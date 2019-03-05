В России предложили открыть платные вытрезвители

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил проект закона о создании в России системы вытрезвителей. В законопроекте предлагается вернуть ранее ликвидированные вытрезвители, с посетителей которых будут взимать плату, пишет РБК.
Воссозданием по всей стране вытрезвителей должны заняться региональные власти, считают в российском парламенте. По словам председателя комитета по социальной политике Совфеда Валерия Рязанского, оплачивать пребывание в этих заведениях будут сами граждане, хотя механизм оплаты пока не разработан.
Согласно проекту, в учреждения будут попадать люди, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться из-за опьянения, но им не требуется серьезная медицинская помощь. Определять степень опьянения поручат полиции.
Учреждения должны будут работать на основании государственно-частного партнерства.
Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. По мнению Минфина, создание вытрезвителей потребует дополнительных расходов региональных бюджетов и осложнит работу полиции.
Напомним, что в России вытрезвители упразднили восемь лет назад — в 2011 году во время реформы МВД. В настоящее время с лицами в алкогольном опьянении работает либо полиция, либо служба скорой помощи.
Доктор= лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 08:12
Эх! Загу-загу-загулял парнишкО = молодой!
Да в сцанненьких ботиночках = хорошенький такой!
Ну, а уж, после вчерашнего его блевонтина, под окнами домов,
решил спасти нашего дарагага = от чрезЬмерЬного взалкания всяческого хмельного зелья.
Прав он, уже белочка после зимней спячки проснулась,
и стучится в дверь квартиры в химках.
Не, в таганроге.
Или в крыму.
Разыскивает его...
ну так уже написал 06.03.2019 06:43
в краснодаре пьяного на улице не встретишь
V.N. написал 06.03.2019 04:44
Одно радует в этой инициативе: когда госмужи, а ныне и госбабы, пытаются решить вопросы с алкоголем, значит скоро грянет революция или жестокий кризис. Это показывает вся предшествующая политическая история всех стран мира.
И в Роснано написал 06.03.2019 00:38
под вытрезвитель.
Вытрезвитель им.Боруха Ельцина,Егора Гайдара
старый написал 05.03.2019 22:45
Ельцинско-путинское царство - полный банкрот, написал 05.03.2019 22:29
Однако посмотрите, как собой доволен Путин.
Как немного надо дураку,чтобы считать себя великим.
Сергий написал 05.03.2019 17:56