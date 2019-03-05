Собянин как Бонапарт - тот сжег, этот сносит

Количество направленных в прошлом году Госинспекцией по недвижимости в московскую прокуратуру материалов по самостроям и захвату столичных земель составило 758. Причем материалы направляют в надзорный орган в случае, если вышеуказанные нарушения не были устранены - то есть самостроев было куда больше, просто часть не стали доводить дело до конфликта с властями, и спалили свое имущество сами...

Это, так сказать, официальная информация.

Можно подумать, что Москва переживает нашествие каких-то варваров, которые ставят свои шатры и палатки где попало, а городские власти их сносят, преодолевая сопротивление.

На самом деле речь, как правило, идет о строениях, воздвигнутых в прежние исторические периоды в соответствии с теми правилами и понятиями, что на тот момент существовали. То есть до какого-то времени были они не самостроями, а вполне легальными сооружениями, выполнявшими какие-то городские функции, к которым уже успевало привыкнуть население... Но вот власть сменилась, и стали сносить.

По хорошему, почти вся Москва, включая кремль и собор Василия Блаженного - это "самострои", то есть строения, не оформленные по правилам собянинского периода. В общем, можно сносить.

Понятно, что кремль постоит еще, а сносимые постройки редко имеют сопоставимую с ним историческую и архитектурную ценность, но аналогии прозрачны.

А с точки зрения целесообразности - оно как? Вот, самый, наверно, знаменитый "самострой", который снесли - гостиница "Россия". Не очень было красивое сооружение напротив кремля, но теперь там что? Пустырь "Зарядье"?

По следам наших публикаций: девочка на пустыре "Зарядье" сломала ногу

Так ведь весь центр Москвы покрылся такими вот пустырями, на месте стихийной застройки 90-х. Там как правило нет ничего! Так зачем сносили то, что было? Кому мешало?

Говорят, что из эстетических соображений - новому московскому начальству нравятся путоши, видимо, напоминающие им родную тундру. Хотя для порядка городские пустоши эти мостят плиточкой. А за отсутствием нормальных водостоков, временами городской пейзаж оживляется водоемами, по которым, задрав штаны по колена, бредут москвичи, вспоминая добрым словом городское начальство.

Хотя до конца непонятно - ведь есть так называемая "Новая Москва", там места достаточно, можно класть плиточку до самой Калужской области. Но ведь нет, надо что-нибудь такое снести, и на освободившимся месте - замостить.

Впрочем, пошла и новая мода - на месте прежних "неправильных" конструкций появляются совсем уж временные ажурные арочки, беседочки и прочие красивости. Ночью они светятся, а днем так украшают...

Видимо, так себе представляют Москву в своих снах кочевые народы севера длинными полярными ночами. А теперь глядь - и все в точности, как во сне. Немножко кошмарном, но ничего, ко всему люди привыкают.

Анатолий Баранов