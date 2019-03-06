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Московский листок

Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 16

китай кнр
Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять

Поставленные правительством Китая цели по социально-экономическому развитию амбициозные, но выполнимые, заявил премьер Ли Кэцян, выступая с докладом на ежегодной сессии парламента страны. Власти Китая установили планку роста ВВП на 2019 год на уровне 6-6,5%. Правительство также прогнозирует, что инфляция составит 3% против 2,1% в 2018 году. Ожидается, что в Китае будут созданы 11 миллионов новых рабочих мест, а уровень зарегистрированной безработицы в городах составит 4,5%.

В целом ничего удивительного - шесть процентов роста не двадцать шесть. Да еще при 3 процентах инфляции и 4,5% безработицы как перспективной цели. Но ведь в мире экономический кризис, и в Китае тоже. Но, как видим, рост.

А у нас?

Когда у нас был шестипроцентный рост? В этом тысячелетии, кажись, не было.

11 миллионов рабочих мест в год? Помнится, один выдающийся деятель обещал 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Не за год, а за куда более долгий период. И как успехи?

А китайские руководители, они отличаются еще одной неприятной чертой - если что пообещали, то постараются и выполнить. И выполняют. Чего про наших сказать трудно...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 16
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(без названия)
Чингачгук написал 06.03.2019 09:02
Ну и ладно..А у нас,зато,появился новый "лидер"-конрад карлович михельсон,который "тяжким трудом" наишачил себе 20 млрд баксов- с копейками у вас,к примеру,его поставили бы к стеночке,а вот у нас,он-в личных друзьях гаранта,россия,зато-первая по яхтам,а у нас-есть даже-безграмотные сенаторы-мокрушники,может китай этим "похвалиться"?Вот то-то же..
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(без названия)
стоик1852 написал 06.03.2019 08:49
в Китае во власти - китайцы?
в России во власти - сионисты, а не ограбленные русские?
на Украине во власти - сионисты , а не униженные украинцы?
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Дядя вова мы с тобой
тамсямский товарищ написал 06.03.2019 07:18
Когда становится трудно и опускаются руки,
Важнее всего поддержка друга
Того кто даст тебе мудрый совет,
Все темные мысли выведет на свет
Именно таких людей и надо держаться
Их не бывает много, можно сосчитать на пальцам
Те кто с тобой и в огонь и в воду,
Те для кого ты действительно дорог
Братская рука, как фундамент
Нет ничего надежнее проверенно годами
Их сердца бьются в одном ритме,
Один дух в них, одна любовь к жизни
Попробуй сделать невозможное даже когда никто не верит
Просто просто сделай почувствуй атмосферу в воздухе, поднимая вес выше своего предела
Невозможно - это только слово
Невозможно - это только повод
Сделай шаг навстречу к рекорду
Только вперед, мы с тобой дядя Вова
Тренировки в спортзале с ног валят,
Но у железных парней характер из стали
Цена усталости стоять на пьедестале
Планка высока, но мы опускать не станем
Можно все главное желание
Никто кроме нас, запомни это парень,
Как вода точит камень, так мы стираем рамки между невозможным и реальным
Когда кажется что уже нет сил, сделай еще раз и ты победил
Тебе нужно место под номером один
А все сомнения оставь для других
У побед сладкий вкус, но не в этом спорте
Здесь победы с привкусом мертвых детей.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 06.03.2019 06:54
"...в Китае будут созданы 11 миллионов новых рабочих мест...", а у НАС зато ЕСТЬ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА И ИХ вЕдРо!!!! НАМ БОЛЬШЕ "ничего не надо", мы готовы к "РАЮ"!
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Потому, что датская сторонка - Для народа хуже, чем тюрьма!
!!!!TOTKTJBOGJASNO!!!&&& написал 06.03.2019 01:49
"Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять"
- Ой я Вас таки умоля-яяю-юю! Таки китайские товарищи дали хорошей -зды свободолюбивым бесноватым гав-ноликам и безумным вчонкиным с помощью хувебинов и цзяофаней - то таки да... Таки когда в китае на тянямень вылезли абарзевшие ебаныевротлибералыиправозащитники - китайские военные жевать сопли не стали, а ровнентко, таки по феньшу раскатали эту таки сволочь танками по асфальту - то таки да... Таки поэтому китайские поезда ездят быстрее российских раза в два-три... То таки да...
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ФЫВФЫВВ
ФЫВФЫВФ написал 06.03.2019 01:45
