Чистая прибыль "Аэрофлота" рухнула в четыре раза за год

Чистая прибыль "Аэрофлота " по итогам 2018 года упала на 75% по сравнению с показателем 2017 года, до 5,713 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. Убыток авиаперевозчика за 4 квартал 2018 года составил 16,777 млрд рублей против убытка 4,089 млрд рублей годом ранее.

При этом, выручка Группы "Аэрофлот" за 2018 год составила 611,57 млрд рублей, что на 14,8% больше показателя за 2017 год.

В отчетности отмечается, что расходы группы на авиатопливо выросли на 48,2% в годовом выражении и составили 181,864 млрд рублей. При этом совокупные операционные расходы выросли на 20,2% — до 591,913 млрд рублей.

"Наиболее существенными факторами, повлиявшими на финансовые результаты группы в 2018 году, стали беспрецедентно высокий рост средней стоимости керосина, а также ослабление курса рубля. Рост стоимости керосина по группе «Аэрофлот» составил 36%, что при потребляемых объемах привело к дополнительным расходам в размере 48 млрд руб. Обесценение рубля в ситуации, когда почти половина затрат компании номинирована в иностранных валютах, создало дополнительное давление на финансовые результаты", - цитирует пресс-служба "Аэрофлота" слова замгендиректора компании Андрея Чиханчина.