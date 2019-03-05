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Московский листок

Чистая прибыль "Аэрофлота" рухнула в четыре раза за год

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 4

Чистая прибыль "Аэрофлота" рухнула в четыре раза за год

Чистая прибыль "Аэрофлота " по итогам 2018 года упала на 75% по сравнению с показателем 2017 года, до 5,713 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. Убыток авиаперевозчика за 4 квартал 2018 года составил 16,777 млрд рублей против убытка 4,089 млрд рублей годом ранее.

При этом, выручка Группы "Аэрофлот" за 2018 год составила 611,57 млрд рублей, что на 14,8% больше показателя за 2017 год.

В отчетности отмечается, что расходы группы на авиатопливо выросли на 48,2% в годовом выражении и составили 181,864 млрд рублей. При этом совокупные операционные расходы выросли на 20,2% — до 591,913 млрд рублей.

"Наиболее существенными факторами, повлиявшими на финансовые результаты группы в 2018 году, стали беспрецедентно высокий рост средней стоимости керосина, а также ослабление курса рубля. Рост стоимости керосина по группе «Аэрофлот» составил 36%, что при потребляемых объемах привело к дополнительным расходам в размере 48 млрд руб. Обесценение рубля в ситуации, когда почти половина затрат компании номинирована в иностранных валютах, создало дополнительное давление на финансовые результаты", - цитирует пресс-служба "Аэрофлота" слова замгендиректора компании Андрея Чиханчина.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Дело было не в бобине -3,1416-дарас сидел в кабине!
!!!!TOTKTJBOG-JASNO!!!& написал 06.03.2019 02:28
-То таки вгав-ностройку бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины таки убеждали Нас, что демократизация - передача власти и имущества страны таки всякой 3,1416-дарасне и ворам - враз сделает страну богаче и современнее - они должны ответить за базар! То таки да...
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(без названия)
Хоп! написал 05.03.2019 21:25
Закономерный пис-дец.Авиакомпании флагманы,т.е. те которые имеют поддержку государства-неэффективны и убыточны по всей Европе. Они уходят с рынка. Время их прошло.Эпоха- лоукостеров.Мелких частных авиакомпаний,с дешевыми авиабилетами.Внутренних авиалиний-разумеется.Национально ориентированных.На внутреннем рынке.
Про аэрофлот даже говорить не приходится.Раздутая компания,сосущая с бюджета неимоверное количество вливаний,для поддержки на плаву.Компания откровенно паразитирующая на бюджете,ради легитимности режима.Выставочный статус-государства. Как флаг.
Экономически невыгодно держать такой огромный парк,в одной структуре.
Про воровство и золотых менеджеров,лучше не говорить. И так ясно.Денег не считают.Х-у-ле-51% акций- правительство Раши.
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(без названия)
kirilis написал 05.03.2019 19:44
Ничего, пусть теперь воруют поменьше.
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киргуду
все,харэ, написал 05.03.2019 16:43
повесилились "аэрофлот",теперь деньги из офшоров и в арофлот переводите,там дох уя на счетах российских денег натырили....
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