С таким настроением вам либо надо сменить страну пребывания (что сложно), либо прекратить жить (то есть мучить себя). ----НУ Я БЕЗСМЕРТЕН так,что выбора нет надо освобождатсья от моркоа и вырезать РОИДОВ СТАТЬ ХОЗЯИНОМ СОЗНАНИЯ и жить как мне хочеться а вас инвазированых паразитов я всех устранб....И роиды и их нород мне ненужен!
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asdasd
asdasd написал 06.03.2019 01:43
Попробуйте не исполнять тех законов, которые они для вас принимают, и вы легко это почувствуете на себе.
Вы можете не признавать правил игры, но нарушать их у вас возможности нет. ----Покачто нет, но как морок паджет я буду иметь силы их порешить если захочу и положить ***** на их "законы",а пока паразиты контролируют мое сознание да я вынцужден"испольнять"их дебильные указивки....Этим их правилам придет конец,когда я осовбожусь от морока!Я стану сильнее их и стану неподконтролен им РОИДЫ БЕСЫ БУДУТ ВСЕ УНИЧТОЖЕНЫ!
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ЫВФЫВЫФ
ВФЫВФ написал 06.03.2019 01:40
в Китае во власти - китайцы, в России во власти - сионисты, а не ограбленные русские?----Один хрен и там и там жиды у власти....В рашке русские жиды в китае китайские в сша пиндоские....
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(без названия)
стоик1851 написал 06.03.2019 01:12
в Китае во власти - китайцы, в России во власти - сионисты, а не ограбленные русские?
.
на Украине во власти - сионисты , а не униженные украинцы?
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Re: отчего про ваших "сказать трудно"
хахахаха написал 06.03.2019 01:05
Спокойной ночи. А нассчет "ваших" - они такие же мои, как и ваши. Попробуйте не исполнять тех законов, которые они для вас принимают, и вы легко это почувствуете на себе.
Вы можете не признавать правил игры, но нарушать их у вас возможности нет. Так что можете хорохориться сколько угодно, но эти "ваши" - и ваши в той же мере.
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Re: хахахаха
про смену страны написал 06.03.2019 01:03
Не, страну пребывания будут менять, на ходу переобуваясь, те, у кого в других странах и виллы заготовлены, и гражданство забугорное есть - те, которые мою страну превратили в Путлерастию. А мне менять нечего - я в стране не на шабашке, как письковы/шапиры и прочие брилевы/жириновские, а я здесь живу. Ну, типа как в оккупации. Спокойной Вам ночи! Будете ложиться мпать, спойте песню "Дядя Вова, мы с тобой!" для укрепления духа.
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(без названия)
про трудность выполнения обещаний написал 06.03.2019 00:56
Тов. Баранов! Уже поздно, и я иду спать. Но если Вы не будете возражать (не будете банить), то завтра я поясню Вам, отчего про ваших "сказать трудно" в смысле тех обещаний, на которые ваши очень даже не скупятся.
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Re: Re: хахахаха
хахахаха написал 06.03.2019 00:54
С таким настроением вам либо надо сменить страну пребывания (что сложно), либо прекратить жить (то есть мучить себя).
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Re: хахахаха
про место проживания написал 06.03.2019 00:47
Не, в той "России", в которой живете Вы, счастливчик, мне жить уже давно не нравится. Да и как можно нормально жить в стране-фейке - в стране 404? Впрочем, у нас - у меня и у Вас - разные представления о нормальности, как ядумаю.
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Re: Вы живете в России, а я живу в Путлерастии
хахахаха написал 06.03.2019 00:39
А вы попробуйте жить в России, может быть, вам и понравится.
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(без названия)
про победы написал 06.03.2019 00:36
Тов. Баранов! У нас (или в вас - не знаю, как правильно, поскольку Вы живете в России, а я живу в Путлерастии, что слегка не одно и то же) тоже есть успехи, и успехи, прямо скажкм, неплохие. ЦИТИРУЮ:
.
"РФ с большим отрывом заняла первое место в Европе по количеству изъятого метамфетамина / Международный комитет ООН по контролю над наркотиками подготовил доклад, согласно которому Россия названа единственной страной в Европе, где за 2017 год изъяли больше 1 тонны метамфетамина. Как пишет РБК, РФ заняла первое место в составленном рейтинге, опередив находящуюся на второй строчке Францию почти в десять раз" - https://www.znak.com/2019-03-05/rf_s_bolshim_otryvom_zanyala_pervoe_mesto_v_evrope_po_kolichestvu_izyatogo_metamfetamina
.
Почти в десять раз опередили лягушатников! Остальные страны гнилой Европы вообще по этой части в заднице. Так что не все так плохо! Где-то мы/вы отстаем, а где-то можем и утереть нос!
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