"Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять"

Поставленные правительством Китая цели по социально-экономическому развитию амбициозные, но выполнимые, заявил премьер Ли Кэцян, выступая с докладом на ежегодной сессии парламента страны. Власти Китая установили планку роста ВВП на 2019 год на уровне 6-6,5%. Правительство также прогнозирует, что инфляция составит 3% против 2,1% в 2018 году. Ожидается, что в Китае будут созданы 11 миллионов новых рабочих мест, а уровень зарегистрированной безработицы в городах составит 4,5%.
В целом ничего удивительного - шесть процентов роста не двадцать шесть. Да еще при 3 процентах инфляции и 4,5% безработицы как перспективной цели. Но ведь в мире экономический кризис, и в Китае тоже. Но, как видим, рост.
А у нас?
Когда у нас был шестипроцентный рост? В этом тысячелетии, кажись, не было.
11 миллионов рабочих мест в год? Помнится, один выдающийся деятель обещал 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Не за год, а за куда более долгий период. И как успехи?
А китайские руководители, они отличаются еще одной неприятной чертой - если что пообещали, то постараются и выполнить. И выполняют. Чего про наших сказать трудно...
А.Б.
Чингачгук написал 06.03.2019 09:02
стоик1852 написал 06.03.2019 08:49
в России во власти - сионисты, а не ограбленные русские?
на Украине во власти - сионисты , а не униженные украинцы?
тамсямский товарищ написал 06.03.2019 07:18
Важнее всего поддержка друга
Того кто даст тебе мудрый совет,
Все темные мысли выведет на свет
Именно таких людей и надо держаться
Их не бывает много, можно сосчитать на пальцам
Те кто с тобой и в огонь и в воду,
Те для кого ты действительно дорог
Братская рука, как фундамент
Нет ничего надежнее проверенно годами
Их сердца бьются в одном ритме,
Один дух в них, одна любовь к жизни
Попробуй сделать невозможное даже когда никто не верит
Просто просто сделай почувствуй атмосферу в воздухе, поднимая вес выше своего предела
Невозможно - это только слово
Невозможно - это только повод
Сделай шаг навстречу к рекорду
Только вперед, мы с тобой дядя Вова
Тренировки в спортзале с ног валят,
Но у железных парней характер из стали
Цена усталости стоять на пьедестале
Планка высока, но мы опускать не станем
Можно все главное желание
Никто кроме нас, запомни это парень,
Как вода точит камень, так мы стираем рамки между невозможным и реальным
Когда кажется что уже нет сил, сделай еще раз и ты победил
Тебе нужно место под номером один
А все сомнения оставь для других
У побед сладкий вкус, но не в этом спорте
Здесь победы с привкусом мертвых детей.
Несогласный Сергей написал 06.03.2019 06:54
!!!!TOTKTJBOGJASNO!!!&&& написал 06.03.2019 01:49
- Ой я Вас таки умоля-яяю-юю! Таки китайские товарищи дали хорошей -зды свободолюбивым бесноватым гав-ноликам и безумным вчонкиным с помощью хувебинов и цзяофаней - то таки да... Таки когда в китае на тянямень вылезли абарзевшие ебаныевротлибералыиправозащитники - китайские военные жевать сопли не стали, а ровнентко, таки по феньшу раскатали эту таки сволочь танками по асфальту - то таки да... Таки поэтому китайские поезда ездят быстрее российских раза в два-три... То таки да...
ФЫВФЫВФ написал 06.03.2019 01:45
asdasd написал 06.03.2019 01:43
Вы можете не признавать правил игры, но нарушать их у вас возможности нет. ----Покачто нет, но как морок паджет я буду иметь силы их порешить если захочу и положить ***** на их "законы",а пока паразиты контролируют мое сознание да я вынцужден"испольнять"их дебильные указивки....Этим их правилам придет конец,когда я осовбожусь от морока!Я стану сильнее их и стану неподконтролен им РОИДЫ БЕСЫ БУДУТ ВСЕ УНИЧТОЖЕНЫ!
ВФЫВФ написал 06.03.2019 01:40
стоик1851 написал 06.03.2019 01:12
.
на Украине во власти - сионисты , а не униженные украинцы?
хахахаха написал 06.03.2019 01:05
Вы можете не признавать правил игры, но нарушать их у вас возможности нет. Так что можете хорохориться сколько угодно, но эти "ваши" - и ваши в той же мере.
про смену страны написал 06.03.2019 01:03
про трудность выполнения обещаний написал 06.03.2019 00:56
хахахаха написал 06.03.2019 00:54
про место проживания написал 06.03.2019 00:47
хахахаха написал 06.03.2019 00:39
про победы написал 06.03.2019 00:36
.
"РФ с большим отрывом заняла первое место в Европе по количеству изъятого метамфетамина / Международный комитет ООН по контролю над наркотиками подготовил доклад, согласно которому Россия названа единственной страной в Европе, где за 2017 год изъяли больше 1 тонны метамфетамина. Как пишет РБК, РФ заняла первое место в составленном рейтинге, опередив находящуюся на второй строчке Францию почти в десять раз" - https://www.znak.com/2019-03-05/rf_s_bolshim_otryvom_zanyala_pervoe_mesto_v_evrope_po_kolichestvu_iz
.
Почти в десять раз опередили лягушатников! Остальные страны гнилой Европы вообще по этой части в заднице. Так что не все так плохо! Где-то мы/вы отстаем, а где-то можем и утереть нос!