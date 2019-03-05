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Московский листок

Новороссийск остался без электричества

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 2

Новороссийск остался без электричества

Новороссийск оказался полностью обесточен из-за аварии на подстанции. Как сообщает местное издание "Наша газета", отключение произошло в 16:30, после чего на дорогах скопились огромные пробки из-за обесточенных светофоров и электротранспорта. Остановили работу некоторые крупные предприятия.

"Да, действительно, произошло возгорание на объекте энергоснабжения. Ситуация находится под контролем. На данный момент без света остаются Приморский, Южный, Центральный район и село Мысхако, а также частично Восточный район", - прокомментировал ситуацию заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

По словам главы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игоря Васильева, все объекты социальной сферы города были переведены на резервные источники питания.

По данным газеты "Ведомости", причиной аварии на Кирилловской подстанции в Новороссийске стало повреждение выключателя трансформатора. "В 18.38 запитаны все отключенные ранее потребители. Треть их них энергетикам удалось вновь подключить примерно через 40 минут после сбоя. Повреждение на подстанции технологическое, носит локальный характер, оно было оперативно выявлено, ведутся восстановительные работы", - сообщил изданию представитель Федеральной сетевой компании («ФСК ЕЭС»), которой принадлежит электростанция.

По данным Минэнерго, авария оставила без электричества около 124 600 человек и несколько местных предприятий. Всего в Новороссийске проживает около 273 000 человек. Таким образом, без света осталась почти половина города.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 06.03.2019 07:02
В России одна "ценность"- путлер!!!!
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(без названия)
про вред электричества написал 05.03.2019 19:58
Ничего страшного. Пусть покупают свечки у Гундяя - привыкают к традиционным ценностям.
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