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Московский листок

Средний чек россиянина продолжает худеть

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 2

Средний чек россиянина продолжает худеть

Общие и повседневные расходы россиян за неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года снизились по сравнению с предыдущей неделей на 2,2% и составили 4472 рубля, говорится в результатах исследования холдинга "Ромир".

Средний чек россиян за этот же период сократился на 2,1% и составил 547 рублей. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года величина среднего чека сократилась на 2%.

Вероятными причинами сокращения расходов и среднего чека аналитики холдинга называют фактор постпраздничного сокращения расходов (на восьмой неделе года отмечалось 23 февраля) и традиционное сокращение расходов перед выплатой заработной платы.

Напомним, согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2018 год доходы снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом (с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Таким образом, падение реальные доходов россиян продолжается шестой год подряд. В 2017 году население РФ обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году - на 4,0%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 06.03.2019 06:51
А путлер ТОРЖЕСТВУЕТ! Его 18-летняя борьба с населением страны приносит НОВЫЕ ДОХОДЫ В КАРМАНЫ его друзей - ПИЗНЕСМЕНОВ!!! ХВАТИТ КОШМАРИТЬ НАСЕЛЕНИЕ!!!
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(без названия)
стоик1843 написал 05.03.2019 13:03
Надо послать русских на убой в Сирию?
Надо ограбить пенсионеров?
Надо своровать средства на лечение русских детей?
Это все денег стоит? еще и работающих снять шкуру?
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