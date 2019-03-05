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Московский листок

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о Навальном и его профсоюзе

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 4

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о Навальном и его профсоюзе

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале 2019 года провел опрос россиян и о проекте "Профсоюз Навального", но эти данные публиковать не стал, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседника, попавшего в выборку ВЦИОМа.

По данным издания, исследование проводилось 12 февраля. По словам его участника, первая часть вопросов касалась зарплат бюджетников и их повышения по указам президента, вторая – профсоюзов в целом (она и была опубликована). Третья часть опроса была посвящена Навальному. У россиян спрашивали знают ли они кто такой Навальный, как к нему относятся, что думают об организуемых им акциях протеста, а также могут ли Навальный и его сторонники изменить ситуацию в стране к лучшему и найти решение острых проблем. Отдельная группа вопросов касалась "Профсоюза Навального", который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня.

Итоги опроса ВЦИОМ разместил на своем сайте 1 марта. Однако данных о Навальном и его "профсоюзе" в документе не оказалось.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Демократия это колбаса из отходов написал 05.03.2019 17:02
Надо засекретить. Это как речь Ельцина на пленуме Московского горкома когда по Москве гуляло
три версии ельцинской "засекреченной речи". Когда эту речь опубликовали оказалось, что Ельцин всего лишь скулил, просили пардоны и не отлучать его московской партийной кормушки.
А "засекретели" эту речь потому, что московские партийные попы логично предположили что,
народ может догадаться, - что ВСЕ ОНИ ТАМ ТАКИЕ, в Московском комитете КПСС - ЕЛЬЦИНЫ,
боятся что отлучат от пайки и куда идти? Неужели на завод станочником?
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(без названия)
стоик1849 написал 05.03.2019 11:33
сортирный Карлик ничего не решает?
Этому моральному уроду насаживали на член очередную кабаеву и он был счастлив?
.
когда стал импотентом, то начал что-то мычать, играя думающего?
сортирный Карлик показал истинную рожу КГБ - сборище тупых животных, готовых убивать собственных матерей и детей??
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 05.03.2019 10:57
Профсоюз онанистов? Оррригинально!!!
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(без названия)
про "опросы" ВЦИОМа написал 05.03.2019 10:31
Странно. Путлеровский пропагандон Федоров не нарисовал Навальному 2%... неужели для путлеров так все плохо, что даже такое подразделение путлеровского агитпропа, как ВЦИОМ, дает сбои - не рисует для герасимов желаемое?
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