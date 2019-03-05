Проезд по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" обойдется в 2 тысячи рублей

Стоимость проезда в одном направлении по платной автомагистрали М-11 "Москва — Санкт-Петербург" составит около двух тысяч рублей. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, данная цена рассчитана для проезда легковых автомобилей в будний день и при оплате наличными. Эти затраты можно сократить, если воспользоваться транспондером, а также другими программами лояльности.

Протяженность новой скоростной автодороги М-11 "Москва — Петербург" составляет 669 километров. Стоимость проекта — 152,8 млрд руб. Трасса пройдет по территориям Центрального и Северо-Западного округов в обход всех населенных пунктов. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию в 2019 году.