В России предложили открыть платные вытрезвители

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил проект закона о создании в России системы вытрезвителей. В законопроекте предлагается вернуть ранее ликвидированные вытрезвители, с посетителей которых будут взимать плату, пишет РБК.

Воссозданием по всей стране вытрезвителей должны заняться региональные власти, считают в российском парламенте. По словам председателя комитета по социальной политике Совфеда Валерия Рязанского, оплачивать пребывание в этих заведениях будут сами граждане, хотя механизм оплаты пока не разработан.

Согласно проекту, в учреждения будут попадать люди, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться из-за опьянения, но им не требуется серьезная медицинская помощь. Определять степень опьянения поручат полиции.

Учреждения должны будут работать на основании государственно-частного партнерства.

Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. По мнению Минфина, создание вытрезвителей потребует дополнительных расходов региональных бюджетов и осложнит работу полиции.

Напомним, что в России вытрезвители упразднили восемь лет назад — в 2011 году во время реформы МВД. В настоящее время с лицами в алкогольном опьянении работает либо полиция, либо служба скорой помощи.