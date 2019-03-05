Инвестбанк "Тройка Диалог" заподозрили в отмывании миллиардов друзей Путина

Российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" Рубена Варданяна создал целую систему офшорных компаний, через которые отмывались и выводились из России миллиарды долларов. Об этом сообщают сразу несколько российских и зарубежных изданий со ссылкой на расследование международного антикоррупционного журналистского Проекта (OCCRP). По данным журналистов, среди людей, которые пользовались схемой, оказались топ-менеджеры российских госкомпаний, а также приближенные президента России Владимира Путина, например, Сергей Сергею Ролдугин.

Авторы расследования ссылаются на финансовые документы литовского Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. В этом банке обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с "Тройкой диалог". Все они были оформлены на подставных лиц, включая сезонных рабочих из Армении.

Всего в офшорной "прачечной" "Тройки" журналисты OCCRP насчитали 76 взаимосвязанных фирм, куда стекались деньги самых разных структур, в том числе тех, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.

"Так, 130 миллионов долларов на подконтрольной «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. Сотрудник фонда юрист Сергей Магнитский помог раскрыть мошенничество и сообщил о нем в правоохранительные органы — а затем был арестован и погиб в тюрьме", - пишет "Медуза".

Также офшоры "Тройки Диалог" были замешаны в выводе денег из аэропорта Шереметьево, а также приватизации части энергетических активов РАО ЕЭС.

"Офшорная вселенная «Тройки» работала по принципу плавильного котла. Поступив на счет одной компании, деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно", - отмечает издание.

Среди таких получателей средств журналисты OCCRP называют, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, компаниям которого в 2007–2010 годах из офшорной системы "Тройки" было переведено 69 миллионов долларов.

Также в расследовании фигурирует некая 80-летняя Анна Курепина, которая в 2008-2009 годах получила из офшорной системы "Тройки" кредит в 15 миллионов евро без первоначального взноса и залога. Эти деньги были потрачены на покупку недвижимости на испанском побережье Коста-Брава, недалеко от Барселоны. Курепина должна была вернуть деньги до апреля 2019 г., но в 2013 г. банковские счета компаний, выдавших кредит, были закрыты, хотя деньги от пенсионерки возвращены не были.

"Как удалось выяснить OCCRP, Анна Курепина была прописана в Москве в одной квартире с Владимиром Артяковым, который с 2007 по 2012 год работал губернатором Самарской области. Через несколько лет купленная пенсионеркой вилла в Испании перешла в собственность сына бывшего губернатора Дмитрия Артякова и его супруги. Сейчас Артяков-старший занимает пост первого заместителя главы госкорпорации «Ростех». Он — давний знакомый главы «Ростеха» Сергея Чемезова", - отмечает издание.

Всего, по подсчетам OCCRP, за несколько лет "Тройка" вывела из России 4,6 млрд долларов.