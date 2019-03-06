"Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять"

Поставленные правительством Китая цели по социально-экономическому развитию амбициозные, но выполнимые, заявил премьер Ли Кэцян, выступая с докладом на ежегодной сессии парламента страны. Власти Китая установили планку роста ВВП на 2019 год на уровне 6-6,5%. Правительство также прогнозирует, что инфляция составит 3% против 2,1% в 2018 году. Ожидается, что в Китае будут созданы 11 миллионов новых рабочих мест, а уровень зарегистрированной безработицы в городах составит 4,5%.

В целом ничего удивительного - шесть процентов роста не двадцать шесть. Да еще при 3 процентах инфляции и 4,5% безработицы как перспективной цели. Но ведь в мире экономический кризис, и в Китае тоже. Но, как видим, рост.

А у нас?

Когда у нас был шестипроцентный рост? В этом тысячелетии, кажись, не было.

11 миллионов рабочих мест в год? Помнится, один выдающийся деятель обещал 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Не за год, а за куда более долгий период. И как успехи?

А китайские руководители, они отличаются еще одной неприятной чертой - если что пообещали, то постараются и выполнить. И выполняют. Чего про наших сказать трудно...

А.Б.