Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes

Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes, опубликованном во вторник. Самым богатым россиянином назван председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, сообщает Интерфакс.

Согласно данным издания, Леонид Михельсон в мировом рейтинге занял 32 место, его состояние за год увеличилось с $18 млрд до $24 млрд.

Второе место в российском рейтинге занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд, 45-й в мировом рейтинге), который годом ранее лидировал в списке. Третье место досталось президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову ($20,7 млрд, 47-е место в мире), в 2018 году занимавшему четвертую строчку.

В пятерке самых богатых россиян оказались также председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, у которого $20,5 млрд, и совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко с $20,1 млрд.

Как отмечают в Forbes, в свежем рейтинге оказалось 98 россиян против 106 долларовых миллиардеров годом ранее. Впервые с 2011 года в списке появились россияне, обладающие состоянием более чем в $20 млрд.