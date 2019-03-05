Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes

Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes, опубликованном во вторник. Самым богатым россиянином назван председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, сообщает Интерфакс.
Согласно данным издания, Леонид Михельсон в мировом рейтинге занял 32 место, его состояние за год увеличилось с $18 млрд до $24 млрд.
Второе место в российском рейтинге занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд, 45-й в мировом рейтинге), который годом ранее лидировал в списке. Третье место досталось президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову ($20,7 млрд, 47-е место в мире), в 2018 году занимавшему четвертую строчку.
В пятерке самых богатых россиян оказались также председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, у которого $20,5 млрд, и совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко с $20,1 млрд.
Как отмечают в Forbes, в свежем рейтинге оказалось 98 россиян против 106 долларовых миллиардеров годом ранее. Впервые с 2011 года в списке появились россияне, обладающие состоянием более чем в $20 млрд.
стоик1853 написал 06.03.2019 08:57
Сионисты-олигархи из Москвы - это 8% от сотни самых богатых или в 4 раза больше относительно доли ВВП России в мире??
Грабеж русских сионистами только усиливается?
Пора дать в харю сионистам-олигархам?
Дшдршдршдрдр написал 06.03.2019 07:05
(гл. - шоб за народом пастырей-учителей, - они-то свой гешефт не упустят на каждой стадии циркуляционного процесса, а грамшам оно нинада)
Маша написал 06.03.2019 01:06
стоик1848 написал 06.03.2019 00:47
Сионисты-олигархи из Москвы - это 8% от сотни самых богатых или в 4 раза больше относительно доли ВВП России в мире??
Скоро можно позволять грабить русский народ?
Мария написал 06.03.2019 00:11
Грамши написал 05.03.2019 19:28
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
Алик написал 05.03.2019 18:52
Конечно, хотелось бы поскорее, да задорма. Ан, нет. Не бывает так.
Нужно затянуть пояса, и пахать, пахать, пахать. И тогда вашим детям будет уже легче.