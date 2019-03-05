Лукашенко: Белоруссия предлагала РФ перейти на расчеты в рублях, но Россия предпочла "вражеские" доллары и евро

Белоруссия предложила РФ перейти в расчетах во взаимной торговле на российский рубль, но Москву это не устраивает, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

"Я недавно президенту (России) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро", - цитирует белорусского лидера Интерфакс.

По словам Лукашенко, в настоящее время почти 80% всех взаиморасчетов двух стран осуществляется в российских рублях.

При этом он отметил, что Белоруссия не против введения единой валюты в рамках Союзного государства. "Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять", - сказал глава государства.