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Московский листок

В России предложили открыть платные вытрезвители

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 7

В России предложили открыть платные вытрезвители

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил проект закона о создании в России системы вытрезвителей. В законопроекте предлагается вернуть ранее ликвидированные вытрезвители, с посетителей которых будут взимать плату, пишет РБК.

Воссозданием по всей стране вытрезвителей должны заняться региональные власти, считают в российском парламенте. По словам председателя комитета по социальной политике Совфеда Валерия Рязанского, оплачивать пребывание в этих заведениях будут сами граждане, хотя механизм оплаты пока не разработан.

Согласно проекту, в учреждения будут попадать люди, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться из-за опьянения, но им не требуется серьезная медицинская помощь. Определять степень опьянения поручат полиции.

Учреждения должны будут работать на основании государственно-частного партнерства.

Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. По мнению Минфина, создание вытрезвителей потребует дополнительных расходов региональных бюджетов и осложнит работу полиции.

Напомним, что в России вытрезвители упразднили восемь лет назад — в 2011 году во время реформы МВД. В настоящее время с лицами в алкогольном опьянении работает либо полиция, либо служба скорой помощи.



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Ну, наконец-то!
Доктор= лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 08:12
Видимо собякин услыхал позывы исходящие от человеккера.
Эх! Загу-загу-загулял парнишкО = молодой!
Да в сцанненьких ботиночках = хорошенький такой!
Ну, а уж, после вчерашнего его блевонтина, под окнами домов,
решил спасти нашего дарагага = от чрезЬмерЬного взалкания всяческого хмельного зелья.
Прав он, уже белочка после зимней спячки проснулась,
и стучится в дверь квартиры в химках.
Не, в таганроге.
Или в крыму.
Разыскивает его...
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поздно-1
ну так уже написал 06.03.2019 06:43
и так дураков уже нэма с запахом на улицу выходить
в краснодаре пьяного на улице не встретишь
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Господа, господа,вы совсем о...ели?
V.N. написал 06.03.2019 04:44
Вытрезвилка значитцо будить хозрасчетным предприятием? Ну так это значить для богатеньких буратин с крайне неопределенной степенью опьянения, которую и будут определять ее сотрудники: что с пьяного бомжа-то возьмешь! Вас правоохренители будють отлавливать прямо у дверей питейных заведений. А дальше уж по соглашению: или сразу бабло или по счету за "обслугу".
Одно радует в этой инициативе: когда госмужи, а ныне и госбабы, пытаются решить вопросы с алкоголем, значит скоро грянет революция или жестокий кризис. Это показывает вся предшествующая политическая история всех стран мира.
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Бесплатные вытрезвители в центре Б.Ельцина
И в Роснано написал 06.03.2019 00:38
И в высшей школе экономики помещений много.Эхо Мацы тоже можно приспособить
под вытрезвитель.
Вытрезвитель им.Боруха Ельцина,Егора Гайдара
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(без названия)
старый написал 05.03.2019 22:45
Первый вытрезвитель в России назывался &#171;Приют для опьяневших&#187;. Он открылся 7 ноября 1902 года в Туле. Организовал приют врач Федор Сергеевич Архангельский. Инициативу Архангельского поддержала Тульская Дума, содержался он за счет городской казны. Основной целью приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников (&#171;дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах г. Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи&#187;). На открытии приюта Архангельский произнес речь, выдвинув задачу борьбы с алкоголизмом, приводящим &#171;к вырождению населения, к экономическому разорению и нравственной порче пораженного им населения&#187;. Приют состоял из двух отделений: амбулатории для алкоголиков и приюта для детей пьющих родителей. В штате приюта были фельдшер и кучер. Кучер ездил по городу и подбирал пьяных .
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Интересно, что от прежней системы вытрезвителей отказались, потому что у государства нет денег.
Ельцинско-путинское царство - полный банкрот, написал 05.03.2019 22:29
мафия, захватившая власть, совершенно разорила страну, загнав ее в состояние перманентной разрухи вроде какой-нибудь Замбии.
Однако посмотрите, как собой доволен Путин.
Как немного надо дураку,чтобы считать себя великим.
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злой
Сергий написал 05.03.2019 17:56
Врачи и морги в долях с хороняками,так там умер все,представляю что менты творить будут за деньги с запахом на улицу не выйдешь
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