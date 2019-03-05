Лукашенко: Белоруссия предлагала РФ перейти на расчеты в рублях, но Россия предпочла "вражеские" доллары и евро

Белоруссия предложила РФ перейти в расчетах во взаимной торговле на российский рубль, но Москву это не устраивает, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.
"Я недавно президенту (России) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро", - цитирует белорусского лидера Интерфакс.
По словам Лукашенко, в настоящее время почти 80% всех взаиморасчетов двух стран осуществляется в российских рублях.
При этом он отметил, что Белоруссия не против введения единой валюты в рамках Союзного государства. "Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять", - сказал глава государства.
еще б! написал 06.03.2019 09:01
-Архангел Гавриил- написал 05.03.2019 19:40
А Белоруссия тож готовится послать чокнутый русский мир нах.. :)
Батькины нацисты.
В конце марта в Белоруссии с помпой отметили столетие
Белорусской Народной Республики (БНР) — День воли. Кульминацией праздника стал митинг-концерт в центре Минска, собравший, по данным организаторов, около 50 тысяч человек. Мероприятие стало самой массовой акцией белорусских националистов за последние 20 лет. Еще недавно аналогичные собрания разгонял ОМОН и, возможно, поэтому число их участников редко превышало несколько сотен человек — в белорусском обществе их мало кто воспринимал всерьез. Теперь же националисты стали определять вектор развития общества, а их установки все глубже проникают в государственную идеологию. «Лента.ру» выясняла, как режим Лукашенко пришел к тому, что национализм стал механизмом внутренней политики.
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Оленевод написал 05.03.2019 17:35
Алик написал 05.03.2019 17:13
На следующей станции, Институт культуры, их ждала милиция. Приняли незванных гостей мягко, но твердо, потом залупоны долго лечились.
В России, известно, полицию охватывает медвежья болезнь при одних звуках гортанной речи.
Белорусы имеют и свою историю. Их князья часто ходили на Московию, князь Витовт, например. Имена Калиновского и Тадеуша Костюшко знает весь мир. А карательный корпус непобедимого Суворова просто бежал с Беларуси. Белорусы помнят свою историю, и толерантностью не болеют. Недавно белорусы протестовали против завоза Лукою хачиков торгашей, которых там почему-то называют тюбетейками. Наверное, за подлость и наглость.
Белорусская элита на порядок выше и образованней российской. За это ее преследует Лука, многие пропадают без вести - штурмовые отряды Луки причастны к убийствам и похищениям людей.
Думаю, экономический союз с Литвой и Польшей будет для белорусов гораздо полезнее и естественнее, чем с азиатскими деспотиями.
Русские же обладают историческим самосознанием в гораздо меньшей степени, тем более, что исторически были расходным материалом кочевников, исламофашистов, коммунистов, или, как сейчас, империалистов.
Так что, несмотря на то, что белорусы пока еще в массе дружественны россиянам, история расставит точки. Белорусь вольется в Европу, где она и находится, как и Украина, а Россия растворится в исламизме, что и предрек Раввин Гайнутдин.
Лука - тормоз и ярмо белорусов, а сегодня и враг россиян, опасный безжалостный.
перейти на рубли?!?! написал 05.03.2019 16:50
Алик написал 05.03.2019 16:15
Беларусы - большие терпилы. Зато у них есть национальная элита, а это дорогого стоит. И им есть на кого равняться, когда у России соседи - азиатские деспотии и страны с набеговой экономикой.
Ставлю на беларусов! Они достойны жить без Луки, по европейски.
При этом, боюсь, для русских и эта страна будет потеряна навсегда. Вынужденная, цивилизованая русофобия уже имеет место быть, у дальше должна лишь усилится. Жаль, наверное, но не ложиться же им ради призрака в могилу? Живе Беларусь!