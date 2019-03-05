Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лукашенко: Белоруссия предлагала РФ перейти на расчеты в рублях, но Россия предпочла "вражеские" доллары и евро

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 6

Лукашенко: Белоруссия предлагала РФ перейти на расчеты в рублях, но Россия предпочла "вражеские" доллары и евро

Белоруссия предложила РФ перейти в расчетах во взаимной торговле на российский рубль, но Москву это не устраивает, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

"Я недавно президенту (России) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро", - цитирует белорусского лидера Интерфакс.

По словам Лукашенко, в настоящее время почти 80% всех взаиморасчетов двух стран осуществляется в российских рублях.

При этом он отметил, что Белоруссия не против введения единой валюты в рамках Союзного государства. "Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять", - сказал глава государства.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
дык
еще б! написал 06.03.2019 09:01
рубли в офшорах - лишняя морока.
Ответить
(без названия)
-Архангел Гавриил- написал 05.03.2019 19:40
Помнится, Степан Демура долго смеялся над словами г.Х**ла, шо пора мол отказываться от доллара, шо якобы страны БРИКС тож давно хочут и прям только и ждут када ВВХ**ло команду даст.. :)
А Белоруссия тож готовится послать чокнутый русский мир нах.. :)
Батькины нацисты.
В конце марта в Белоруссии с помпой отметили столетие
Белорусской Народной Республики (БНР) &#8212; День воли. Кульминацией праздника стал митинг-концерт в центре Минска, собравший, по данным организаторов, около 50 тысяч человек. Мероприятие стало самой массовой акцией белорусских националистов за последние 20 лет. Еще недавно аналогичные собрания разгонял ОМОН и, возможно, поэтому число их участников редко превышало несколько сотен человек &#8212; в белорусском обществе их мало кто воспринимал всерьез. Теперь же националисты стали определять вектор развития общества, а их установки все глубже проникают в государственную идеологию. &#171;Лента.ру&#187; выясняла, как режим Лукашенко пришел к тому, что национализм стал механизмом внутренней политики.
далее : https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Farticles%2F2018%2F04%2F03%2Fbelonazi%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Ответить
(без названия)
Оленевод написал 05.03.2019 17:35
80%-тоже не плохо.
Ответить
Re: Лука хитрожоп, но его время ушло.
Алик написал 05.03.2019 17:13
Русские - чуть меньшие терпилы, но более трусоваты. Рассказывают, в минском метро хачики залупились на белорусов, и конечно, достали ножи.
На следующей станции, Институт культуры, их ждала милиция. Приняли незванных гостей мягко, но твердо, потом залупоны долго лечились.
В России, известно, полицию охватывает медвежья болезнь при одних звуках гортанной речи.
Белорусы имеют и свою историю. Их князья часто ходили на Московию, князь Витовт, например. Имена Калиновского и Тадеуша Костюшко знает весь мир. А карательный корпус непобедимого Суворова просто бежал с Беларуси. Белорусы помнят свою историю, и толерантностью не болеют. Недавно белорусы протестовали против завоза Лукою хачиков торгашей, которых там почему-то называют тюбетейками. Наверное, за подлость и наглость.
Белорусская элита на порядок выше и образованней российской. За это ее преследует Лука, многие пропадают без вести - штурмовые отряды Луки причастны к убийствам и похищениям людей.
Думаю, экономический союз с Литвой и Польшей будет для белорусов гораздо полезнее и естественнее, чем с азиатскими деспотиями.
Русские же обладают историческим самосознанием в гораздо меньшей степени, тем более, что исторически были расходным материалом кочевников, исламофашистов, коммунистов, или, как сейчас, империалистов.
Так что, несмотря на то, что белорусы пока еще в массе дружественны россиянам, история расставит точки. Белорусь вольется в Европу, где она и находится, как и Украина, а Россия растворится в исламизме, что и предрек Раввин Гайнутдин.
Лука - тормоз и ярмо белорусов, а сегодня и враг россиян, опасный безжалостный.
Ответить
киргуду
перейти на рубли?!?! написал 05.03.2019 16:50
а какая сцука захочет обслуживать имущество аппарата президента и правительства находящееся за рупьежом,вилы яхты замки за дрова????
Ответить
Лука хитрожоп, но его время ушло.
Алик написал 05.03.2019 16:15
Они - лучшая демонстрация, что абсолютная власть развращает абсолютно. Который их этих уродцев лишится власти первым, интересно?
Беларусы - большие терпилы. Зато у них есть национальная элита, а это дорогого стоит. И им есть на кого равняться, когда у России соседи - азиатские деспотии и страны с набеговой экономикой.
Ставлю на беларусов! Они достойны жить без Луки, по европейски.
При этом, боюсь, для русских и эта страна будет потеряна навсегда. Вынужденная, цивилизованая русофобия уже имеет место быть, у дальше должна лишь усилится. Жаль, наверное, но не ложиться же им ради призрака в могилу? Живе Беларусь!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
06.03.2019
"Место встречи": Запахло жареным?!
"Место встречи": Запахло жареным?!
06.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума запретила размещение хостелов в жилых домах (0)
Белгородец-сирота поджег себя у здания областной администрации, не получив законного жилья (1)
Штрафы за неуважение к власти в сети увеличат в 20 раз (3)
"Место встречи": Запахло жареным?! (12)
Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять (16)
Проезд по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" обойдется в 2 тысячи рублей (3)
Новороссийск остался без электричества (2)
Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes (7)
В России предложили открыть платные вытрезвители (7)
Чистая прибыль "Аэрофлота" рухнула в четыре раза за год (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Про хрущевское быдло со скотобазы
Дарья Митина Дарья Митина: Как мы венесуэльский народ объедали
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всё нечестно
Максим Калашников Максим Калашников: Ответ левым. И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Интересное совпадение
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss