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Московский листок

Проезд по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" обойдется в 2 тысячи рублей

Опубликовано 05.03.2019 в разделе комментариев 3

Проезд по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" обойдется в 2 тысячи рублей

Стоимость проезда в одном направлении по платной автомагистрали М-11 "Москва — Санкт-Петербург" составит около двух тысяч рублей. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, данная цена рассчитана для проезда легковых автомобилей в будний день и при оплате наличными. Эти затраты можно сократить, если воспользоваться транспондером, а также другими программами лояльности.

Протяженность новой скоростной автодороги М-11 "Москва — Петербург" составляет 669 километров. Стоимость проекта — 152,8 млрд руб. Трасса пройдет по территориям Центрального и Северо-Западного округов в обход всех населенных пунктов. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию в 2019 году.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Оленевод написал 06.03.2019 10:06
Дык, капитализьм.
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На Сапсане дешевле и комфортней
Радищева (который писатель) на них нет написал 06.03.2019 09:04
На Сапсане от Ленинградского вокзала до Московского вокзала (от центра одного города до центра другого) время езды - 4 часа, билет стоит 1200 - 3400 руб. Несравнимые вещи: на машине надо рулить, она бензин за деньги употребляет. А тут сидишь, отдыхаешь, а машину можно взять в городе напрокат.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 06.03.2019 07:00
Надо придумать за что еще "МОЖНО" заплатить ПАРОЧКЕ "ГРЕБЦОВ С ГАЛЕРЫ", иначе ОНИ "ПРОПАДУТ"! МНЕ НЕ НУЖНА ТАКАЯ ВЛАСТЬ!!!
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