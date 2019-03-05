ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о Навальном и его профсоюзе

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале 2019 года провел опрос россиян и о проекте "Профсоюз Навального", но эти данные публиковать не стал, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседника, попавшего в выборку ВЦИОМа.

По данным издания, исследование проводилось 12 февраля. По словам его участника, первая часть вопросов касалась зарплат бюджетников и их повышения по указам президента, вторая – профсоюзов в целом (она и была опубликована). Третья часть опроса была посвящена Навальному. У россиян спрашивали знают ли они кто такой Навальный, как к нему относятся, что думают об организуемых им акциях протеста, а также могут ли Навальный и его сторонники изменить ситуацию в стране к лучшему и найти решение острых проблем. Отдельная группа вопросов касалась "Профсоюза Навального", который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня.

Итоги опроса ВЦИОМ разместил на своем сайте 1 марта. Однако данных о Навальном и его "профсоюзе" в документе не оказалось.