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Московский листок

Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 7

Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes

Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes, опубликованном во вторник. Самым богатым россиянином назван председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, сообщает Интерфакс.

Согласно данным издания, Леонид Михельсон в мировом рейтинге занял 32 место, его состояние за год увеличилось с $18 млрд до $24 млрд.

Второе место в российском рейтинге занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд, 45-й в мировом рейтинге), который годом ранее лидировал в списке. Третье место досталось президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову ($20,7 млрд, 47-е место в мире), в 2018 году занимавшему четвертую строчку.

В пятерке самых богатых россиян оказались также председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, у которого $20,5 млрд, и совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко с $20,1 млрд.

Как отмечают в Forbes, в свежем рейтинге оказалось 98 россиян против 106 долларовых миллиардеров годом ранее. Впервые с 2011 года в списке появились россияне, обладающие состоянием более чем в $20 млрд.



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
стоик1853 написал 06.03.2019 08:57
Экономика России - это 1.5% от мировой экономики?
Сионисты-олигархи из Москвы - это 8% от сотни самых богатых или в 4 раза больше относительно доли ВВП России в мире??
Грабеж русских сионистами только усиливается?
Пора дать в харю сионистам-олигархам?
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Re: Ешь богатых!!!
Дшдршдршдрдр написал 06.03.2019 07:05
Прально, грамша, - по кругу в любимых грабле-лаптях.
(гл. - шоб за народом пастырей-учителей, - они-то свой гешефт не упустят на каждой стадии циркуляционного процесса, а грамшам оно нинада)
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(без названия)
Маша написал 06.03.2019 01:06
Народ наш в труде -ВЕЛИКИЙ , а в сохранении результатов ВЕЛИКОГО труда -расфиздяй! Вон какие лакомые куски своей газонефтянки отдали этим новоиспеченным .Охренеть!!!И это они называют " встаем с колен и идем вверх".
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(без названия)
стоик1848 написал 06.03.2019 00:47
Экономика России - это 1.5% от мировой экономики?
Сионисты-олигархи из Москвы - это 8% от сотни самых богатых или в 4 раза больше относительно доли ВВП России в мире??
Скоро можно позволять грабить русский народ?
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(без названия)
Мария написал 06.03.2019 00:11
Правильно нам сказали американцы , что у нас не было приватизации , а была гитлеровская "арийзация". Так можно ли серьезно относиться к такого рода " богачам"?
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Ешь богатых!!!
Грамши написал 05.03.2019 19:28
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
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Чего притихли, всепропальщики?
Алик написал 05.03.2019 18:52
Экономика, то, растет помалеху, развивается.
Конечно, хотелось бы поскорее, да задорма. Ан, нет. Не бывает так.
Нужно затянуть пояса, и пахать, пахать, пахать. И тогда вашим детям будет уже легче.
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