека в регионах идут вагоны жалоб в президентскую приемную. Люди надеются, что им помогут, что их услышат, а письма из этого почтового центра пересылают для принятия мер тем же чиновникам, на которых жалуются люди. На этом все и заканчивается. Вот так консервируют человеческую боль. Не напрасно, пенсионер из Перми Губин вышел на один из пикетов со словами на плакате «Отдайте Родину». Её захватили чиновники, отняли у рядового гражданина, и тот оказался совершенно бесправный.

Особенно незавидная судьба у российского рабочего класса. Перед Новым годом суд оштрафовал рабочего с Урала, Рустама Корелина, который позволил себе вынести вопрос о положение рабочего человека в нашей стране прямо на Красную площадь. Встал в пикет и прикрепил на груди плакат: « Я работаю шихтовщиком, в городе Сухой Лог. Моя зарплата – всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!».

За нищенские зарплаты, уральцы вынуждены работать на заводе компании «Форэс». Другой работы в этом городке нет, а нужно кормить семьи, платить за коммуналку. Работают люди в ядовитом облаке, за вредность им не платят, досрочного выхода на пенсию нет. Если разобраться, то за вредность этого производства нужно платить всем жителям городка. Они даже боятся открывать форточки, такой смрад стоит над городом.

Корелин еще до поездки в Москву написал заявление в прокуратуру о том, что рабочим сократили выплаты за ночные смены. Благодаря этой жалобе доплаты удалось вернуть. Однако радость от победы над несправедливостью была недолгой, в декабре прошлого года на четверть были снижены выплаты за проделанную работу.

Работники обращались с жалобами к чиновникам, но те не желали залезать в это болото. Тогда, для защиты своих прав работники завода «Форэс» решили создать независимый профсоюз. И сразу провели митинг за справедливую оплату труда. Корелина и еще троих человек после этого вызвали к директору. Самого Корелина обвинили в том, что он снимал какое-то видео в цехе. В грубой форме начали угрожать ему. После этого он набрал номер жены и попросил ее записать дальнейший разговор на телефон. Тон сразу изменился. После этого общения с директором Корелин написал заявление в полицию об угрозах. Созданный новый профсоюз начальство назвало сектой, распространили информацию, если кто-то вступит в эту секту, то сразу будет уволен. Люди под угрозами увольнения стали выходить из профсоюза.

В результате в организации осталось всего несколько человек.

После этого Рустама Корелина коллеги снарядили в Москву, чтобы он там попытался рассказать, как нарушается права работников на их заводе в Сухом Логе. Протестанта сняли с пикета на Красной площади всего через несколько минут и оштрафовали на десять тысяч рублей.

На родном заводе в это время уже приготовили приказ об его увольнение. Рустам Корелин вышел на новый пикет, теперь уже в Екатеринбурге. На груди были написаны обращение к хозяину завода: «Шмотьев С. Вы стали миллиардером, эксплуатируя мое здоровье! А теперь вы меня увольняете за то, что я посмел требовать доплаты за вредность на производстве, а у меня семья, дети, кредиты!

Сам Рустам пообещал, чтобы привлечь внимание к бесправию рабочих на предприятие, он будет устраивать акции: «Поставлю палатку, объявлю голодовку, буду требовать встречу с генеральным директором. Все, что сделали для меня власти, это оштрафовали на 10 тыс. рублей за одиночный пикет на Красной площади. Меня просто из цеха выкинули на улицу. Никого не интересует мои проблемы — у меня семья, дети, кредиты и никакой перспективы найти работу в Сухом Логу», — рассказал уволенный шихтовщик.

С помощью своих пикетов Рустам Карелин всё - таки добился повышения зарплат на "ФОРЭСе", правда, не намного, но все же индексация произошла.

Сейчас на российских предприятиях всячески препятствуют объединению работников, не дают возможность им вместе защищать свои трудовые права, коллективно ставить условия работодателю. Каждый должен теперь биться за свое благополучие в одиночку. Упрямых выживают, готовят к увольнению, ведут с ними жесткие беседы, придумывают для них наказания. Никакой защиты ни от государства, ни от директорских профсоюзов ФНПР, не дождешься. В этих профсоюзах разрешено быть членами и сотрудникам администрации, вот они и взяли в этой организации власть в свои руки.

Только что, на знаменитом «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, начальник 170 цеха вызвал к себе, вояку одиночку, молодого рабочего Сергея Черных для профилактической беседы. Крепко, видно, запугал. После этого Черных, решил, что жить дальше не имеет смысла, захлопнул дверь кабинета и тут же, прямо на рабочем месте повесился. Конечно, оставшийся в живых начальник не расскажет дословно об этой беседе.

Поток писем на имя президента льется, как многоводная река, люди просят защиты от местной власти, от работодателей. Вот только два из них, которые просочились в социальную сеть.

- Пишу Вам уже не в первый раз. Работаю на заводе ССК-26 (это Санкт- Петербург) пескоструйщиком, без средств защиты, вытяжки и вентиляции, но за вредность мне не платят. У нас сотни других нарушений, но ни прокуратура, ни другие инстанции должным образом на это не реагируют. За то, что я жаловался, меня отстранили от работы и хотят уволить. Я основной кормилец, работу найти сложно. Писал Вам жалобу в мае, сейчас конец августа. Как мне жить? Достойно кормить два растущих организма? Помогите, пожалуйста, в криминал идти не хочется.

Ситуация точь в точь как у выброшенного на улицу Рустама Коверина. Вот следующее письмо в Кремль.

- Доброго времени суток Владимир Владимирович!

Я выпускник Орехово - Зуевского детского дома. Не могу получить жилье. Глава администрации сельского поселения Селковское Сергиево - Посадского района, наотрез отказывает мне в помощи! Ссылаясь на то, что в наличии нет свободных квартир. Но, как мне известно, квартиры свободные имеются. В этих квартирах проживают люди неофициально. Пишу Вам письмо уже не первый раз, но ответа дождаться не могу. Какой либо помощи от администрации также нет. Что делать, я не знаю?

Как рассуждают люди, государство должно не только собирать налоги, но и защищать человека. А пока, жалобы, жалобы, миллионы их, а те, на кого жалуются, спокойно работают. Продолжают унижать, оскорблять, обманывать рядовых граждан.

Может быть, пересылать в различные законодательные собрания кремлевскую почту, которая родом из этого района, региона. И пусть местные депутаты назначают дни справедливости. Чиновников, на имя которых скопилось много жалоб, рекомендовать к увольнению, некоторым ограничиться выговором, замечанием. Эта будет тогда настоящая народная власть. И служивые станут подконтрольными. Кроме того, желательно создать в заксобраниях комитеты с контрольными полномочиями, а председателями этих комитетов назначить представителей оппозиционных партий, как принято во многих развитых странах.

Но это только мечта, а пока сенатор Андрей Клишас предлагает наоборот, наказывать тех, кто неодобрительно относится к власти, её представителям. А вся кремлевская почта и есть всенародное неодобрение нынешней власти.